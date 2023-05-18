الخميس, مايو 18, 2023
الرئيسيةرياضةالجزائري محرز يقترب من مُعادلة رقم صلاح التاريخي في دوري أبطال أوروبا
رياضة

الجزائري محرز يقترب من مُعادلة رقم صلاح التاريخي في دوري أبطال أوروبا

محرز يعادل رقم مواطنه رابح ماجر بعد وصوله للمرة الثانية إلى نهائي دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
معادلة محرز رقم صلاح في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
معادلة محرز رقم صلاح في دوري أبطال أوروبا
- Advertisement -

وطن- يعدّ النجم الجزائري الدولي رياض محرز (31 عاماً)، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أول لاعب جزائري وثاني عربي بعد المصري محمد صلاح يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وبحسب موقع “كوورة” الرياضي، فقد أصبح الجزائري محرز أول لاعب جزائري يصل للمرة الثانية إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. وثاني لاعب عربي بعد المصري محمد صلاح الذي حقق ذلك 3 مرات خلال مشواره الكروي.

معادلة محرز رقم صلاح في دوري أبطال أوروبا

ويسعى الجزائري محرز وزملاؤه في مانشستر سيتي الإنجليزي، للمنافسة بقوة على حصد لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي البطولة القارية. حيث لم ينجح بعد النادي الإنجليزي طوال مسيرته الكروية في حصد هذا اللقب.

رياض محرز
رياض محرز

وعادل رياض محرز رقم مواطنه الجزائري رابح ماجر، الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في موسم 1986-1987.

وحقق فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الفوز العريض على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

- Advertisement -

مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كما تأهل الفريق المنافس له على لقب دوري أبطال أوروبا، فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد فوز على جاره ميلان، بثلاثية نظيفة دون مقابل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

الجزائري محرز
الجزائري محرز

ومن الجدير بالذكر، أن مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ستكون في الـ10 من شهر يونيو/حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.

المصدروطن + كوورة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

أنشيلوتي يكشف عن سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

رياضة

مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال بعد إطاحة ريال مدريد بالأربعة (شاهد)

رياضة

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد فوز السيتي وخسارة أرسنال

رياضة

موعد مباراة ميلان والإنتر والتشكيلة في نصف نهائي دوري الأبطال

رياضة

لاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح (شاهد)

رياضة

“اليويفا” يحسم قراره بشأن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

رياض محرز خارج الخدمة بدوري الأبطال لهذا السبب

رياضة

هدفان في 4 دقائق فقط.. الإنتر يضع قدماً في نهائي الأبطال بعد فوزه على ميلان بالثنائية (فيديو)

رياضة

هدف دي بروين صحيح أم لا ؟! .. الخبير التحكيمي جمال الشريف يُجيب على ذلك

رياضة

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سلطنة عمان.. رقص طلاب في ساحة المدرسة يثير جدلاً كبيراً (شاهد)

سلمى حايك في موقف مُحرج.. انزلق روب الاستحمام أثناء الرقص وانكشفت أثداءها! (فيديو)

ديك وحيد بين الدجاجات .. معك 9 ثوانٍ فقط لاكتشافه!

إيقاف النجم الإنجليزي إيفان توني ل8 أشهر لهذا السبب

محمد بن زايد يعرب عن أمنياته بفوز “أردوغان” في جولة الإعادة.. ماذا جد واستجد؟!

نيوزويك تهاجم الغرب وإعلامه دفاعاً عن أردوغان: الدكتاتوريون لا يذهبون إلى جولة إعادة!

ثروة شاكيرا خيالية لدرجة أنها لن تنفقها في حياة واحدة.. لن تتخيل المبلغ!

دومينيك حوراني في قلب فضيحة جنسية.. عري وسادية عبر البث مع خليجيين (شاهد)

أنشيلوتي يكشف عن سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC