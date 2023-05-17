دعوى قضائية تتهم محمد بن سلمان بارتكاب جرائم قمع عابرة للحدود.. ما تفاصيلها؟

- Advertisement -

وطن – رفع عامل إغاثة في منظمة إنسانية ، استخدم حسابًا مجهولاً على تويتر لانتقاد السعودية ، دعوى ابتزاز فيدرالية ضد منصة التواصل الاجتماعي، وضد المملكة وولي عهدها ورئيس وزرائها محمد بن سلمان.

وأورد تقرير لموقع ميدل آيست آي تفاصيل القصة، قائلا إنه قُبض على عبد الرحمن السدحان، عامل الهلال الأحمر في الرياض، دون أمر قضائي أو تهمة في المملكة عام 2018، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا مع حظر سفر لمدة عقدين.

ويُعتقد أن اعتقاله مرتبط بحساب مجهول على تويتر يديره ، وعلق من خلاله على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

أثارت القضية تساؤلات حول كيفية حصول السعودية على معلومات عن الشخص المسؤول عن حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2019 ، اتهم المدعون العامون الأمريكيون أحمد أبو عمو ، وهو مواطن أمريكي ومدير سابق للشراكة الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر ، والموظف السابق في تويتر علي الزبارة، بتجنيدهم من قِبل مسؤولين سعوديين بين عامي 2014 و 2015 للحصول على معلومات خاصة على حسابات تويتر تنتقد الرياض.

وفي أغسطس 2022 ، أدانت محكمة أمريكية أبو عمو بالتصرف كوكيل للمملكة العربية السعودية، وغسيل الأموال ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، وتزوير السجلات.

- Advertisement -

فر علي الزبارة من الولايات المتحدة في ديسمبر 2015 بعد أن واجهته إدارة تويتر، وهرب من مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي واستقل طائرة مع زوجته وطفله إلى المملكة العربية السعودية حيث تولى وظيفة في مؤسسة مسك الخيرية، وهي منظمة خيرية أسسها محمد بن سلمان.

والزبارة مطلوب بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما يقتضي القانون الأمريكي.

كما اتهم أحمد المطيري، وهو مواطن سعودي ثالث ، بالعمل كوكيل غير مصرح به لحكومة أجنبية للعمل كوسيط بين مسؤول سعودي وبين الزبارة وأبو عمو.

أقام عبد الرحمن وشقيقته أريج ، وهو مواطن سعودي-أمريكي مزدوج الجنسية ، دعوى قضائية يوم الثلاثاء، قال فيها إن المملكة العربية السعودية استخدمت علاقتها التجارية مع تويتر لسحق المعارضة وإخفاء منتقدي الحكومة قسراً.

وتزعم القضية أيضًا أن تويتر مكّن المتآمرين معه من ارتكاب أعمال قمع عابرة للحدود ، وحتى “سمح للمملكة العربية السعودية بالتمتع بحصة في تويتر نفسها”، وفق بيان صادر عن محامي المدعي.

وقال المحامي، إن أريج تعرضت للمضايقة والمطاردة في محاولة لإسكاتها بعد أن تحدثت عن اعتقال شقيقها.

ويزعم المدعون أن “المؤسسة الإجرامية” وصلت إلى بيانات مستخدم تويتر السرية وأرسلتها أكثر من 30 ألف مرة ، مستشهدين بالأدلة التي قدمها المدعون الفيدراليون في محاكمة أبو عمو، وتذكر الدعوى أيضًا أن محمد بن سلمان متآمر مزعوم.

وفشلت المحاولات السابقة لمقاضاة ولي العهد في كسب التأييد. في نوفمبر / تشرين الثاني ، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بالحصانة في دعوى منفصلة مرفوعة ضده بشأن مقتل جمال خاشقجي.

وتزعم الشكوى أن الملحقية الثقافية السعودية، ومقرها فيرفاكس بولاية فرجينيا، استخدمت كقاعدة من قبل الحكومة السعودية لمراقبة وملاحقة ومضايقة المعارضين والطلاب السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة الذين ينتقدون المملكة.

ويقول المدعون أن الزبارة حصل على منحة دراسية من البعثة قبل أن يتم تعيينه بواسطة تويتر.

تورط سعود القحطاني

وسعود القحطاني ، أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان السابق ، ورد اسمه أيضًا في الدعوى. وكان القحطاني مساعدًا لولي العهد منذ فترة طويلة ، وبحسب ما ورد لعب دورًا رئيسيًا في استهداف خاشقجي ، الذي عوقب ولي العهد على مقتله عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا ، وفقًا لتقرير سري لوكالة المخابرات المركزية .

تم رفع الدعوى من قبل أندريا براسو في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بموجب قانون منظمة Racketeer Influenced and Corrupt Organization. تم تمرير القانون في الأصل في السبعينيات خلال رئاسة ريتشارد نيكسون كجزء من حملة الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضد المافيا ، لكنه وجد منذ ذلك الحين استخدامًا واسع النطاق.

يعمل براسو مع مبادرة الحرية ، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة مكرسة للدفاع عن السجناء المحتجزين ظلماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.