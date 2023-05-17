الأربعاء, مايو 17, 2023
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السيسي يهدد إسرائيل دفاعاً عن غزة.. فيديو يجتاح مواقع التواصل.. ماذا جرى؟ (شاهد)

السيسي أكد في الفيديو المتداول على أن الجيش المصري قادر على هزيمة إسرائيل كما هزمها عام 1973

كتب شيراز ماضي
السيسي يهدد إسرائيل watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وطن – تزامنا مع إعلان التوصل لوقف لإطلاق النار بين سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ودولة الاحتلال بوساطة مصرية قبل أيام، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف مقطع فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زعم ناشروه أنه يهدد فيه إسرائيل.

الفيديو المتداول والذي زعم ناشروه أنه جديد، أظهر “السيسي” وهو يخطب مذكرا إسرائيل بهزيمتها في حرب العام 1973، الأمر الذي اعتبره ناشرو الفيديو تلميحاً بإمكان التدخّل العسكريّ دفاعاً عن قطاع غزة.

وبحسب وكلة الانباء الفرنسية، ظهر “السيسي” في الفيديو متحدّثاً أمام جمهور معظمه من العسكريّين، متطرقا إلى حرب العام 1973 التي انتهت باستعادة مصر قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من الجيش الإسرائيلي بعدما احتلّتها في العام 1967.

وقال “السيسي” في خطابه: “ما دام الجيش المصري فعلها مرّة، فهو قادر على فعلها كلّ مرّة”.

وتم عنونة الفيديو بـ “السّيسي يُهدّد إسرائيل (..) هل يريد الدفاع عن غزّة؟”.

وحقق الفيديو الذي نشرته صفحة إخبارية تحمل اسم “world news24” أكثر من 21 ألف تعليق و4.7 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 112 ألف تفاعل.

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حقيقة الفيديو

من جانبها، كشفت خدمة تقصي الحقائق في وكالة الانباء الفرنسية حقيقة الفيديو، مؤكدة أن الفيديو قديم، ولا علاقة بحرب غزة الاخيرة.

ومن خلال البحث عن الكلمات الدالة للفيديو اتضح أن الفيديو تم نشره قبل 4 سنوات على وسائل إعلام مصرية.

وتم الكشف أن الفيديو يعود لخطاب ألقاه “السيسي” في ندوة للقوّات المسلّحة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر 1973.

وقال “السيسي” في خطابه حينها أن الهزيمة التي تكبّدتها إسرائيل من الجيش المصري هي التي دفعتها لتوقيع اتّفاق سلام مع مصر.

المصدروكالة الأنباء الفرنسية + فيسبوك + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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