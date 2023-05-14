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فيديو يصدم السعوديين لسائق يصدم سيارات متوقفة والمارة يطاردونه بالحجارة

مقطع الفيديو أثار غضبا واسعا ومطالب واسعة بتوقيف هذا الشخص

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعودي متعاطي يصدم سيارات watanserb.com
سعودي متعاطٍ للمخدرات يصدم عددا من السيارات

وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، لشخص يُرجح أن يكون متعاطيا للمخدرات في المملكة العربية السعودية، وهو يصدم الكثير من السيارات.

وشوهد في مقطع الفيديو، شخصا يقود سيارة بشكل غريب، وأخذ يصدم سيارات متوقفة، فيما حاول بعض الحاضرين التدخل عبر قذف السيارة بالحجارة لدفع السائق للتوقف لكن دون جدوى.

أثار هذا المقطع جدلا عارما من جراء تصرف هذا الشخص، فيما أثيرت ترجيحات بأن هذا الشخص قد يكون وقع تحت تأثير المخدرات.

فقال ناشط يُدعى شقران: “ويصيحون إذا مسكو ولدهم بسبب المخدرات”.

ورجح ناشط أن يكون السائق متعاطيا للحبوب المخدرات، ودعا لتوقيف مروجيها.

وكتب خالد: “لهذا الحكومة مشددة على محاربة المخدرات بكل انواعها، نسأل الله السلامة”.

ورأت ناشطة: “بالعادة ما يكون شخص بكامل وعيه”.

عدد المدمنين في السعودية

الحديث عن التعاطي المحتمل هذا السائق أعاد من جديد الحديث عن انتشار المخدرات في السعودية، وسبق أن كشفت تقديرات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، أن عدد مدمني المخدرات في المملكة وصل إلى 200 ألف شخص.

لكن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى أنّ العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، وهو ما يؤكد قيام الحكومة السعودية بإخفاء خطورة المشكلة.

السعودية عاصمة المخدرات

وسبق أن قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنّ السعودية أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.

تقرير الشبكة الأمريكية جاء في أعقاب إعلان السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وفي حين أن السلطات لم تذكر مصدر المخدرات المضبوطة، قال مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، إن التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون.

وبحسب التقرير، فإنّ الحشيش والقات مخدرانِ شائعان في المملكة، إلا أنّ الأمفيتامينات تحظى بشعبية بين الشباب السعودي.

على صعيد متصل، سبق أن قال موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر“، إنّ المملكة العربية السعودية أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنّ مشكلة المخدرات نمت في السعودية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استولت السعودية بين عامي 2015-2019 على ما نسبته 45% من المضبوطات العالمية من عقار “الكبتاجون”، في حين ترفض السلطات السعودية الاعترافَ بهذا الواقع، وتلقي بالمسؤولية على جهات خارجية.

المصدرجيوبوليتيكال فيوتشر + سي إن إن + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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