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التايمز: محمد بن زايد دفع مبلغاً ضخماً من أجل رحلة سفاري مثيرة للجدل في جنوب أفريقيا!

محمد بن زايد هبط في مطار بيشو مع حاشية قوامها 500 شخص بينهم كبار الفنانين ليقدموا له عرضا بمناسبة نهاية شهر رمضان

كتب سالم حنفي
رحلة محمد بن زايد الى جنوب أفريقيا watanserb.com
عائلة حاكم الإمارات محمد بن زايد في رحلة سفاري إلى جنوب أفريقيا
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وطن – كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد تسبب بموجة جدل كبيرة في جنوب أفريقيا بسبب قيامه بتطوير مطار بهيشو بوليمبو بقيمة مليون جنيه إسترليني على نفقته الخاصة لمجرد القيام برحلة سفاري.

وقالت الصحيفة إن حاكم الإمارات العربية محمد بن زايد وعائلته هبطوا دون أي تصريح أمني في مقاطعة الكاب الشرقية بجنوب إفريقيا في 19 أبريل / نيسان على مدرج مطار “بهيشو” الذي رممه بقيمة 20 مليون راند (حوالي مليون جنيه إسترليني) باستخدام أمواله الخاصة.

حاشية قوامها 500 شخص

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الثري هبط بهدوء مع حاشية قوامها 500 شخص ، بما في ذلك أعضاء آخرين من العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة ، والموظفين وكبار الفنانين الذين كان من المتوقع أن يقدموا عرضًا للعائلة بمناسبة نهاية شهر رمضان.

وذكرت الصحيفة أن التحسينات المطلوبة لمطار بهيشو بوليمبو الذي يقع في مقاطعة كاب الشرقية، شملت مدرجاً جديداً كبيراً بما يكفي لهبوط طائرات الشحن العسكرية من طراز C-17 لتوصيل سيارة إسعاف جوي ومعدات رياضية وأثاث.

فنانين وحراس شخصيين وأطباء

وبحسب الصحيفة فإن الطائرات الخاصة التابعة لأسطول كانت مليئة بالفنانين والحراس الشخصيين والعاملين في المجال الطبي.

ولفتت إلى أن أقارب وأصدقاء حاكم الإمارات آخر من هبطوا من الطائرات، كما نقل كبار أفراد العائلة على الفور بواسطة خمس طائرات مروحية إلى المحمية بالقرب من مدينة غراهامستاون، حيث أقيمت نزل فاخرة.

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وأوضحت أنه من بين الشخصيات التي كانت في الجمع الكبير القادم من الإمارات، خالد بن محمد بن زايد الذي تم تعيينه مؤخراً ولي عهد أبوظبي.

حركة معارضة تنتقد الزيارة

وأعربت حركة التحول الإفريقي المعارضة عن قلقها من هبوط الوفد الإماراتي وقالت إنها بعثت برسالة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تطلب توضيح عدد من القضايا.

وقال المتحدث باسم الحركة المعارضة زاما نتشونا إن هذه القضايا شمل نوع البضائع التي تم تفريغها في المطار وعدد الأسلحة الهجومية التي تم تفريغها أيضًا.

وقال نتشونا: “فوجئت الحركة عندما كشفت التقارير الإعلامية أن رئيس الإمارات لم يهبط في مطار بهيشو في الكاب الشرقية فحسب ، بل قام أيضًا بترقية المطار إلى 20 مليون راند”.

وقال إن هذا يشبه فضيحة مطار ووتركلوف العسكري عام 2013 حيث هبطت عائلة غوبتا المثيرة للجدل في منشأة أمنية رئيسية بشكل غير قانوني على متن طائرة مليئة بضيوف حفل الزفاف.

وقال: “ومع ذلك ، فإن حجم الملحمة هذه المرة أكبر بعشر مرات”.

وأكدت لجنة الخدمة العامة في الكاب الشرقية أن تكاليف تجديد مدرج مطار بهيشو قد دفعتها الإمارات لكنها نفت أنها بلغت 20 مليون راند.

وقالت اللجنة إنها أجرت تحقيقا لتقصي الحقائق في المطار في أعقاب الجدل الذي أحاط بزيارة رئيس الإمارات.

المصدرالتايمز - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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