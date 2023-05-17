الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدمُطاردة هوليودية كادت تودي بحياة الأمير هاري وميغان ماركل (شاهد)
الهدهد

مُطاردة هوليودية كادت تودي بحياة الأمير هاري وميغان ماركل (شاهد)

الأمير هاري يكره مصوري الباباراتزي منذ طفولته، فهو نجل الأميرة ديانا الأصغر الذي شهد وفاة والدته صيف 1997 بعد ملاحقة محمومة من مصوري باباراتزي في العاصمة الفرنسية باريس

كتب فهمي الورغمي
مُطاردة هوليودية كادت تودي بحياة الأمير هاري وميغان ماركل (شاهد) watanserb.com
الأمير هاري وميغان ماركل
- Advertisement -

وطن- أفاد متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأربعاء، أنهما رفقة والدتها تورطوا في “مطاردة شبه كارثية بالسيارات”، شارك فيها مصورون باباراتزي بعد أن حضروا حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

مُطاردة هوليوودية للأمير هاري وميغان في نيويورك

وكشف المتحدث في بيان، نقلته صحف بريطانية بينها الغارديان، أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفاً الحادثة بأنها “شبه كارثية”.

وأوضح البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك”.

وتابع ذات البيان بذكره أنه “بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة المرء”.

وفي التفاصيل، أفادت “الغارديان” بأن المطاردة وقعت بعد أن حضر الأمير هاري وزوجيته ميغان رفقة والدتها، حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، أمس الثلاثاء.

- Advertisement -

حيث تم تكريم ميغان ماركل بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

الأمير هاري لا يحب مصوري “الباباراتزي”

تحدث الأمير منذ فترة طويلة عن غضبه من التطفل الصحفي الذي ألقى باللوم عليه في وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت عندما تحطمت سيارتها الليموزين عندما كانت تبتعد عن مطاردة مصوري باباراتزي في باريس عام 1997.

وفي تفاعل مع مطاردة الأمير هاري وميغان في نيويورك، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إنه لا يمكنه تأكيد أي معلومات عن الحادث.

إلا أن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، كشف حسب ماذكرت الغارديان، بأنه تلقّى إفادة تفيد بإصابة اثنين من ضباط شرطة نيويورك في الحادث.

وقال “آدامز” للصحفيين: “لا أعتقد أن هناك الكثير منا لا يتذكرون كيف ماتت أمه.” “وسيكون أمرًا مروعًا أن تفقد أحد المارة الأبرياء أثناء مطاردة كهذه أو أن يحدث لهما أيضًا شيء مروع”.

“ممارسة شديدة التأثير” على الأمير هاري

تُظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي هاري وميغان ووالدتها، جالسين في مؤخرة سيارة أجرة في نيويورك، قال المتحدث باسمهم إنها أظهرت “لمحة صغيرة عن الدفاع والشراك الخداعية المطلوبة لإنهاء المضايقات”.

كان الزوجان، اللذان يعيشان في كاليفورنيا مع طفلين صغيرين، يقيمان في مسكن خاص لكنهما قررا عدم العودة إلى هناك لأنهما لا يرغبان في المساومة على سلامة أطفالهما بسبب ملاحقات الباباراتزي، وفقًا للمتحدث باسمهما.

ونفس المتحدث قال أيضاً: “في حين أن كونك شخصية عامة يأتي بمستوى من الاهتمام من الجمهور، فلا ينبغي أبدًا أن يكون على حساب سلامة أي شخص”. “إن نشر هذه الصور، بالنظر إلى الطرق التي تم الحصول عليها، يشجع على ممارسة تدخلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين”.

وعلى مرّ السنوات، لم يُخفِ هاري أبدًا كراهيته للصحافة، التي غذتها المعاملة التي تلقتها والدته وتجاربه الخاصة، خاصة عندما كان صغيرًا.

في مذكراته “سبير”، شأن المسلسل الوثائقي والمقابلات التلفزيونية للزوجين على Netflix، انتقد الأمير هاري الصحف الشعبية البريطانية التي تتطفل على خصوصية عائلته (المالكة) وعلى حياته الزوجية مع ميغان ماركل وطفليهما.

ويبدو أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي قدمها هو وميغان للتنحي عن أدوارهما الملكية في 2020 والانتقال إلى الولايات المتحدة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

كاميلا “ملكة الصدفة”.. ما لا تعرفه عن “المرأة المكروهة” في بريطانيا

الهدهد

زوجة أمير قطر تخطف الأنظار في حفل تتويج الملك تشارلز (شاهد)

الهدهد

سعر تاج الملك تشارلز خيالي.. من الذهب ومرصع بـ 444 جوهرة (فيديو)

حياتنا

صورة صادمة لـ ميغان ماركل لم ترغب أن يراها أحد.. عائلتها فضحتها! (شاهد)

الهدهد

وثائقي خطير: الملكة إليزابيث أرادت إرسال حفيديها ويليام وهاري للحرب في أفغانستان

حياتنا

مفاجأة عن سبب عدم منح الأمير هاري الجنسية الأمريكية!

الهدهد

من هي الجزائرية “المعجزة” سارة ريفنس صاحبة المؤلفات الأكثر قراءة في العالم؟

الهدهد

هاري كشف سر عذاب الأميرة ديانا ورحلته مع الإدمان وطبيبه يعلن إصابته بهذا المرض

حياتنا

أول ظهور لـ ميغان ماركل منذ نشر سلسلة هاري الوثائقية.. روجت لمشروب سحري (شاهد)

حياتنا

الملك تشارلز يُكشر عن أنيابه بقرار صادم بحق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل!

حياتنا

الأمير هاري خان ميغان ماركل مع عارضة أزياء.. كتاب جديد يفضح دوق ساسكس!

حياتنا

الأمير وليام خان كيت ميدلتون وقضى عيد الحب مع عشيقته.. من التي سحرته؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التقط خلسة.. فيديو “المدرس والطالبة” الصادم يفجر غضب العراقيين

“خلال 12 شهراً”.. تصريحات مُرعبة لـ إيلون ماسك بشأن اقتصاد العالم

عمران خان يُشعل باكستان بتغريدة مثيرة: “قد تكون الأخيرة”

فهد الحيان وزيادة حالات موت الفجأة.. طبيب أردني صدم المذيعة بالأسباب

كشفت سر إدمانها للتعري.. رانيا يوسف تُفضل الحب بدون زواج (فيديو)

هذا هو أقدم حيوان على وجه الأرض

وجوه على الدولار، هذا هو تاريخها الأسود.. كالقطران!‎‎

منيرة المهدية فُتن بها أتاتورك وسر زيجاتها الأربعة..من هي سلطانة الطرب؟

دلالات راقية يحملها شعار عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف (شاهد)

“مدرسة الروابي” الجزء الثاني.. مشاهد ساخنة تُغضب الأردنيين (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC