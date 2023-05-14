بطاقة زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف بتصميم ملكي (شاهد)

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وطن- يُواصل الديوان الملكي الهاشمي بالأردن، الاستعدادت اللازمة لزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة بنت خالد آل سيف. وآخر التحضيرات كانت الإصدار الرسمي لبطاقة الزفاف التي جاءت بتصميم دقيق وأنيق على بساطتها.

إصدار بطاقة زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

تم رسمياً الانتهاء من تصميم وطباعة بطاقة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة خالد آل سيف، والتي تحمل شعار العائلة الملكية الأردنية.

تتميز البطاقة باللون الأبيض والذهبي، وتحتوي على نص الدعوة باللغة العربية، وتاريخ ومكان الزفاف.

وقد تم إرسال البطاقات إلى المدعوين من الأقارب والأصدقاء والشخصيات المهمة في المملكة وخارجها.

تصميم بطاقة الدعوة لزفاف #ولي_العهد #الأمير_الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة خالد السيف…

من المنتظر مشاركة العديد من زعماء وقادة دول وكبار الشخصيات المحلية والعالمية في حفل الزفاف الذي سيقام في الأول من شهر حزيران المقبل#زفاف_الحسين #زفاف_ولي_العهد #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/Pil0TXZRc6 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 14, 2023

كما شارك الديوان الملكي الهاشمي الشعار الرسمي للمناسبة والذي جاء في عبارة “نفرح”.

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وكتب الديوان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف نفرح بالحسين”.

يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين رابط التحميل بجودة عالية:https://t.co/mbmmcpzrxa pic.twitter.com/BVVxeGKEzP — RHC (@RHCJO) May 14, 2023

يُعدُّ هذا الزفاف من أهم الأحداث الاجتماعية في تاريخ الأردن، حيث يجمع بين ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ملك الأردن، والمهندسة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف. ويتوقع الكثيرون أن يشهد الزفاف حضوراً كبيراً ومهيباً، وأن يكون محط أنظار الإعلام المحلي والعالمي.

الإعلان عن مكان حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله و رجوة آل سيف بقصر زهران في 1 يونيو. pic.twitter.com/qfJu537sL5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 8, 2023

إلى ذلك يشار أن الديوان الملكي الهاشمي، كان قد أعلن في وقت سابق عن موعد عقد القران في بيان رسمي.

وجاء في نصّه “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي”.

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متابعة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة خالد آل سيف

في الأول من يونيو/حزيران 2023، سيتم الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقاً للديوان الملكي الهاشمي، ستكون مراسم عقد القران في قصر زهران بعمّان، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية ، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة هذه المناسبة السعيدة. وسيحضر حفل الزفاف عدد من الملوك والرؤساء والشخصيات المهمة من مختلف دول العالم، إضافة إلى أفراد العائلتين المالكتين والأصدقاء المقربين.

قصر زهران في الأردن

وبالحديث عن قصر زهران، جدير بالذكر أنه أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة الأردنية عمّان، وهو القصر الذي أقيم فيه حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو/ حزيران 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور.

ولي العهد الأمير الحسين هو ابن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن، وهو خريج من كلية جورج تاون للخدمة الخارجية في واشنطن، و يشغل حالياً منصب نائب قائد القوات المسلحة في بلاده.

أما رجوة بنت خالد آل سيف فهي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهي مهندسة معمارية تخرجت من جامعة هارفارد في أمريكا، وتعمل في شركة استشارية متخصصة في التصميمات المستدامة.

سيكون زفاف ولي العهد الأردني ورجوة خالد، حدثاً تاريخياً بامتياز في المملكة الهاشمية حيث سيُجسد التقارب والتآخي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.