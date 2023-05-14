الأحد, مايو 14, 2023
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والدة رونالدو تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن انفصال نجلها عن جورجينا

أشارت تقارير في الماضي إلى أن والدة رونالدو كانت لديها أيضًا مشاكل مع شريكته السابقة، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، مع شائعات تزعم أنها كانت وراء انفصالهما

كتب أنس السالم
والدة رونالدو watanserb.com
والدة رونالدو
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وطن- مؤخراً، انتشرت تقارير عديدة تتحدث عن وجود أزمة بين كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، حتى أنّ بعض التقارير أشارت إلى أنّ الثنائي يفكران في الانفصال، الأمر الذي دفع والدة رونالدو للرد.

والدة رونالدو، “ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو“، خرجت عن صمتها، لتردّ على تلك الأنباء، وأنكرت أن ابنها وشريكته جورجينا يفكران في الانفصال.

دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو
دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو

وقالت والدة رونالدو عن التقارير التي تزعم توتر العلاقة بينه وبين جورجينا: “كل شيء كذبة. كل الأزواج يتجادلون، لكن ما كتب هو كذبة”. بحسب ما أوردت مجلة “ماركا marca” الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحافة البرتغالية والإسبانية وحتى العربية كانت قد ذكرت بالفعل أن العلاقة بين جورجينا ووالدة رونالدو ليست مثالية، وأنها لا تريد أن يتزوج ابنها من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز، لأنها تعتقد أن العارضة الأرجنتينية المولد لديها دوافع ماديّة وأطماع في أموال رونالدو للارتباط به.

أشارت تقارير في الماضي، إلى أن والدة رونالدو كانت لديها أيضًا مشاكل مع شريكته السابقة، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، مع شائعات تزعم أنها كانت وراء انفصالهما.

إيرينا شايك وكريستيانو رونالدو
إيرينا شايك وكريستيانو رونالدو

رونالدو يحسم أنباء أزمته مع جورجينا بصورة مثيرة

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حسم الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

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وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة أن توتر العلاقة بين الثنائي، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

جورجينا رودريغيز الأميرة لؤلؤة آل سعود
جورجينا رودريغيز والأميرة لؤلؤة آل سعود في أحد المولات التجارية في الرياض

بينما نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت حدّ الشجار على متن طائرتهما الخاصة.

وجاء حسم النجم البرتغاليّ رونالدو مزاعم أزمته مع عارضة الأزياء جورجينا، بصورة وهو يقبلها، وهي صورة حظيت بمشاهدات “مليونية” على حسابات رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي، كما رصدت وطن.

جورجينا تقبل رونالدو
جورجينا تقبل رونالدو

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثّل ريال مدريد الإسباني.

المصدرmarca - وطن - مواقع التواصل الإجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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