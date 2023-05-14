مي العيدان مصدومة مما فعله أحمد بدير بها فجأة: “قسما بالله ما أسامحك لا حي ولا ميت”! (فيديو)

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وطن- هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري أحمد بدير، بعدما فاجأها بقضية أخرى ضدها.

قضية ثانية

وعبر “تويتر“، أعادت مي العيدان نشر لقاء مع أحمد بدير، قال خلاله إنه لا يريد تعويضاً مادياً منها. وعلقت: “تفضلوا هذي تصرفات احمد بدير اللي طلع برمضان ببرنامج حبر سري وقال انا مسامحها.. وانا حاخد تعويض”.

ونشرت مي العيدان ورقة الاستدعاء معقبة: “اليوم رافع علي قضيه ثانيه يطالب بتعويض وهذه صحيفة الدعوه”.

وتابعت: “انزين مو عيب عليك وانت رجل كبير وجد اطلع بالبرنامج واتقول انا الموضوع خلص.. احد هذا انزين هذا نسميه ايه لف ودوران ولا خداع حبيبي”.

عايز فلوس

وأردفت الإعلامية المثيرة للجدل: “برحمة امي انا عارفه ان الموال هذا كله عايز فلوس لا حكاية شعر ولا من غير شعر.. عموما نتقابل بالمحكمة.. و انت اصلا المحكمة الجزائية الحكم عدم جواز دعوه مدنيه بس عيب اطلع اعلاميا تقول كلام وانت تعمل عكسه”.

وزادت مي: “مش عشاني عشان حفيدك ياسين لما يشوف جده يقول كلام اعلاميا واهو يعمل عكسه.. وبينا المحاكم وانا برمضان لما بدأنا مبد التسامح لما قلت انك سامحك انا قلت لك وانا مسامحتك.. لكن الحين قسما بالله ثلاث لا اني مسامحتك ولا محللتك لا حي ولا ميت”.

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وكانت محكمة تمييز الجنح قد أيّدت الحكم الصادر ضد مي العيدان بتغريمها 500 دينار، وهو الحكم الذي كان قد صدر في فبراير الماضي، بفرض هذه الغرامة عليها وإلغاء حكم البراءة الذي كانت قد حصلت عليه في هذه الدعوى.

قضية مي العيدان وأحمد بدير

وتعود هذه القضية إلى نوفمبر 2020، عندما نشرت مي العيدان صورةً مركبة لسارة ووالدها. وعلّقت عليها بالقول: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير . . والله طلعت بنته مزة .. بنت الأقرع”.

وردّت سارة بدير على العيدان قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!).انا اسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين”.

وأضافت: “حابة أوضحلك كام حاجه كده: أولا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى. ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه. وأعتقد إنك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجأت بيه. وبشكر كل الناس إلي ردت غيبتنا. ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيدة (مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)”.

اعتذار

وعلى الرغم من هذا السجال، فإنّ مي العيدان، اعتذرت للفنان أحمد بدير، بعدما وصفته بـ”الأقرع”، وقالت: “سمعت صوته امبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا”.

وأضافت أنّها لا ترغب في أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي قدّمها ضدها بعدما مارست التنمر بحقه، متابعةً: “كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها”.