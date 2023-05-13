مريم حسين تكشف عن فخذيها وتعلق: “من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”! (شاهد)

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وطن- خضعت الفنانة المغربية مريم حسين لجلسة تصوير مثيرة، بعد يوم من ظهورها بقفطان الطرز الفاسي.

أعظم مجد

وارتدت مريم حسين، فستاناً قصيراً باللون الأسود، وجلست في إحدى الصور بطريقة تكشف فخذيها بشكل فاضح.

وعلقت مريم حسين على الصور: ” أعظم مجد لنا ليس في السقوط أبدًا بل في الارتفاع في كل مرة نسقط فيها”.

وعبر خاصية الستوري، نشرت مريم قصاصة مكتوب عليها ” من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”.

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تناقض مريم

وهو ما سخر منه متابعوها الذين وصفوا الفنانة المغربية بالمتناقضة ما بين كلماتها وتصرفاتها وملابسها الجريئة.

سبق أن تجلى تناقض مريم حسين حين قامت بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي، برفقة ابنتها الأميرة، ثم نشرت صوراً جريئة في نفس اليوم.

ونشرت مريم حينها مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف.. مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

فيديو مثير

ولم تمض ساعات قليلة على إعلانها أداء العمرة، حتى نشرت مريم حسين مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام“.

وظهرت مريم حسين في الفيديو القصير محتفلة بقدوم عيد الفطر عبر اتدائها زيا عاري الكتف، وهوت شورت تجاوز الركبة بكثير.

كما نشرت مريم حسين صورا لها أثناء استجمامها على أحد حمامات السباحة، دون ان تظهر نفسها وتوضح إن كانت قد قامت ارتدت مايوها أم لا!

وقامت الفنانة المغربية أيضاً بتغيير صورتها الشخصية على حسابها عبر “انستجرام”، إلى صورة أكثر جرأة بعد انتهاء شهر رمضان.

وظهرت مريم حسين في صورة الحساب الجديدة، بشعرٍ مبلل وأكتاف عارية، وتركت القليل لخيال المشاهد.