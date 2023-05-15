سيدة تشعل النار في محطة وقود بتل أبيب لسبب لا يصدقه عقل (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، تم التقاطه في محطة وقود مدينة بتل أبيب، لسيدة انتقمت من رجل بأنْ أشعلت النيران في المحطة.

وأظهر الفيديو، سيدةً تطلب من رجل كان يملأ سيارته بالوقود، أن يعطيها سيجارة، لكن رفض الاستجابة لطلبها، فغضبت السيدة وكان رد فعلها عنيفا حيث أشعلت النيران في الوقود بولاعتها.

وعمدت السيدة إلى مخادعة الرجل والاستدارة عنه، ثم باغتته بأن أشعلت النيران في تنك الوقود الخاص بالسيارة، ما أدّى إلى اشتعالها بالكامل في غضون ثوان معدودة.

في شأن أمني آخر، اعتقلت شرطة المرور الإسرائيلية، شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا من سكان شعفاط على الطريق السريع بالقرب من مفترق بن شيمن أثناء قيادته لمركبة مسروقة تم الإبلاغ عن سرقتها، ودون أن يحوز رخصة قيادة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية طالبت سائق السيارة بالتوقف ، لكنه بدأ بمحاولة الهرب أثناء القيادة بعنف.

- Advertisement -

وبعد مطاردة قصيرة تم القبض عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما زعمت الشرطة أنها ستواصل ما سمتها حربها الحازمة التي لا هوادة فيها ضد من وصفتهم بعصابات لصوص السيارات.

تفشي القتل في المجتمع الإسرائيلي

والمجتمع الإسرائيلي معروف بأنها أحد أكثر المجتمعات التي تشهد تفشيا وانتشار للجرائم، وكانت تقارير عبرية قد تحدثت مؤخرا عن تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي منذ تولي إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي، وقالت إن عدد القتلى جراء الجريمة خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2023 هو الأعلى منذ عقود.

ووصل عدد القتلى في هذه الأشهر إلى 78 قتيلا، ليكون أكثر من ضعف عددهم في المدة المماثلة من العام الماضي (34 قتيلًا)، وطبقا للمعدل الحالي قد يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 230 بنهاية العام الجاري.

ومن بين القتلى خلال هذا العام 60 عربيًّا (من فلسطينيي 1948) مقابل 26 في المدة ذاتها من العام الماضي، و16 يهوديًّا مقابل 8، واثنان من الأجانب.

كما حدثت زيادة في عدد النساء المقتولات، لتصل إلى 11 منذ مطلع العام (9 منهن نتيجة العنف الأسري)، مقارنة بـ5 في المدة المماثلة من العام الماضي.