الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهددعوى قضائية تتهم محمد بن سلمان بارتكاب جرائم قمع عابرة للحدود.. ما...
الهدهد

دعوى قضائية تتهم محمد بن سلمان بارتكاب جرائم قمع عابرة للحدود.. ما تفاصيلها؟

السعودية وظّفت عاملين في تويتر للتجسس على المعارضين لسلطات المملكة

كتب باسل النجار
التجسس على معارضي السعودية في تويتر watanserb.com
محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن – رفع عامل إغاثة في منظمة إنسانية ، استخدم حسابًا مجهولاً على تويتر لانتقاد السعودية ، دعوى ابتزاز فيدرالية ضد منصة التواصل الاجتماعي، وضد المملكة وولي عهدها ورئيس وزرائها محمد بن سلمان.

وأورد تقرير لموقع ميدل آيست آي تفاصيل القصة، قائلا إنه قُبض على عبد الرحمن السدحان، عامل الهلال الأحمر في الرياض، دون أمر قضائي أو تهمة في المملكة عام 2018، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا مع حظر سفر لمدة عقدين.

ويُعتقد أن اعتقاله مرتبط بحساب مجهول على تويتر يديره ، وعلق من خلاله على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

أثارت القضية تساؤلات حول كيفية حصول السعودية على معلومات عن الشخص المسؤول عن حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2019 ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون أحمد أبو عمو ، وهو مواطن أمريكي ومدير سابق للشراكة الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر ، والموظف السابق في تويتر علي الزبارة، بتجنيدهم من قِبل مسؤولين سعوديين بين عامي 2014 و 2015 للحصول على معلومات خاصة على حسابات تويتر تنتقد الرياض.

وفي أغسطس 2022 ، أدانت محكمة أمريكية أبو عمو بالتصرف كوكيل للمملكة العربية السعودية، وغسيل الأموال ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، وتزوير السجلات.

- Advertisement -

فر علي الزبارة من الولايات المتحدة في ديسمبر 2015 بعد أن واجهته إدارة تويتر، وهرب من مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي واستقل طائرة مع زوجته وطفله إلى المملكة العربية السعودية حيث تولى وظيفة في مؤسسة مسك الخيرية، وهي منظمة خيرية أسسها محمد بن سلمان.

أحمد أبو عمو وعلي الزبارة
أحمد أبو عمو وعلي الزبارة المتهمان بالتجسس على معارضي السعودية في تويتر

والزبارة مطلوب بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما يقتضي القانون الأمريكي.

كما اتهم أحمد المطيري، وهو مواطن سعودي ثالث ، بالعمل كوكيل غير مصرح به لحكومة أجنبية للعمل كوسيط بين مسؤول سعودي وبين الزبارة وأبو عمو.

أقام عبد الرحمن وشقيقته أريج ، وهو مواطن سعودي-أمريكي مزدوج الجنسية ، دعوى قضائية يوم الثلاثاء، قال فيها إن المملكة العربية السعودية استخدمت علاقتها التجارية مع تويتر لسحق المعارضة وإخفاء منتقدي الحكومة قسراً.

عبد الرحمن السدحان وشقيقته
عبد الرحمن السدحان وشقيقته أريج

وتزعم القضية أيضًا أن تويتر مكّن المتآمرين معه من ارتكاب أعمال قمع عابرة للحدود ، وحتى “سمح للمملكة العربية السعودية بالتمتع بحصة في تويتر نفسها”، وفق بيان صادر عن محامي المدعي.

وقال المحامي، إن أريج تعرضت للمضايقة والمطاردة في محاولة لإسكاتها بعد أن تحدثت عن اعتقال شقيقها.

ويزعم المدعون أن “المؤسسة الإجرامية” وصلت إلى بيانات مستخدم تويتر السرية وأرسلتها أكثر من 30 ألف مرة ، مستشهدين بالأدلة التي قدمها المدعون الفيدراليون في محاكمة أبو عمو، وتذكر الدعوى أيضًا أن محمد بن سلمان متآمر مزعوم.

