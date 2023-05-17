الأربعاء, مايو 17, 2023
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لمرضى السكري..إليك 5 تمارين رياضية مفيدة

تعد اليوجا تمرين مفيد للجسم خاصة لمن يعانون من مرض السكري، ويتضمن هذا التمرين حركات منخفضة التأثير.

كتب ايمان الباجي
لمرضى السكري..إليك 5 تمارين رياضية مفيدة watanserb.com
تعد اليوجا طريقة مثبتة لتقليل عوامل الخطر لمرض السكري
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وطن- إذا كنت مصاباً بداء السكري، فإن ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعدك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

على عكس ما يفترضه الكثير من الناس، لا ينبغي أن يبطئ مرض السكري مستوى نشاط الشخص. بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي جيد ونمط حياة صحي، يجب على مرضى السكري دمج التمارين في روتينهم اليومي.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “timesofindia“، سنقدم أفضل التمارين لمرضى السكري.

السباحة

أفضل شيء في السباحة أنها تمرين صحي ولا تضغط على المفاصل.

تساعد السباحة على تحريك الكتلة العضلية في الجزء العلوي والسفلي من الجسم. كما أنها مفيدة للقلب والرئة والعضلات.

إذا أردت التحكم في مستويات السكر في الدم، عليك بممارسة السباحة

ركوب الدراجات

يمكن أن يساعدك ركوب الدراجات في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ويساعد أيضًا في تقليل المخاطر المرتبطة بمرض السكري.

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ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المفاصل تجنب ركوب الدراجات ومحاولة ممارسة تمارين منخفضة التأثير مثل المشي.

المشي

وجدت دراسة نشرتها جامعة هارفارد، أن الأشخاص المصابين بمرض السكري الذين يمشون لمدة ساعتين على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من نظرائهم الذين يعانون من الخمول، وأولئك الذين مارسوا الرياضة ثلاث إلى أربع ساعات في الأسبوع قللوا من مخاطرهم أكثر.

اليوجا

تعد اليوجا تمرين مفيد للجسم خاصة لمن يعانون من مرض السكري، ويتضمن هذا التمرين حركات منخفضة التأثير.

وتعتمد تمارين اليوجا على التنفس، مما يساهم في تحسين صحة القلب والرئة. كما أثبتت اليوجا فوائدها في التحكم بمستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

صعود السلالم

تمرين آخر فعال وسهل القيام به ويمكن أن يكون مؤثرًا مثل التمارين الأخرى هو صعود السلالم.

يوصي خبراء الصحة بتسلق الدرج صعودًا ونزولًا لمن ليس لديهم أي طريقة أخرى للتمرين

يوصي خبراء الصحة بتسلق الدرج صعودًا ونزولًا لمن ليس لديهم أي طريقة أخرى للتمرين، ويساعد هذا الأمر على حرق السعرات الحرارية وجعل القلب يعمل بشكل أسرع.

وفي سياق آخر، يوصي الخبراء في جامعة هارفارد بالقيام بالتمارين بعد 1-3 ساعات من تناول الطعام لأن هذا هو الوقت الذي يُتوقع فيه ارتفاع نسبة السكر في الدم.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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