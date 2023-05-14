فيديو يصدم السعوديين لسائق يصدم سيارات متوقفة والمارة يطاردونه بالحجارة

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، لشخص يُرجح أن يكون متعاطيا للمخدرات في المملكة العربية السعودية، وهو يصدم الكثير من السيارات.

وشوهد في مقطع الفيديو، شخصا يقود سيارة بشكل غريب، وأخذ يصدم سيارات متوقفة، فيما حاول بعض الحاضرين التدخل عبر قذف السيارة بالحجارة لدفع السائق للتوقف لكن دون جدوى.

متهور يصدم عدد من السيارات و يفر هارباً وسط ذهول أهالي الحي. pic.twitter.com/gEk3E2u1mW — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) May 14, 2023

أثار هذا المقطع جدلا عارما من جراء تصرف هذا الشخص، فيما أثيرت ترجيحات بأن هذا الشخص قد يكون وقع تحت تأثير المخدرات.

فقال ناشط يُدعى شقران: “ويصيحون إذا مسكو ولدهم بسبب المخدرات”.

و يصيحون اذا مسكو ولدهم بسبب المخدرات — شقران (@iwzit) May 14, 2023

ورجح ناشط أن يكون السائق متعاطيا للحبوب المخدرات، ودعا لتوقيف مروجيها.

آثار الحبوب الله لايبلانا وياليت يمسكون راعي السوناتا والكامري الثانية يحققون معهم — مُ.أحمَد (@Ahmad_khalid17) May 14, 2023

وكتب خالد: “لهذا الحكومة مشددة على محاربة المخدرات بكل انواعها، نسأل الله السلامة”.

لهذا الحكومة مشددة على محاربة المخدرات بكل انواعها، نسأل الله السلامة — Khaled Kashkari | خالد قشقري (@KKashkari) May 14, 2023

ورأت ناشطة: “بالعادة ما يكون شخص بكامل وعيه”.

بالعاده مايكون شخص بكامل وعيه — وقاد (@mecato0) May 14, 2023

عدد المدمنين في السعودية

الحديث عن التعاطي المحتمل هذا السائق أعاد من جديد الحديث عن انتشار المخدرات في السعودية، وسبق أن كشفت تقديرات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، أن عدد مدمني المخدرات في المملكة وصل إلى 200 ألف شخص.

لكن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى أنّ العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، وهو ما يؤكد قيام الحكومة السعودية بإخفاء خطورة المشكلة.

السعودية عاصمة المخدرات

وسبق أن قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنّ السعودية أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.

تقرير الشبكة الأمريكية جاء في أعقاب إعلان السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وفي حين أن السلطات لم تذكر مصدر المخدرات المضبوطة، قال مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، إن التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون.

وبحسب التقرير، فإنّ الحشيش والقات مخدرانِ شائعان في المملكة، إلا أنّ الأمفيتامينات تحظى بشعبية بين الشباب السعودي.

على صعيد متصل، سبق أن قال موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر“، إنّ المملكة العربية السعودية أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنّ مشكلة المخدرات نمت في السعودية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استولت السعودية بين عامي 2015-2019 على ما نسبته 45% من المضبوطات العالمية من عقار “الكبتاجون”، في حين ترفض السلطات السعودية الاعترافَ بهذا الواقع، وتلقي بالمسؤولية على جهات خارجية.