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رياضة

ما هو راتب ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وما صافي ثروته؟

"متوسط راتب ماركوس راشفورد السنوي بـ 10.400.000 جنيه إسترليني مما يجعله سابع أعلى لاعب يتقاضى أجراً في النادي"

كتب أنس السالم
راتب ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وما صافي ثروته watanserb.com
ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد
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وطن – يتقاضى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، راتباً مذهلاً قدره 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما تبلغ ثروته حوالي 65 مليون جنيه إسترليني.

وفق تقريرٍ نشره موقع “thesun” البريطاني، يقدر متوسط راتب ماركوس راشفورد السنوي بـ 10.400.000 جنيه إسترليني، نقلا عن  Sportrac، مما يجعله سابع أعلى لاعب يتقاضى أجراً في النادي.

تأتي الكثير من أرباح من ماركوس راشفورد من راتبه في مانشستر يونايتد، وحملات الإعلان لماكدونالدز، و EA Sports و Nike.

ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد

كان ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد منذ أن كان طفلاً، بعد أن سجل في الأكاديمية في سن السابعة.

ظهر لأول مرة مع النادي في 25 فبراير 2016، في مباراة الدوري الأوروبي ضد نادي ميدتجيلاند الدنماركي – وسجل هدفين.

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد (انستغرام)

ثم سجل هدفين في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال في 28 فبراير 2016.

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كما سجل في أول ديربي له في مانشستر وفي ظهوره الأول في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

ذهب ليصبح أصغر لاعب إنجليزي يسجل في أول مباراة دولية له وتم اختياره ليورو 2016.

مثّل ماركوس راشفورد إنجلترا في كأس العالم 2018 و 2022.

ماركوس راشفورد نجم منتخب إنجلترا
ماركوس راشفورد نجم منتخب إنجلترا

قاده نجاحه المبكر إلى توقيع عقده الأول مع “يونايتد” في 30 مايو 2016.

وشهدت الصفقة تقاضي نجم مانشستر يونايتد 20 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ووقع حتى عام 2020.

راتب ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وصافي ثروته

في 1 يوليو 2019، وقع راشفورد عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات مع نادي مانشستر يونايتد بقيمة 41600000 جنيه إسترليني، وينتهي في يونيو 2023.

بموجب الشروط الجديدة، يدفع الشياطين الحمر راتب ماركوس راشفورد وقدره 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يقدر متوسط راتب ماركوس راشفورد السنوي بـ 10.400.000 جنيه إسترليني، مما يجعله سابع أعلى لاعب يتقاضى أجراً في النادي.

من هو ماركوس راشفورد!؟

ولد راشفورد في 31 أكتوبر 1997 في مانشستر.

ترعرع على يد والدته الوحيدة، ميلاني ماينارد، التي عملت في عدد من الوظائف لإطعام أسرتها المكونة من خمسة أطفال.

 

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على الرغم من الصعوبات التي واجهتها عائلته، إلا أن شغف راشفورد باللعبة الجميلة جعله ينضم إلى شباب مانشستر وهو في السابعة من عمره فقط.

على الرغم من نجاحه الهائل، لم ينس نجم مانشستر يونايتد أبدًا بداياته المتواضعة واستمر في حملته ضد فقر الأطفال والجوع.

من هم أصحاب أعلى رواتب في مانشستر يونايتد؟

بعد أن علمنا راتب ماركوس راشفورد مع الشياطين الحمر، فإن أعلى رواتب لاعبي مانشستر يونايتد هو للحارس ديفيد دي خيا.

يقال إن حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا  يتقاضى 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا  يتقاضى 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع
حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

جيدون مالك سانشو ‏هو التالي بـ 350.000 جنيه إسترليني. بينما يتقاضى رافائيل فاران مبلغًا رائعًا قدره 340.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

يتقاضى رافائيل فاران مبلغًا رائعًا قدره 340.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.
رافائيل فاران

يأتي كارلوس كاسيميرو بعد ذلك براتب 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. يليه أنتوني مارسيال بـ 250 ألف جنيه إسترليني وبرونو فيرنانديز بـ 240 ألف جنيه إسترليني.

بينما يتقاضى أنتوني دوس سانتو نفس راتب ماركوس راشفورد 200 ألف جنيه إسترليني.

المصدرthesun - Sportrac - وطن - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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