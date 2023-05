مُطاردة هوليودية كادت تودي بحياة الأمير هاري وميغان ماركل (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أفاد متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأربعاء، أنهما رفقة والدتها تورطوا في “مطاردة شبه كارثية بالسيارات”، شارك فيها مصورون باباراتزي بعد أن حضروا حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

وكشف المتحدث في بيان، نقلته صحف بريطانية بينها الغارديان، أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفاً الحادثة بأنها “شبه كارثية”.

وأوضح البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك”.

وتابع ذات البيان بذكره أنه “بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة المرء”.

وفي التفاصيل، أفادت “الغارديان” بأن المطاردة وقعت بعد أن حضر الأمير هاري وزوجيته ميغان رفقة والدتها، حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

حيث تم تكريم ميغان ماركل بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

تحدث الأمير منذ فترة طويلة عن غضبه من التطفل الصحفي الذي ألقى باللوم عليه في وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت عندما تحطمت سيارتها الليموزين عندما كانت تبتعد عن مطاردة مصوري باباراتزي في باريس عام 1997.

وفي تفاعل مع مطاردة الأمير هاري وميغان في نيويورك، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إنه لا يمكنه تأكيد أي معلومات عن الحادث.

إلا أن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، كشف حسب ماذكرت الغارديان، بأنه تلقّى إفادة تفيد بإصابة اثنين من ضباط شرطة نيويورك في الحادث.

Harry and Meghan arrive and leave in an SUV. But, they actually arrive NY in a taxi, and left in a taxi, switching to SUVs only in the few miles from the awards venue.

Still wondering why I deeply dislike Hollywood and their “show” humanity? Here!!!

وقال “آدامز” للصحفيين: “لا أعتقد أن هناك الكثير منا لا يتذكرون كيف ماتت أمه.” “وسيكون أمرًا مروعًا أن تفقد أحد المارة الأبرياء أثناء مطاردة كهذه أو أن يحدث لهما أيضًا شيء مروع”.

تُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي هاري وميغان ووالدتها، جالسين في مؤخرة سيارة أجرة في نيويورك، قال المتحدث باسمهم إنها أظهرت “لمحة صغيرة عن الدفاع والشراك الخداعية المطلوبة لإنهاء المضايقات”.

#Sussexsquad and many of their shallow minded people never believe it when we tell them certain photos of Harry and Meghan are so contrived and fake.

They were pretending to smile and be happy on arrival at the #WOV2023 awards. Doesn’t look true here though. Why?… pic.twitter.com/174KiOhWj6

— Evans E. 🏳️‍🌈⚧ 👨🏿‍🏫 #KingCharles'Angel (@jomilleweb) May 17, 2023