الثلاثاء, مايو 16, 2023
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واقعة مصطفى محمد.. علاء مبارك يكشف أمرا مخيفا عن ظاهرة المثلية الجنسية

علاء مبارك قال إن ظاهرة المثليين فاحشة عظيمة وشيء مقزز وباتت تنتشر بسرعة كبيرة وأصبحت موجودة فى كل مكان

كتب خالد السعدي
علاء مبارك المثلية الجنسية watanserb.com
علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
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وطن – علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على واقعة اللاعب المصري مصطفى محمد الذي رفض المشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه نانت لعدم المشاركة في حملة دعم المثلية الجنسية.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “ظاهرة المثليين فاحشة عظيمة وشيء مقزز ظاهرة نشاهدها كل يوم تنتشر بسرعة كبيرة أصبحت موجودة فى كل مكان نجدها فى الأفلام والمسلسلات خاصة الاجنبية وامتدت أيضاً إلى قطاع الرياضة”.

وأضاف: “الغريب والمخيف أن وراء هذه الظاهرة وهذا السلوك الذى حرمه الدين والذى يتنافى مع قيمنا ومبادئنا ويتنافى مع الطبيعة والفطرة البشرية التى خلقنا الله عليها جماعات ومنظمات تدعمهم وتعمل على رفع سقف مطالبهم هدفهم هو تدمير المجتمعات من الداخل عن طريق تفكيك الأسرة وفتح الأبواب لهذا السلوك الشاذ”.

وتابع: “الظاهرة تحتاج لوقفة لمعرفة كيف يتم التعامل معها حتى لا تؤثر على مجتمعاتنا والاجيال القادمة ….في النهاية موقف محترم من اللاعب المصرى مصطفى محمد”.

مصطفى محمد يرفض المشاركة في الحملة

وكان مصطفى محمد، قد رفض المشاركة مع نانت في مباراة تولوز، بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة 35.

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وأصدر اللاعب المصري مصطفى محمد، بيان قال فيه: “لم أشارك في مباراة تولوز ونانت، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا”.

وأضاف:” أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والقناعات، ويمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية.. نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة”.

وأتم:” آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

نانت يعاقب لاعبه المصري

بدوره، أعلن نادي نانت الفرنسي، توقيع غرامة مالية على المهاجم المصري مصطفى محمد، بسبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز، في الجولة الخاصة بدعم المثليين لأسباب شخصية، على أن يتم تخصيص هذه الأموال لجمعية تدعم المثلية.

لاعب فريف نانت الفرنسي المصري مصطفى محمد

وقال النادي في بيان: “رفض مصطفى محمد المشاركة في مباراة تولوز لأسباب شخصية، في الوقت الذي يصارع فيه الفريق للبقاء في دوري الأضواء، لهذا السبب قررت إدارة نانت معاقبته مالياً”.

ومصطفى محمد ليس اللاعب الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف برفض دعم المثلية الجنسية، فهناك أربعة لاعبين في صفوف فريق تولوز رفضوا المشاركة في اللقاء للسبب نفسه، وهم المغربي زكريا أبو خلال والجزائري فارس شايبي والبوسني سعيد هاموليتش والمالي موسى ديارا.

وقال المغربي أبو خلال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لقد اتخذت قراري بعدم المشاركة في مباراة اليوم. الاحترام قيمة أقدرها كثيرًا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية”.

وأضاف: “بسبب ذلك، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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