كشفت سر إدمانها للتعري.. رانيا يوسف تُفضل الحب بدون زواج (فيديو)

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وطن- عادت رانيا يوسف، وهي فنانة مصرية تشتهر بإطلالاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل، لتصدر قوائم الأكثر بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، بعد حضورها في برنامج “The blind date show” من إعداد قناة “يبنج سيركل” على يوتيوب، أمس الثلاثاء.

في هذا البرنامج، تحدثت رانيا يوسف عن رأيها في الزواج والحب، وقالت إنها تفضل الحب بدون زواج، وأنها لن تتزوج مرة أخرى. كما أعربت عن رضاها عن مظهرها وإطلالاتها الفاضحة التي أكدت أنها تقوم بارتدائها حسب اختيارات بناتها.

رانيا يوسف في برنامج The blind date show

خلال اللقاء الذي طغت عليه عفوية الممثلة رانيا يوسف، قالت إن علاقتها بوالدتها لم تكن طبيعية أبداً.

وأوضحت يوسف ذلك قائلة أنه “لغاية سن 16 و17 كانت هي متحكمة بي، تحكم فظيع صعب علي، مثلاً لما أكون محتاجاها مش بلاقيها.. ما تفهمنيش ما نعرفش نتكلم مع بعض خالص”.

وأشارت الممثلة المصرية إلى أن علاقتها المتوترة مع والدتها خلق لها في عميق نفسيتها “حاجة عكسية في تصرفها مع بناتها” حسب وصفها.

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وقالت “ده خلق عندي حاجة عكسية جداً إن أنا مع بناتي بسمع الكلام وبسيبهم ياخدوا قراراتهم”.

الحالة صعبة ف الدايتنج لدرجة انه رانيا يوسف نازلة Blind date 🤦🏻‍♀️😅 pic.twitter.com/C9Y2nCQ5oR — Samar Elhussieny (@S_Elhussieny) May 16, 2023

ولفتت يوسف إلى أنها على صداقة قوية جداً مع طليقها الثالث، على عكس والد بناتها، الذي وصفت العلاقة معه بأنها “مش كويسة خالص”.

علاقة رانيا يوسف ببناتها

في معرض حديثها عن علاقتها مع بناتها وتوتر علاقتها مع والدتها، قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إن بناتها هن من “يشجعنها على ارتداء الملابس القصيرة”.

وأوضحت تصريحها قائلة “بناتي يحبون اللبس القصير وهم من يشجعوني على ارتدائه.. إلا أنني أفضل خلال ذهابي لأي مناسبة أن أرتدي ما يناسبني فقط بغض النظر عن شكله أو مظهره”.

رانيا يوسف وابنتها نانسي خلال اسبوع الموضة في مصر برأيك كم نسبة الشبه بينهما؟ pic.twitter.com/lQ1mohWWwc — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 13, 2023

وأضافت رانيا يوسف ” بناتي يقومن باختيار ملابسي أثناء خروجي من المنزل وأثق جدًا في رأيهما”