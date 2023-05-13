السبت, مايو 13, 2023
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حياتنا

هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول “التستر”! (فيديو)

كانت هند احتفلت بعيد ميلاد أصغر أبنائها بألوان علم المثليين

كتب رفيف عبدالله
هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول
هند القحطاني
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وطن- أثارت المشهورة السعودية هند القحطاني، غضباً بين متابعيها، إثر إرغامها ابنتها ربى على استعراض جسدها بطريقة مثيرة.

تصوير وتوثيق

وكانت ربى الابنة الأصغر لهند القحطاني، تجرب فستاناً في أحد المتاجر، تميز بفتحة صدر فاضحة، عدا أنه قصير.

وحرصت والدتها هند القحطاني على توثيق الأمر، طالبةً منها أن تستدير لتكشف المزيد.

الملفت بالأمر، أن ابنة هند القحطاني كانت تغطي صدرها بيدها، ويبدو عليها الخجل وعدم الارتياح.

بينما كانت والدة ربى تشجعها على أخذ الفستان العاري مؤكدةً لها أنه يبدو جميلاً عليها.

مطالبات بالمحاسبة

وتعرضت هند القحطاني لهجوم من المتابعين بسبب إجبارها ابنتها على التعري من وجهة نظرهم، فكتب أحدهم: “يا حرام البنت شوفو وين حاطة ايديها و عم تستر جسمها.. يا ربي دخيلك”.

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بينما كتب آخر: “انا ما بعرف مين بتكون هل السيدة بس عنجد حرام هيك مش صحيح.. البنت مبينة خجولة وعم تحاول تخبي جسما بي ايديها الله يهدي امها لتعلمها الصح من الغلط”.

وذكر آخر بالقوانين في دول الغرب قائلا: “انا سمعت انه في بعض الدول الاوربية بيسحبوا الاطفال من الوالدين اذا ثبت انهم متضررين او انهم يتعرضون للاستغلال من قبل والديهم.. ياريت لو تبع حماية الاطفال يتدخلوا حسبي الله فيها”.

ووافقته متابعة الرأي وكتبت ما نصه: “هذي الأم لازم تتحاكم.. عرض اطفالها بالصورة فيه استغلال لهم وتعريض حياتهم للخطر من قبل بعض المعاتيه في امريكا .. لازم يوضع لها حد”.

أين والدها؟

بينما شككت متابعة بأن تكون هند القحطاني والدتها الحقيقية، وقالت: ” معقوله هي امها الحقيقيه ؟؟؟ لان ماكو ام تسوي هيك عمله قذره ببنتها “.

وعلق آخر على الملابس: “مش لبس لعمرها قسما بالله.. هون بامريكا الامريكان ما عملوها.. ممكن يلبسوا قصير بس مش صدر هيك مبين ومفتوح هذا مش لبس لعمرها”.

وتساءل آخر عن عائلة الفتاة: “اهله عشيرته وينهم على هالتصرفات . كأنما عارضه بنته بمزاد . لا وبغرفه التبديل . السمسرة صارت علنية”.

“القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين!”

وكانت هند احتفلت بعيد ميلاد أصغر أبنائها، بألوان علم المثليين.

وفي الفيديو الذي نشرته هند القحطاني عبر “سناب شات”، ظهر ابنها الأصغر معتز، يمسك بقطعة كيكة ملونة بنفس ألوان علم المثلية.

اللافت للانتباه أنّ لون الكيكة تماماً كألوان علم المثليين وبنفس الترتيب. وهو الأمر الذي أثار الشك حول ميول ابن هند القحطاني.

وبدأ الناشطون ينسجون توقعاتهم حول الأمر، وتخيلوا أن الطفل اعترف لوالدته بالأمر، فما كان منها إلا أن شجعته ودعمته بهذه الطريقة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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