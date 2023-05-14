سعرها حوالي 2 مليون دولار .. هذه فيلا آمبر هيرد الفاخرة في مدريد

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وطن – منذ انتهاء محاكمة التشهير بين النجم العالمي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، هناك العديد من الشائعات التي تشير إلى حقيقة أن الممثلة تعيش في إسبانيا في فيلا فاخرة .

شوهدت آمبر هيرد أولاً في مايوركا، في بلدة كوستيتكس، حيث ادعى العديد من السكان المحليين أنهم رأوها ذاهبة إلى السوبر ماركت أو إلى الحديقة مع ابنتها “أونا”.

فيلا آمبر هيرد تبلغ قيمتها 1.9 مليون دولار

لكن الآن، يشير برنامج تلفزيوني إلى أن آمبر هيرد انتقلت إلى مدريد، وتحديداً إلى حيّ El Viso، وتعيش في فيلا فاخرة بمساحة 200 متر مربع تبلغ قيمتها 1.680.000 يورو، أي حوالي 1.9 مليون دولار.

يرتاد هذا الحي من مدريد المشاهير، مثل الممثلة “مار فلوريس”، أو “تشابي ألونسو” المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، ومشاهير كثر غيرهم عاشوا هناك.

جاء العديد من المعجبين إلى منزل آمبر هيرد لطلب التقاط الصور معها وأخذ توقيعها.وفق ما أوردت مجلة “ماركا marca” الإسبانية

صديقة للنجمة آمبر هيرد قالت إنها لا تخطط للعودة إلى هوليوود في أي وقت قريب، وبينت في مقابلة في صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة: “يمكنني أن أكشف أن هيرد تركت هوليوود وانتقلت بهدوء إلى إسبانيا مع ابنتها الصغيرة أونا”.

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وتابعت تقول: “هي تتحدث الإسبانية وهي سعيدة هناك، وتربي ابنتها بعيدًا عن كل الضوضاء. لا أعتقد أنها في عجلة من أمرها للعودة إلى العمل أو هوليوود. لكنها ستعود عندما يحين الوقت المناسب للمشروع المناسب”.

وجاء انتقال هيرد بعدما قامت ببيع منزلها في وادي يوكا بولاية كاليفورنيا مقابل 1.1 مليون دولار، في شهر يوليو من عام 2022.

وسبق أن التقطت عدسات الباباراتزي صورا لها أثناء استرخاءها على شواطئ “بالما دي مايوركا”.

كانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، شوهت سمعة جوني ديب، حيث منحت الهيئة “ديب” تعويضا قدره 15 مليون دولار من “هيرد”. بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

ورفع جوني ديب (58 عاما) الدعوى على “هيرد” مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار. قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها “بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي”. في مقال رأي في إحدى الصحف

في المقابل، طالبت آمبر (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار. قائلة إن جوني ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها “كيدية”.