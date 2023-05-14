سبب وفاة الفنان محمد خرماشو.. رحيل “أبو حسن” المفاجئ فجع محبيه

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وطن- غيب الموت، اليوم الأحد، في دمشق الممثل السوري “محمد خرماشو” عن عمر ناهز الـ 71 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية تاركاً غصة في قلوب محبيه ومعجبيه.

ونعت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية الفنان “محمد خرماشو” على صفحتها في “فيسبوك” قائلة :”لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولكم ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان”.

وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية التي ينحدر منها.

من هو محمد خرماشو

ولد “محمد حسن خرماشو” في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وتعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985، وعندما كان في العشرين من عمره حصل على عضوية نقابة الفنانين السوريين.

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وبرز أسمه من وراء مشاركته في العديد من الأعمال المدبلجة، وحالفه الحظ في التواجد ضمن أسرة الدبلجة للمسلسل التركي “نور”، وهو من قدم صوت شخصية “الجد فكري”.

وله العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية من أهمها: “البركان” “حمام القيشاني” ” الخوالي” “أخوة التراب” “باب الحارة” “حارة نسيها الزمن”.

كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل “نور”، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقرباً للكثيرين.

“أبو حسن” في باب الحارة

وشارك محمد خرماشو أيضاً في المسلسل الشهير “باب الحارة” بدور “أبو حسن” على مدار خمسة أجزاء تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية “أبو حسن”، الذي يدافع مع مجموعة من الشبان عن بلاده السورية ضد المحتل الفرنسي. وظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.

وعلقت في أذهان جمهوره واحدة من عباراته، والتي كان يكررها في العمل، وهي: “قولو الله يا رجال”.

خرماشو خطف قلوب الأطفال

ولم يكن محمد خرماشو مقربا من قلوب أفراد جمهوره الكبار فقط، وإنما من قلوب الأطفال أيضاً، لا سيما أنه له نصيب وافر بالمشاركة في العشرات من الأعمال المدبلجة.

إذ شارك الممثل في العديد من المسلسلات الكرتونية، منها: هزيم الرعد، سيف النار، سر المقنع، مغامرات في جزيرة مهجورة.

إضافة إلى: الفرقة الجوية، فرقة القوة، حكايات العم حكيم، مغامرات كاسبر، جوني كويست، ناروتو، فرقة العدالة، كلاسيك باباي.

ويعد مسلسل “باب المراد” من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.