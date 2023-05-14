والدة رونالدو تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن انفصال نجلها عن جورجينا

- Advertisement -

وطن- مؤخراً، انتشرت تقارير عديدة تتحدث عن وجود أزمة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، حتى أنّ بعض التقارير أشارت إلى أنّ الثنائي يفكران في الانفصال، الأمر الذي دفع والدة رونالدو للرد.

والدة رونالدو، “ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو“، خرجت عن صمتها، لتردّ على تلك الأنباء، وأنكرت أن ابنها وشريكته جورجينا يفكران في الانفصال.

وقالت والدة رونالدو عن التقارير التي تزعم توتر العلاقة بينه وبين جورجينا: “كل شيء كذبة. كل الأزواج يتجادلون، لكن ما كتب هو كذبة”. بحسب ما أوردت مجلة “ماركا marca” الإسبانية.

View this post on Instagram A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة البرتغالية والإسبانية وحتى العربية كانت قد ذكرت بالفعل أن العلاقة بين جورجينا ووالدة رونالدو ليست مثالية، وأنها لا تريد أن يتزوج ابنها من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز، لأنها تعتقد أن العارضة الأرجنتينية المولد لديها دوافع ماديّة وأطماع في أموال رونالدو للارتباط به.

أشارت تقارير في الماضي، إلى أن والدة رونالدو كانت لديها أيضًا مشاكل مع شريكته السابقة، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، مع شائعات تزعم أنها كانت وراء انفصالهما.

رونالدو يحسم أنباء أزمته مع جورجينا بصورة مثيرة

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حسم الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

- Advertisement -

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة أن توتر العلاقة بين الثنائي، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

بينما نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت حدّ الشجار على متن طائرتهما الخاصة.

وجاء حسم النجم البرتغاليّ رونالدو مزاعم أزمته مع عارضة الأزياء جورجينا، بصورة وهو يقبلها، وهي صورة حظيت بمشاهدات “مليونية” على حسابات رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصدت وطن.

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثّل ريال مدريد الإسباني.