وفشلت المحاولات السابقة لمقاضاة ولي العهد في كسب التأييد. في نوفمبر / تشرين الثاني ، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بالحصانة في دعوى منفصلة مرفوعة ضده بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وتزعم الشكوى أن الملحقية الثقافية السعودية، ومقرها فيرفاكس بولاية فرجينيا، استخدمت كقاعدة من قبل الحكومة السعودية لمراقبة وملاحقة ومضايقة المعارضين والطلاب السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون المملكة.

ويقول المدعون أن الزبارة حصل على منحة دراسية من البعثة قبل أن يتم تعيينه بواسطة تويتر.

تورط سعود القحطاني

وسعود القحطاني ، أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان السابق ، ورد اسمه أيضًا في الدعوى. وكان القحطاني مساعدًا لولي العهد منذ فترة طويلة ، وبحسب ما ورد لعب دورًا رئيسيًا في استهداف خاشقجي ، الذي عوقب ولي العهد على مقتله عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا ، وفقًا لتقرير سري لوكالة المخابرات المركزية .

تم رفع الدعوى من قبل أندريا براسو في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بموجب قانون منظمة Racketeer Influenced and Corrupt Organization. تم تمرير القانون في الأصل في السبعينيات خلال رئاسة ريتشارد نيكسون كجزء من حملة الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضد المافيا ، لكنه وجد منذ ذلك الحين استخدامًا واسع النطاق.

يعمل براسو مع مبادرة الحرية ، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة مكرسة للدفاع عن السجناء المحتجزين ظلماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تحركات لمنع السعودية من استضافة حدث دولي كبير والسبب “سجلها الأسود”

اقتصاد

لماذا تفكر السعودية في طرح أسهم أرامكو الجديدة؟

الهدهد

رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

حياتنا

جموع غفيرة.. جنازة فهد الحيان وظهور مؤثر لـ فايز المالكي

حياتنا

مؤثر.. شقيق فهد الحيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

تقارير

الغارديان تهاجم الجامعة العربية والقادة العرب بأقذر الألفاظ بسبب إعادة بشار الأسد

الهدهد

أدونيس.. “داعية الإلحاد” في أرض الحرمين مجددا تحت رعاية ابن سلمان

الهدهد

وساطة السعودية بين قطر والبحرين تؤتي ثمارها.. هذا ما سيحدث خلال أيام

الهدهد

“دعارة وتجارة جنس”.. ضابط سعودي سابق يكشف ما فعله محمد بن سلمان بسعوديات فقيرات

حياتنا

ستخلعه إذا لم يلبي رغبتها.. سعودي يبكي وينهار بعد طلب غريب من زوجته (فيديو)

الهدهد

بطاقة زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف بتصميم ملكي (شاهد)

الهدهد

فيديو يصدم السعوديين لسائق يصدم سيارات متوقفة والمارة يطاردونه بالحجارة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيسي يهدد إسرائيل دفاعاً عن غزة.. فيديو يجتاح مواقع التواصل.. ماذا جرى؟ (شاهد)

3 سيناريوهات معقدة أمام ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منها الجلوس المفرط..7 عادات تؤثر سلبًا على دماغك

التجارب المؤلمة تضاعف الشعور بالألم بحسب دراسة ألمانيّة حديثة

هجوم حاد على ضحايا زلزال تركيا بعد الانتخابات الرئاسية.. ما أسبابه؟

ليكون طفلك اجتماعيّ ولطيفٌ.. ثلاثة أشياء يجب على الآباء القيام بها

جورجينا في فيديو بذيء لمؤخرتها وهي تؤدي رقصة صممت من أجل الإثارة الجنسية (شاهد)

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

تحركات لمنع السعودية من استضافة حدث دولي كبير والسبب “سجلها الأسود”

مريم الدباغ تأخذ راحتها في تركيا بصورة مثيرة وجريئة جداً كشفت المحرمات! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC