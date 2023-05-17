مريم الدباغ تأخذ راحتها في تركيا بصورة مثيرة وجريئة جداً كشفت المحرمات! (شاهد)

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وطن – يبدو أن العارضة والمشهورة التونسية مريم الدباغ قد وجدت راحتها كما يحلو لها بعد وصولها لتركيا عقب مغادرتها تونس قبل أيام قليلة، حيث عاشت لحظات عصيبة بعد القبض علها لتنفيذ أحكام قضائية كانت قد صدر بحقها بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة السب على مواقع التواصل وإصدار شيكات بدون رصيد.

وتحت شعار “أنا عدت”، واصلت مريم الدباغ نشر صورها الجريئة والمثيرة، متعمدة إبراز مفاتنها لجمهورها على “انستغرام” والبالغ عدده ما يزيد عن 4.4 مليون متابع.

واتخذت مريم الدباغ في صورتها الجديدة وضعا مثيرا من خلال ارتدائها لباسا شفافا بشكل كبير كشف جزءا كبيرا من صدرها.

ولمزيد من الإثارة، وضعت مريم الدبغ لمساتها الخاصة على إطلالتها عبر ارتدائها نظارة سوداء مع تسريحة شعر كلاسيكية.

View this post on Instagram A post shared by 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏🇬🇧 مريم الدباغ (@meriemdebbagh)

الإفراج عن مريم الدباغ

وكانت مريم الدباغ قد غادرت تونس قبل أيام بعد أن تمكن محاميها بلال التازني من الحصول على أمر بالإفراج عنها على ذمة القضايا المرفوعة بحقها حتى يتسنى لها الاستئناف.

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وفور الإفراج عنها، اعلنت مريم الدباغ وصولها إلى تركيا، مع تأكيدها على ان عودتها إلى تونس لن تكون قريبة، تحت زعم ارتباطات عمل لها في اسطنبول.

مريم الدباغ تحتفل بعيد ميلادها في اسطنبول

ولم تنتظر مريم الدباغ اخ قسط من الراحة، حتى سارعت لنشر مقاطع فيديو لها من شوارع اسطنبول أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ37 بطريقة جريئة.

ونشرت مريم الدباغ سلسلة فيديوهات وصور عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام”، وثقت خلالها مراسم الاحتفال بعيد ميلادها ارتدت فيها تيشرت أسود شفافاً، أظهر حمالة الصدر من تحته بكل وضوح.

مريم الدباغ تتحدث عن تجربة السجن

وكانت مريم الدباغ قد تحدثت عن تجربة سجنها لساعات من خلال استضافتها في برنامج “نجوم اليوم”، على إذاعة موازييك المحلية، أوضحت خلاله أن سفرها إلى اسطنبول كان سلسلاً ولم تتعرض لأي مضايقات أمنية.

وقالت مريم الدباغ أن تجربة السجن: “كانت تجربة صعبة وذكرى سيئة جداً لا أتمناها لأي شخص وحتى لعدوي اللدود”.

وخلال اللقاء، أشارت مريم الدباغ إلى أن القضية التي سجنت بسببها تتعلق بشيكات دون رصيد، وأن السلطات قررت إخلاء سبيلها، بعد تقديمها ما يفيد دفع قيمة هذه الشيكات لأصحابها.

كذلك نفت مريم الدباغ بشكل قطعي، تولي رجل أعمال دفع قيمة شيكاتها كما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.