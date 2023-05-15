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البرهان يقيل محافظ المركزي لأسباب مجهولة ويجمد حسابات الدعم السريع

في خطوة موازية أصدر عبد الفتاح البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج

كتب خالد الأحمد
رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان watanserb.com
رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
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وطن- قالت وسائل إعلام سودانية إن مكتب رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفى محافظ البنك المركزي “حسين يحيى جنقول” من منصبه، وعين مكانه “برعي الصديق أحمد” دون ذكر سبب القرار.

البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، أن رئيس مجلس السيادة، عين “جنقول” محافظا لبنك السودان المركزي. ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.

البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية
البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية

وفي خطوة موازية أصدر البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لـقوات الدعم السريع، وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونص القرار الذي نشر على صفحة مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له ، على أن لا يشمل القرار المرتبات.

البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية
البرهان يجمد حسابات الدعم السريع المصرفية

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ 4 أشهر.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن خسائر عملة السودان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

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وذكرت “إسكوا” في تقرير صادر مطلع شباط/ فبراير الماضي، أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، خلال عامي 2019 و2021.

واتخذت السودان قبل الحرب عدة إجراءات لدعم وموازنتها العامة، منها رفع الدعم عن المحروقات وخفض قيمة العملة وذلك للتعافي الاقتصادي، لكن التطورات الأخيرة قضت على آمال هذا التعافي.

وأعلن السودان، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).

وكشف تقرير لموقع ”ديفكيس“ الأمريكي نقلته وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة 700 مليون دولار، في فبراير 2022 ، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميا من قبل الكونغرس الأمريكي.

وكشف الموقع الأمريكي، أن ”الدعم يشمل تمويل أعمال حقوق الإنسان بما في ذلك ضمان توثيق الانتهاكات، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الاحتياجات الصحية وبرامج سبل العيش ذات الصلة بالزراعة“.

حسين يحيى جنقول
حسين يحيى جنقول

من هو حسين جنقول؟

يذكر أن “حسين يحيى جنقول الباشا” من مواليد قرية العين الضباب بولاية شمال كردفان، تخرج من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحصل على بكالوريوس “اقتصاد بحت” مع مرتبة الشرف من جامعة الخرطوم عام 1982، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك عام 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بإداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وعين جنقول نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام الماضي 2018 قبل ان يصدر قرار بتعيينه بديلًا لمحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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