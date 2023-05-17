مُطاردة هوليودية كادت تودي بحياة الأمير هاري وميغان ماركل (شاهد)

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وطن- أفاد متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأربعاء، أنهما رفقة والدتها تورطوا في “مطاردة شبه كارثية بالسيارات”، شارك فيها مصورون باباراتزي بعد أن حضروا حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

مُطاردة هوليوودية للأمير هاري وميغان في نيويورك

وكشف المتحدث في بيان، نقلته صحف بريطانية بينها الغارديان، أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفاً الحادثة بأنها “شبه كارثية”.

وأوضح البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك”.

Prince Harry and Meghan Markle arrive at the Women of Vision Awards carpet. pic.twitter.com/4I00fhsaag — Entertainment Tonight (@etnow) May 16, 2023

وتابع ذات البيان بذكره أنه “بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة المرء”.

وفي التفاصيل، أفادت “الغارديان” بأن المطاردة وقعت بعد أن حضر الأمير هاري وزوجيته ميغان رفقة والدتها، حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

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حيث تم تكريم ميغان ماركل بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

الأمير هاري لا يحب مصوري “الباباراتزي”

تحدث الأمير منذ فترة طويلة عن غضبه من التطفل الصحفي الذي ألقى باللوم عليه في وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت عندما تحطمت سيارتها الليموزين عندما كانت تبتعد عن مطاردة مصوري باباراتزي في باريس عام 1997.

وفي تفاعل مع مطاردة الأمير هاري وميغان في نيويورك، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إنه لا يمكنه تأكيد أي معلومات عن الحادث.

إلا أن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، كشف حسب ماذكرت الغارديان، بأنه تلقّى إفادة تفيد بإصابة اثنين من ضباط شرطة نيويورك في الحادث.

Still wondering why I deeply dislike Hollywood and their “show” humanity? Here!!! Harry and Meghan arrive and leave in an SUV. But, they actually arrive NY in a taxi, and left in a taxi, switching to SUVs only in the few miles from the awards venue. All for show! pic.twitter.com/Z8l7JirqHi — Evans E. 🏳️‍🌈⚧ 👨🏿‍🏫 #KingCharles'Angel (@jomilleweb) May 17, 2023

وقال “آدامز” للصحفيين: “لا أعتقد أن هناك الكثير منا لا يتذكرون كيف ماتت أمه.” “وسيكون أمرًا مروعًا أن تفقد أحد المارة الأبرياء أثناء مطاردة كهذه أو أن يحدث لهما أيضًا شيء مروع”.

“ممارسة شديدة التأثير” على الأمير هاري

تُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي هاري وميغان ووالدتها، جالسين في مؤخرة سيارة أجرة في نيويورك، قال المتحدث باسمهم إنها أظهرت “لمحة صغيرة عن الدفاع والشراك الخداعية المطلوبة لإنهاء المضايقات”.

#Sussexsquad and many of their shallow minded people never believe it when we tell them certain photos of Harry and Meghan are so contrived and fake. They were pretending to smile and be happy on arrival at the #WOV2023 awards. Doesn’t look true here though. Why?… pic.twitter.com/174KiOhWj6 — Evans E. 🏳️‍🌈⚧ 👨🏿‍🏫 #KingCharles'Angel (@jomilleweb) May 17, 2023

كان الزوجان، اللذان يعيشان في كاليفورنيا مع طفلين صغيرين، يقيمان في مسكن خاص لكنهما قررا عدم العودة إلى هناك لأنهما لا يرغبان في المساومة على سلامة أطفالهما بسبب ملاحقات الباباراتزي، وفقًا للمتحدث باسمهما.

ونفس المتحدث قال أيضاً: “في حين أن كونك شخصية عامة يأتي بمستوى من الاهتمام من الجمهور، فلا ينبغي أبدًا أن يكون على حساب سلامة أي شخص”. “إن نشر هذه الصور، بالنظر إلى الطرق التي تم الحصول عليها، يشجع على ممارسة تدخلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين”.

OMG! Prince Harry, Meghan Markle and her mum Doria were in a ‘near catastrophic car chase’ involving paparazzi. My heart was literally in my mouth dreading the next words. I was already praying ‘please God no’ to avert my worst fears. Bloody hell! pic.twitter.com/378RzZhoZo — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) May 17, 2023

وعلى مرّ السنوات، لم يُخفِ هاري أبدًا كراهيته للصحافة، التي غذتها المعاملة التي تلقتها والدته وتجاربه الخاصة، خاصة عندما كان صغيرًا.

في مذكراته “سبير”، شأن المسلسل الوثائقي والمقابلات التلفزيونية للزوجين على Netflix، انتقد الأمير هاري الصحف الشعبية البريطانية التي تتطفل على خصوصية عائلته (المالكة) وعلى حياته الزوجية مع ميغان ماركل وطفليهما.

ويبدو أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي قدمها هو وميغان للتنحي عن أدوارهما الملكية في 2020 والانتقال إلى الولايات المتحدة.