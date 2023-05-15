الإثنين, مايو 15, 2023
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احذروا هذه الأطعمة في الصيف فهي تسبب حَبّ الشباب

منها الشوكولاتة

كتب ايمان الباجي
احذروا هذه الأطعمة في الصيف فهي تسبب حَبّ الشباب watanserb.com
يُعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حب الشباب التي تظهر كثيراََ في فصل الصيف
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وطن- حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تصيب الكثير من الناس، خاصة خلال أشهر الصيف.

على الرغم من أن حب الشباب يمكن أن يكون له أسباب مختلفة، بما في ذلك الاختلالات الهرمونية والجينات، إلا أن نظامك الغذائي يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في ظهوره.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “healthshots“، استعرضت طبيبة الأمراض الجلدية سوبهاشيني موهان الأطعمة التي يجب التخلص منها لمنع ظهور حب الشباب في الصيف والحصول على بشرة صافية.

المانجو

يحتوي المانجو على نسبة عالية من السكر. والإفراط في تناوله يمكن أن يسبب اختلالات هرمونية وزيادة إنتاج الدهون، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

لذلك، فإن الحد من تناول الفواكه الغنية بالسكر مثل المانجو يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة مشرقة.

المانجو

الوجبات السكرية والأطعمة المصنعة

تقول الدكتورة موهان:”الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم وتسبب حب الشباب”. وهذا بدوره يزيد من إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) في الجسم، والذي تم ربطه أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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وفقًا لدراسة نُشرت في الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن اتباع نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم قد يقلل من ظهور حب الشباب.

تشمل الأطعمة التي ينصح بتناولها: الخضروات الطازجة وبعض الفواكه الطازجة والفاصوليا والشوفان.

الشوكولاتة والألبان

يمكن أن يؤدي الحليب، وخاصة منزوع الدسم أو قليل الدسم، إلى تفاقم مشكلة حب الشباب لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وبروتين مصل اللبن.

الشوكولاتة

تشير الدراسات أيضًا إلى أنه كلما زاد استهلاك الشوكولاتة، زادت مشاكل حب الشباب بسبب ارتفاع نسبة السكر وعدم التوازن الهرموني. 

نظام غذائي عالي الكربوهيدرات

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وزيادة إنتاج عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1) في الجسم. يمكن أن يساهم ذلك في الاختلالات الهرمونية وزيادة إفراز الدهون، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

لقد ثبت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، والتي تحتوي عادةً على نسبة عالية من البروتين والخضروات غير النشوية، تقلل مستويات السكر في الدم في الجسم. هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الجلد من خلال تقليل إنتاج المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن (AGEs) التي يمكن أن تسهم في شيخوخة الجلد.

أطعمة لا تحتوي على ألياف

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية، يجب أن تكون على دراية بأن الأطعمة منخفضة الألياف مثل الوجبات الخفيفة المصنعة والمشروبات السكرية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعطيل ميكروبيوم الأمعاء. هذا يمكن أن يساهم في الالتهابات وظهور حب الشباب.

تنصح الدكتورة باختيار الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار الورقية والفواكه والبقوليات والمكسرات للحصول على بشرة صافية.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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