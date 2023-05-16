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مشهد الشذوذ الجنسي بين سمية الخشاب وغادة عبدالرازق تم تفسير هدفه أخيراَ! (فيديو)

دافع المخرج خالد يوسف عن نفسه ضد الاتهامات التي توجه له بأنه يروج للمشاهد الجنسية في أعماله بعد مشهد سمية الخشاب وغادة عبدالرازق

كتب رفيف عبدالله
مشهد الشذوذ الجنسي بين سمية الخشاب وغادة عبدالرازق تم تفسير هدفه أخيراَ! (فيديو) watanserb.com
سمية الخشاب وغادة عبدالرازق
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وطن– تحدث المخرج المصري خالد يوسف، لأول مرة عن المشهد الجنسي الذي جمع بين غادة عبدالرازق، وسمية الخشاب في فيلم “حين ميسرة” الذي قام بإخراجه.

وعاء جنسي!

جاء ذلك في معرض دفاع خالد يوسف عن نفسه، ضد الاتهامات التي توجه له، بأنه يروج للمشاهد الجنسية في أعماله.

كما رد خالد يوسف على تهمة دعمه للنظرة الذكورية للمرأة في أفلامه، وأنها مجرد جسد.

مشهد سمية وغادة في حين ميسرة

وقال خالد يوسف في مداخلة ببرنامج “السؤال الصعب” عبر قناة “سكاي نيوز عربية“: أنا من أكتر الناس التي انتصرت للمرأة في أفلامي.. وأحارب من خلال رؤيتي الفنية فكرة أن المرأة وعاء جنسي والنظرة الذكورية لها”.

تنفير وليس تشجيع

وعن مشهد غادة عبد الرازق وسمية الخشاب، والذي تقول فيه لها أن كل ما تمتلكه هو جسدها، رد خالد يوسف: “طرحت سؤالا أن المرأة عندما تكون جاهلة ولم تتعلم وفقيرة لن يطمع إلا في جسدها”.

وتابع المخرج المثير للجدل: “مجتمعاتنا هي من تحول المرأة لسلعة. عندما أقدم مشهد مخدرات أو جنس أو مشهد اغتصاب هل مفهوم المشهد تشجيع أم تنفير؟”.

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وأكد: “هنا الفكرة نحن نقدم المشهد ليس من أجل الترويج بل من أجل الإدانة والتنفير”.

حالة

وسبق أن دافعت سمية الخشاب عن مشهد الشذوذ الجنسي، الذي جمعها بالفنانة غادة عبد الرازق في “حين ميسرة”.

وقالت سمية إن المشهد لا يعتبر مشهدًا جنسيًا بل هو إيحاء أو إيماء يعبر المخرج به عن حالة، ويريد أن يوصلها إلى المشاهدين.

وتابعت سمية خلال استضافتها ببرنامج “100 سؤال” على فضائية الحياة: “أعمل مشاهد جريئة أه بس ما ألبسش مايوه”.

وبررت سمية الخشاب قائلة: “ألبس مايوه يعني أتعرى.. طيب وأتعرى ليه؟”.

ميس حمدان وخالد يوسف

في سياق مشابه، كشفت الفنانة الأردنية المقيمة في مصر ميس حمدان في وقت سابق، تفاصيل خلافها مع المخرج خالد يوسف بعد رفضها تقديم مشاهد القبلات بفيلم “ويجا”.

حيث كانت ميس حمدان مرشحة لهذا الدور قبل أن تقوم به زميلتها اللبنانية دوللي شاهين.

وروت ميس حمدان في لقاء مع قناة “هي”، أنّ المخرج خالد يوسف طلبها لأداء الدور الذي قامت به دوللي شاهين في فيلم ويجا. إلا أنها اعتذرت له بسبب القبلات والمشاهد الساخنة التي يتضمنها الفيلم.

وأضافت أنه حاول إقناعها بالدور وكانت متمسكة بعدم قدرتها على تمثيل القبلات والمشاهد الساخنة في الفيلم.

فردّ عليها بانفعال: “إنتي كده مش فنانة وبطلوا الطريقة دي.. وانتوا اللي أفسدتوا الفن وزمان الفنانين ما كانوا بيفكروا بالطريقة دي وكانوا محترمين أيضاً”.

وكشفت الإعلامية الأردنية، أنها طلبت من المخرج خالد يوسف مهلة لتفكر في الموضوع وتسأل والدتها، لأنها لم تكن تملك الجرأة على أداء مثل هذه المشاهد.

وتابعت ميس حمدان أنها اعتذرت منه لاحقاً، وقالت إنها لن تتمكن من أداء الدور: “قولتله أنا مش هقدر أعمل الدور ده، وزعل مني وهزأني”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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