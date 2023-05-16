الثلاثاء, مايو 16, 2023
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مريم الدباغ ترقص بروب الاستحمام على أغنية بذيئة! (فيديو)

احتفلت مريم الدباغ بعيد ميلادها الـ37 بصورة جريئة كشفت صدرها

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ ترقص بروب الاستحمام على أغنية بكلمات بذيئة! (فيديو) watanserb.com
مريم الدباغ
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وطن- استعرضت التونسية المشهورة مريم الدباغ، جسدها من جديد بروب الاستحمام، للإعلان عن منتجات البشرة.

كلمات بذيئة

وعبر خاصية القصص القصيرة، نشرت مريم الدباغ لمتابعيها الـ4.4 مليون على انستجرام، فيديو لنفسها وهي تقف أمام المرآة، مرتدية روب استحمام فقط.

وبدأت مريم الدباغ بوضع المنتجات التي تُعلن لها، على بشرتها، بينما تتراقص على أنغام أغنية راب في نفس الوقت.

وكان من اللافت أن الأغنية التي وضعتها مريم الدباغ، تحمل كثيراً من العبارات البذيئة.

عيد ميلاد مريم الدباغ

هذا وقد احتفلت مريم الدباغ بعيد ميلادها الـ37 بصورة جريئة كشفت صدرها.

حيث كانت ترتدي العارضة التونسية، توب أبيض شفافاً دون حمالة صدر، مع هوت شورت أسود، وتجلس على “بار”.

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كشفت مريم صدرها بالتوب الشفاف الذي ارتدته دون حمالة صدر

وعلقت مريم الدباغ على الصورة: “اليوم، عمري 37 عامًا وأنا فخورة بكل ما أنجزته حتى الآن. كانت حياتي مليئة بالصعود والهبوط والنجاحات والإنجازات”.

تجارب سيئة وغيرة

وتابعت الدباغ: “ولكن أيضًا التجارب السيئة والغيرة والأصدقاء الزائفين. ومع ذلك، في كل مرة واجهت فيها عقبات، كنت قادرة على التغلب عليها والخروج منها أقوى من ذي قبل”.

وأردفت: “تعلمت ألا أترك تجارب الحياة تحبطني وألا أترك غيرة الآخرين ولؤمهم يؤذيني. أنا ممتنة لجميع التجارب التي مررت بها حتى الآن لأنها ساعدتني على النمو والنضج وأصبحت الشخص الذي أنا عليه اليوم”.

وختمت مريم: “لا أطيق الانتظار لأرى ما يخبئه المستقبل وأنا على استعداد لمواجهة أي تحديات تأتي في طريقي”.

أعمال في تركيا

وتتواجد مريم الدباغ حالياً في تركيا، تحديداً في مدينة اسطنبول، من أجل أعمال لم تكشف طبيعتها.

وأكدت مريم الدباغ خلال استضافتها في برنامج “نجوم اليوم”، على إذاعة موازييك المحلية، أن سفرها إلى اسطنبول كان سلسلاً ولم تتعرض لأي مضايقات أمنية.

وكشفت عارضة الأزياء التونسية أنها لن تعود إلى بلادها قريباً، بسبب ارتباطات مهنية.

تجربة السجن

وتحدثت الدباغ عن تجربة السجن، قائلة: “كانت تجربة صعبة وذكرى سيئة جداً لا أتمناها لأي شخص وحتى لعدوي اللدود”.

وتابعت: “عندما دخلت مركز الإيقاف وجدت العديد من الفتيات الموقوفات وقد أصبحت بعضهن صديقاتي”.

وأكدت مريم الدباغ أنه تمّ معاملتها كأي مواطن تونسي، ولم يتدخل أحد لإخلاء سبيلها.

صكوك بدون رصيد

وطالبت الدباغ بالتحقيق فيمن كان يقف وراء عملية إيقافها، لأنّها لم تكن مدرجة في التفتيش وكل صكوكها كانت “خالصة”.

وأشارت التونسية المثيرة للجدل، إلى أن القضية تتعلق بصكوك دون رصيد، وأن السلطات قررت إخلاء سبيلها، بعد تقديمها ما يفيد بخلاص الصكوك.

كما نفت مريم بشكل قطعي، تولي رجل أعمال خلاص صكوكها كما تمّ التداول.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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