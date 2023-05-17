هذا هو أقدم حيوان على وجه الأرض

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وطن – كشف علماء عن أقدم حيوان على وجه الأرض، حيث أكدوا أنه حيوان شبيه بقنديل البحر يُدعى “ctenophore” جاب الكوكب منذ 700 مليون سنة.

أقدم حيوان على وجه الأرض

ظهر المخلوق الشبيه بقنديل البحر، والمعروف باسم ctenophore (مشطيات)، لأول مرة منذ 700 مليون سنة، مقارنةً بالديناصورات التي ولدت قبل 230 مليون سنة.

حددت الدراسة أن ctenophores هي أقرب الأقارب للحيوانات الأولى ويمكن العثور عليها تسبح في المحيطات وأحواض السمك.

شرع فريق من جامعة كاليفورنيا في حل العلاقات بين شجرة الحياة الحيوانية، وتوفير فهم أفضل للأصول والتطور.

كما أدت النتائج إلى إنهاء الجدل الذي طال أمده بأن الإسفنج البحري كان أول الحيوانات لأن حفرياتها تعود إلى حوالي 600 مليون سنة.

تمتلك Ctenophores ثماني مجموعات من الأهداب، على غرار المجسات، تتدفق على جوانبها، والتي تستخدمها للدفع عبر المحيطات أثناء سفرها لأكثر من أربعة أميال تحت السطح.بحسب “ديلي ميل”

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“أحدث سلف مشترك لجميع الحيوانات عاش منذ 600 أو 700 مليون سنة”

قال دانييل روخسار، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك للدراسة، في بيان: “ربما عاش أحدث سلف مشترك لجميع الحيوانات منذ 600 أو 700 مليون سنة”.

من الصعب معرفة شكلها لأنها كانت حيوانات رخوة الجسم ولم تترك سجلًا أحفوريًا مباشرًا. لكن يمكننا استخدام المقارنات بين الحيوانات الحية للتعرف على أسلافنا المشتركين .وفق “روخسار”

وأضاف: “إنه أمر مثير .. نحن ننظر إلى الوراء في الوقت المناسب حيث لا أمل لدينا في الحصول على الحفريات، ولكن من خلال مقارنة الجينوم، نتعلم أشياء عن هؤلاء الأسلاف الأوائل”.

للمقارنة، تطورت الديدان منذ حوالي 500 مليون سنة وظهرت الفقاريات منذ حوالي 450 مليون سنة.

يُطلق على هؤلاء معًا اسم bilaterians، الذين لديهم رأس مع دماغ مركزي، وأمعاء تمتد من الفم إلى فتحة الشرج، وعضلات وغيرها من الميزات المشتركة التي تطورت بالفعل بحلول وقت “الانفجار الكمبري” الشهير منذ حوالي 500 مليون سنة.

يتم تصنيف قنديل البحر على انها تفتقر إلى العديد من الميزات الثنائية – على سبيل المثال، تفتقر إلى دماغ محدد وقد لا يكون لديها حتى نظام عصبي أو عضلات – ولكنها لا تزال تشترك في السمات المميزة للحياة الحيوانية ، ولا سيما تطور الأجسام متعددة الخلايا من بيضة مخصبة.

العلاقات التطورية بين المخلوقات

كانت العلاقات التطورية بين هذه المخلوقات المتنوعة – على وجه التحديد، الترتيب الذي تتفرع فيه كل سلالة من الجذع الرئيسي لشجرة الحياة الحيوانية – مثيرة للجدل.

تقليديًا، يُنظر إلى الإسفنج البحري على نطاق واسع على أنه أقدم فرع على قيد الحياة من شجرة الحيوانات، لأن الإسفنج لا يحتوي على جهاز عصبي، وليس لديه عضلات، ويبدو أنه يشبه إلى حد ما النسخ الاستعمارية لبعض الكائنات الأولية أحادية الخلية، وفق روخسار .

وهكذا، فإنه أولاً جاءت الكائنات الأولية أحادية الخلية، ثم تطورت اتحادات متعددة الخلايا تشبه الإسفنج لمثل هذه الخلايا وأصبحت سلفًا لكل التنوع الحيواني اليوم.

في هذا السيناريو، تحافظ سلالة الإسفنج على العديد من سمات سلف الحيوان على الفرع الذي يؤدي إلى جميع الحيوانات الأخرى..

تطورت التخصصات التي أدت إلى الخلايا العصبية والأعصاب والعضلات والشجاعة وكل تلك الأشياء التي نعرفها ونحبها باعتبارها السمات المميزة لبقية الحياة الحيوانية.

يبدو أن الإسفنج بدائي لأنه يفتقر إلى هذه الميزات.

المرشح الآخر لأقرب نسب حيواني هو مجموعة مشط الهلام، وهي حيوانات مشهورة في العديد من أحواض السمك.

بينما يبدوان بشكل سطحي مثل قنديل البحر، فإن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل بعيد.

“أكثر من نصف مليار سنة من التطور المستقل”

أظهر الباحثون سابقًا أن صبغيات الإسفنج وقناديل البحر والعديد من اللافقاريات الأخرى تحمل جينات مماثلة، على الرغم من أكثر من نصف مليار سنة من التطور المستقل.

اقترح هذا الاكتشاف أن كروموسومات العديد من الحيوانات تتطور ببطء، وسمح للفريق بإعادة بناء كروموسومات السلف المشترك لهذه الحيوانات المتنوعة بشكل حسابي.

قال روخسار: “في البداية، لم نتمكن من معرفة ما إذا كانت كروموسومات ctenophore مختلفة عن تلك الموجودة في الحيوانات الأخرى لمجرد أنها تغيرت كثيرًا على مدى مئات الملايين من السنين”.

بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون مختلفة لأنها تشعبت أولاً قبل ظهور جميع سلالات الحيوانات الأخرى. كنا بحاجة لمعرفة ذلك.وفق المؤلف المشارك للدراسة

كانت سلاسل الجينوم التقريبية لهذه غير الحيوانات موجودة بالفعل ، لكنها لم تحتوي على المعلومات الهامة اللازمة لربط الجينات على نطاق الكروموسوم.

اللافت للنظر ، عندما قارن الفريق الكروموسومات لهذه الحيوانات المتنوعة وغير الحيوانية، وجدوا أن ctenophores وغير الحيوانات تشترك في تركيبات معينة من الكروموسومات الجيني ، بينما تم إعادة ترتيب كروموسومات الإسفنج والحيوانات الأخرى بطريقة مختلفة تمامًا.

قال البروفيسور روخسار: ” وجدنا عددًا قليلاً من عمليات إعادة الترتيب المشتركة بين الإسفنج والحيوانات غير الحاملة للجنين. في المقابل ، كانت ctenophores تشبه غير الحيوانات”.

وختم: “أبسط تفسير هو أن ctenophores تشعبت قبل حدوث إعادة الترتيب.”