الأحد, مايو 14, 2023
الرئيسيةالهدهد"عليه حكم غيابي ومخاوف من انتهاكات بالغة".. هل تسلمت الإمارات المعتقل خلف...
الهدهد

“عليه حكم غيابي ومخاوف من انتهاكات بالغة”.. هل تسلمت الإمارات المعتقل خلف الرميثي؟

منظمة هيومان رايتس ووتش أبدت مخاوفها بشأن الوضع المقلق للغاية للمعتقل البالغ 58 عاما إذ يواجه خطر الاعتقال التعسفي في الإمارات

كتب سالم حنفي
اعتقال خلف الرميثي في الأردن watanserb.com
السلطات الأردنية اعتقلت خلف عبد الرحمن الرميثي وتخوفات من تسليمه للإمارات
- Advertisement -

وطن – احتجزت السلطات الأردنية مواطنًا تركيًا إماراتيًا، يمكن أن يواجه التسليم الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا.

ونقل موقع ميدل إيست آي، عن منظمة هيومان رايتس ووتش قولها إن المعتقل هو خلف عبد الرحمن الرميثي (58 عاما)، متحدثة عن وضع “مقلق للغاية”، إذ يواجه الرجل الخمسيني خطر “الاعتقال التعسفي” في الإمارات.

واعتُقل الرميثي في ​​مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو الجاري، فور وصوله من تركيا. وأُطلق سراحه فيما بعد بكفالة ، لكنه اعتُقل مرة أخرى في اليوم التالي، وقالت هيومن رايتس ووتش إن محامو الرميثي فقدوا تتبع مكان موكلهم في 9 مايو.

الحكم على الرميثي

وفي يوليو 2013، في ذروة الربيع العربي، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي في ​​أعقاب ما وصفته هيومن رايتس ووتش بالمحاكمات الجماعية “الجائرة للغاية” لـ 94 من منتقدي الحكومة ، مما أدى إلى 69 إدانة، ومنذ إدانته، لجأ الرميثي إلى المنفى في تركيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الرميثي حُكم عليه بالسجن لممارسته حقوقه في “حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.

ويحظر الدستور الأردني تسليم “اللاجئين السياسيين” بناء على “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

- Advertisement -

وقال نائب مدير هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مايكل بيج ، إن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الأردن قد رحل بالفعل إلى الإمارات.

وصرح جوي شيا ، الباحث الإماراتي في هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات الإماراتية “تنتهك حقوق الرميثي” والمتهمين الآخرين معه منذ أكثر من عقد.

وقال شيه: “يخاطر الأردن بالتواطؤ في هذه الانتهاكات إذا أعادته إلى اضطهاد شبه مؤكد”، مضيفًا أن على السلطات الأردنية الكشف عن مكان وجود الرميثي.

اعتقال الرميثي

وفي 7 مايو ، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته وأخضعته لفحوصات بيومترية في المطار ثم أصدرت الشرطة مذكرة توقيف بناء على طلب من الإمارات.

وقال محامو الرميثي لهيومن رايتس ووتش، إنه بعد الإفراج عنه بكفالة قبض عليه ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية في عمان في اليوم التالي وأخذت جميع متعلقاته من الفندق الذي يقيم فيه.

أرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه ، كتب فيها “أخذوني” ، قبل أن يفقد أي اتصال.

وفي 10 مايو ، نظر محامو الرميثي في ​​النظام الإلكتروني لوزارة العدل الأردنية واكتشفوا أمرًا بالإفراج عنه من السجن. بما أن المحامين والأسرة لم يتمكنوا من تحديد مكانه ، أعربت هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من أنه ربما تم تسليمه بسرعة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تلقت تقارير غير مؤكدة تفيد بترحيل الرميثي إلى الإمارات صباح يوم 12 مايو، لكنها لم تتمكن من تأكيد ذلك بشكل مستقل.

ولم تقدم السلطات الأردنية أي تأكيد رسمي لمحامي الرميثي بشأن مكان وجوده.

وتكهن محامي الرميثي بأنه إذا تم تسليمه ، فربما تكون السلطات قد تحايلت على عملية التسليم العادية في البلاد.

وقال محامي الرميثي لـ هيومن رايتس ووتش: “ستكون هذه كارثة للبلاد ، والسلطات التي فعلت ذلك كانت ستنتهك دستور الأردن”.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد جدل واسع.. الأردن يرد على فيديوهات تفريغ مياه “سد الموجب”

الهدهد

بحضور مسؤولين إماراتيين .. دبي تتجاهل العدوان على غزة وتحتفل بإقامة دولة الاحتلال!

حياتنا

الأمير الحسين يهنئ شقيقته الأميرة سلمى بتخرجها من الجامعة بطريقة طريفة! (شاهد)

الهدهد

بعد دعوته لتحرير الحرم المكي.. طارق سويدان يهاجم “شيطان العرب”.. ماعلاقة محمد بن زايد؟

الهدهد

النووي يغزو الخليج.. مصالحة السعودية وإيران تفتح الباب أمام صفقات تاريخية والإمارات أول المستفيدين

حياتنا

الإباحية مادي جيو تلحق فيلمها السحاقي في دبي بمقطع آخر برفقة ابنة عمها (شاهد)

تقارير

أكسيوس: لماذا صدم محمد بن زايد من طلب قدمته الولايات المتحدة إلى الإمارات العام الماضي؟!

الهدهد

جمال المغرب من الفضاء يُبهر سلطان النيادي ويبعث بهدية للمغاربة (شاهد)

الهدهد

سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

الهدهد

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة ماجد الفلاسي.. صوت “أم سعيد” في كرتون “فريج” انقطع للأبد

حياتنا

“وين أهلها؟!” .. غضب أردني من فتاة تحدّت ميريام فارس بوصلة رقص مثيرة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الانتخابات التركية.. هجوم حاد على قناة العربية السعودية بسبب “فيديو غير مهني”

مي العيدان مصدومة مما فعله أحمد بدير بها فجأة: “قسما بالله ما أسامحك لا حي ولا ميت”! (فيديو)

فيديو إباحي في مدرجات مباراة بيسبول وغضب عارم

كيف يمكنك أن تبطئ شيخوخة القناة الهضمية لتعيش لفترة أطول.. العلماء يجيبون

هذه هي الأسباب وراء فشلك في الحصول على وظيفة!

الانتخابات التركية تحاصر أكاديميا إماراتيا مقربا من ابن زايد على حلبة السخرية.. ما القصة؟

11 شيئًا يستطيع أن يلاحظه الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي في المحادثات دون غيرهم..

رقص إباحي في المدرسة يتسبب بأزمة لمعلمة برازيلية مثيرة! (شاهد)

أفضل 5 وجهات للسفر ننصحك بزيارتها في أوروبا

دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية التركية.. أكبر تحدٍ سياسي لأردوغان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC