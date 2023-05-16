لغة الأرقام تتحدث.. هل حسم أردوغان جولة الإعادة قبل إجرائها؟

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وطن- قادت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، إلى أنه ستكون هناك جولة إعادة للرئاسة في 28 مايو بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمرشح كمال كليجدار أوغلو.

حصل أردوغان على 49.40 في المائة من الأصوات في الانتخابات التركية، أي أقل بقليل من النسبة التي كانت تتيح له الفوز من أول جولة، وحصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط على 44.96 في المائة.

لكن المفاجأة الحقيقية كانت المنافس التركي القومي المتطرف سنان أوغان، الذي حصل على 5.2 في المائة من الأصوات.

ماذا يحدث الآن؟

بحسب تقرير لموقع ميدل إيست آي، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه لم يفاجأ كبار المسؤولين الأتراك من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان بالنتائج.

على الرغم من العديد من استطلاعات الرأي العامة التي تشير إلى أن كليجدار أوغلو كان في المقدمة وأن فرصة أردوغان ضئيلة في الفوز في الجولة الأولى، فقد اختلفت استطلاعات الرأي الخاصة بحزب العدالة والتنمية لأسابيع.

وأظهرت سبعة استطلاعات للرأي أجراها الحزب، الشهر الماضي، أن رجب طيب أردوغان يتقدم بفارق نقطتين إلى ثلاث نقاط على كليجدار أوغلو.

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وقال مسؤولون أتراك ومصادر مقربة من أردوغان، إنهم واثقون من قدرته على الفوز في جولة الإعادة بسهولة.

هناك جانبان رئيسيان للجولة الثانية يضعان أردوغان في ميزة كبيرة، أولاً البرلمان، فمقارنةً بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، فقدَ حزب العدالة والتنمية ثمانية بالمائة من الدعم، حيث حصل على 35.4 بالمائة فقط من الأصوات و266.

ومع ذلك، فقد حليفه حزب الحركة القومية (MHP) واحداً بالمائة فقط مقارنة بعام 2018، واحتفظ بنسبة 10 بالمائة. من الأصوات و50 نائباً. جنبًا إلى جنب مع حزب الحركة القومية، في حين يحتفظ أردوغان بالأغلبية.

وقال مسؤولو حزب العدالة والتنمية سابقًا، إنهم يعتقدون أن احتفاظ أردوغان بالأغلبية سيعطيه تفوقًا نفسيًا كبيرًا على منافسه، وقال أحد كبار المسؤولين في ذلك الوقت: “لا يحب الأتراك التعايش”.

وقالوا أيضًا إنهم سيعتمدون على العاطفة في جولة ثانية، وتقديم ولاية أردوغان الأخيرة للجمهور على أنها بالغة الأهمية، ومحاولة إقناع الجمهور بأنه يستحق نصرًا نهائيًا واحدًا.

لكن لدى أردوغان ميزة ثانية، تتمثل في ناخبي سنان أوغان. يشير تحليل أجراه موقع ميدل إيست آي، استنادًا إلى بيانات وكالة الأناضول إلى أن أوغان قد أكل حصة أردوغان في التصويت في وسط الأناضول.

يبدو أن أردوغان، على سبيل المثال، قد عانى من خسارة بنسبة 5.3 في المائة في قونية، حيث حصل على 74.2 في المائة في 2018 لكنه يقف الآن عند 68.9 في المائة. لدى أوغان حاليًا 6.76 في المائة من الأصوات هناك.

في قيصري، يبدو أن حصة أردوغان في التصويت قد انخفضت منذ 2018 بنسبة 6.6٪. هنا، فيما حصل أوغان على 8.7 في المئة.

وبالمثل، أعطت محافظة يوزغات أردوغان 72.6 في المائة من الأصوات، بينما كان 75.5 في المائة قبل خمس سنوات مقابل 5.7 في المئة لأوغان، وفي سيفاس، انخفض أردوغان إلى 69.6 في المائة من 72.3 في المائة، فيما حصل أوغان على 6.1 في المئة.

في جميع هذه الأماكن، تبلغ حصة كليجدار أوغلو في التصويت إما مستويات مماثلة لأصوات المعارضة لعام 2018، أو يبدو أنها أقل بنسبة 2-3 في المائة.

يشير هذا التحليل إلى أن ناخبي أردوغان هاجروا بطريقة أو بأخرى إلى أوغان، ربما بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الشعور المناهض للاجئين.

من المحتمل أن يعود هؤلاء الناخبون إلى معسكر أردوغان في جولة الإعادة، لأنه يمثل الجانب القومي التركي من البلاد في خيار ثنائي مع كليجدار أوغلو.

كما أن لدى أردوغان أوراقاً أخرى في جعبته. على عكس كليجدار أوغلو، لم يعلن بعدُ عن اختياراته لمنصب نائب الرئيس، ولا يزال أمامه مجال لإجراء تغيير جذري في سياسته النقدية غير التقليدية، والتي تعرضت لانتقادات واسعة من قبل الاقتصاديين.