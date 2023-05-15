التايمز: محمد بن زايد دفع مبلغاً ضخماً من أجل رحلة سفاري مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا!

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وطن – كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد تسبب بموجة جدل كبيرة في جنوب أفريقيا بسبب قيامه بتطوير مطار بهيشو بوليمبو بقيمة مليون جنيه إسترليني على نفقته الخاصة لمجرد القيام برحلة سفاري.

وقالت الصحيفة إن حاكم الإمارات العربية محمد بن زايد وعائلته هبطوا دون أي تصريح أمني في مقاطعة الكاب الشرقية بجنوب إفريقيا في 19 أبريل / نيسان على مدرج مطار “بهيشو” الذي رممه بقيمة 20 مليون راند (حوالي مليون جنيه إسترليني) باستخدام أمواله الخاصة.

حاشية قوامها 500 شخص

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الثري هبط بهدوء مع حاشية قوامها 500 شخص ، بما في ذلك أعضاء آخرين من العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة ، والموظفين وكبار الفنانين الذين كان من المتوقع أن يقدموا عرضًا للعائلة بمناسبة نهاية شهر رمضان.

وذكرت الصحيفة أن التحسينات المطلوبة لمطار بهيشو بوليمبو الذي يقع في مقاطعة كاب الشرقية، شملت مدرجاً جديداً كبيراً بما يكفي لهبوط طائرات الشحن العسكرية من طراز C-17 لتوصيل سيارة إسعاف جوي ومعدات رياضية وأثاث.

فنانين وحراس شخصيين وأطباء

وبحسب الصحيفة فإن الطائرات الخاصة التابعة لأسطول كانت مليئة بالفنانين والحراس الشخصيين والعاملين في المجال الطبي.

ولفتت إلى أن أقارب وأصدقاء حاكم الإمارات آخر من هبطوا من الطائرات، كما نقل كبار أفراد العائلة على الفور بواسطة خمس طائرات مروحية إلى المحمية بالقرب من مدينة غراهامستاون، حيث أقيمت نزل فاخرة.

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وأوضحت أنه من بين الشخصيات التي كانت في الجمع الكبير القادم من الإمارات، خالد بن محمد بن زايد الذي تم تعيينه مؤخراً ولي عهد أبوظبي.

حركة معارضة تنتقد الزيارة

وأعربت حركة التحول الإفريقي المعارضة عن قلقها من هبوط الوفد الإماراتي وقالت إنها بعثت برسالة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تطلب توضيح عدد من القضايا.

وقال المتحدث باسم الحركة المعارضة زاما نتشونا إن هذه القضايا شمل نوع البضائع التي تم تفريغها في المطار وعدد الأسلحة الهجومية التي تم تفريغها أيضًا.

وقال نتشونا: “فوجئت الحركة عندما كشفت التقارير الإعلامية أن رئيس الإمارات لم يهبط في مطار بهيشو في الكاب الشرقية فحسب ، بل قام أيضًا بترقية المطار إلى 20 مليون راند”.

وقال إن هذا يشبه فضيحة مطار ووتركلوف العسكري عام 2013 حيث هبطت عائلة غوبتا المثيرة للجدل في منشأة أمنية رئيسية بشكل غير قانوني على متن طائرة مليئة بضيوف حفل الزفاف.

وقال: “ومع ذلك ، فإن حجم الملحمة هذه المرة أكبر بعشر مرات”.

وأكدت لجنة الخدمة العامة في الكاب الشرقية أن تكاليف تجديد مدرج مطار بهيشو قد دفعتها الإمارات لكنها نفت أنها بلغت 20 مليون راند.

وقالت اللجنة إنها أجرت تحقيقا لتقصي الحقائق في المطار في أعقاب الجدل الذي أحاط بزيارة رئيس الإمارات.