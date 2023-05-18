الجزائري محرز يقترب من مُعادلة رقم صلاح التاريخي في دوري أبطال أوروبا

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وطن- يعدّ النجم الجزائري الدولي رياض محرز (31 عاماً)، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أول لاعب جزائري وثاني عربي بعد المصري محمد صلاح يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وبحسب موقع “كوورة” الرياضي، فقد أصبح الجزائري محرز أول لاعب جزائري يصل للمرة الثانية إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. وثاني لاعب عربي بعد المصري محمد صلاح الذي حقق ذلك 3 مرات خلال مشواره الكروي.

معادلة محرز رقم صلاح في دوري أبطال أوروبا

ويسعى الجزائري محرز وزملاؤه في مانشستر سيتي الإنجليزي، للمنافسة بقوة على حصد لقب دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي البطولة القارية. حيث لم ينجح بعد النادي الإنجليزي طوال مسيرته الكروية في حصد هذا اللقب.

وعادل رياض محرز رقم مواطنه الجزائري رابح ماجر، الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في موسم 1986-1987.

رياض محرز يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا رفقة مانشستر سيتي 💎 حلم الثلاثية التاريخية لنجمنا العربي ما زال قائماً 🤩 العربي الوحيد الذي يتواجد في النهائي القاري هذا الموسم 🏆#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/rI5xTVdBw3 — GOAL Arabia (@GoalAR) May 17, 2023

وحقق فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، الفوز العريض على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كما تأهل الفريق المنافس له على لقب دوري أبطال أوروبا، فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد فوز على جاره ميلان، بثلاثية نظيفة دون مقابل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ومن الجدير بالذكر، أن مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ستكون في الـ10 من شهر يونيو/حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.