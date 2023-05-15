البرهان يقيل محافظ المركزي لأسباب مجهولة ويجمد حسابات الدعم السريع

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وطن- قالت وسائل إعلام سودانية إن مكتب رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفى محافظ البنك المركزي “حسين يحيى جنقول” من منصبه، وعين مكانه “برعي الصديق أحمد” دون ذكر سبب القرار.

البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، أن رئيس مجلس السيادة، عين “جنقول” محافظا لبنك السودان المركزي. ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

وفي خطوة موازية أصدر البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لـقوات الدعم السريع، وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونص القرار الذي نشر على صفحة مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له ، على أن لا يشمل القرار المرتبات.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ 4 أشهر.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن خسائر عملة السودان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

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وذكرت “إسكوا” في تقرير صادر مطلع شباط/ فبراير الماضي، أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، خلال عامي 2019 و2021.

واتخذت السودان قبل الحرب عدة إجراءات لدعم وموازنتها العامة، منها رفع الدعم عن المحروقات وخفض قيمة العملة وذلك للتعافي الاقتصادي، لكن التطورات الأخيرة قضت على آمال هذا التعافي.

وأعلن السودان، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).

وكشف تقرير لموقع ”ديفكيس“ الأمريكي نقلته وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة 700 مليون دولار، في فبراير 2022 ، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميا من قبل الكونغرس الأمريكي.

وكشف الموقع الأمريكي، أن ”الدعم يشمل تمويل أعمال حقوق الإنسان بما في ذلك ضمان توثيق الانتهاكات، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الاحتياجات الصحية وبرامج سبل العيش ذات الصلة بالزراعة“.

من هو حسين جنقول؟

يذكر أن “حسين يحيى جنقول الباشا” من مواليد قرية العين الضباب بولاية شمال كردفان، تخرج من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحصل على بكالوريوس “اقتصاد بحت” مع مرتبة الشرف من جامعة الخرطوم عام 1982، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك عام 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بإداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وعين جنقول نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام الماضي 2018 قبل ان يصدر قرار بتعيينه بديلًا لمحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي.