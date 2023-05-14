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حياتنا

سبب وفاة الفنان محمد خرماشو.. رحيل “أبو حسن” المفاجئ فجع محبيه

علقت في أذهان جمهور الفنان السوري الراحل واحدة من عباراته، والتي كان يكررها في مسلسل "باب الحارة" وهي: “قولو الله يا رجال”

كتب خالد الأحمد
وفاة الفنان محمد خرماشو watanserb.com
وفاة الفنان محمد خرماشو
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وطن- غيب الموت، اليوم الأحد، في دمشق الممثل السوري “محمد خرماشو” عن عمر ناهز الـ 71 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية تاركاً غصة في قلوب محبيه ومعجبيه.

ونعت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية الفنان “محمد خرماشو” على صفحتها في “فيسبوك” قائلة :”لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولكم ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان”.

وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم في بلدة البهلولية بريف اللاذقية التي ينحدر منها.

من هو محمد خرماشو

ولد “محمد حسن خرماشو” في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وتعين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985، وعندما كان في العشرين من عمره حصل على عضوية نقابة الفنانين السوريين.

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وبرز أسمه من وراء مشاركته في العديد من الأعمال المدبلجة، وحالفه الحظ في التواجد ضمن أسرة الدبلجة للمسلسل التركي “نور”، وهو من قدم صوت شخصية “الجد فكري”.

وله العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية من أهمها: “البركان” “حمام القيشاني” ” الخوالي” “أخوة التراب” “باب الحارة” “حارة نسيها الزمن”.

كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل “نور”، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقرباً للكثيرين.

الفنان محمد خرماشو
الفنان محمد خرماشو

“أبو حسن” في باب الحارة

وشارك محمد خرماشو أيضاً في المسلسل الشهير “باب الحارة” بدور “أبو حسن” على مدار خمسة أجزاء تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية “أبو حسن”، الذي يدافع مع مجموعة من الشبان عن بلاده السورية ضد المحتل الفرنسي. وظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.

وعلقت في أذهان جمهوره واحدة من عباراته، والتي كان يكررها في العمل، وهي: “قولو الله يا رجال”.

خرماشو خطف قلوب الأطفال

ولم يكن محمد خرماشو مقربا من قلوب أفراد جمهوره الكبار فقط، وإنما من قلوب الأطفال أيضاً، لا سيما أنه له نصيب وافر بالمشاركة في العشرات من الأعمال المدبلجة.

إذ شارك الممثل في العديد من المسلسلات الكرتونية، منها: هزيم الرعد، سيف النار، سر المقنع، مغامرات في جزيرة مهجورة.

إضافة إلى: الفرقة الجوية، فرقة القوة، حكايات العم حكيم، مغامرات كاسبر، جوني كويست، ناروتو، فرقة العدالة، كلاسيك باباي.

ويعد مسلسل “باب المراد” من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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