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حياتنا

مريم حسين تكشف عن فخذيها وتعلق: “من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”! (شاهد)

وصف الناشطون الفنانة المغربية بالمتناقضة ما بين كلماتها وتصرفاتها وملابسها الجريئة

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تكشف عن فخذيها وتعلق:
مريم حسين
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وطن- خضعت الفنانة المغربية مريم حسين لجلسة تصوير مثيرة، بعد يوم من ظهورها بقفطان الطرز الفاسي.

أعظم مجد

وارتدت مريم حسين، فستاناً قصيراً باللون الأسود، وجلست في إحدى الصور بطريقة تكشف فخذيها بشكل فاضح.

طريقة جلوس مريم حسين كشفت الكثير

وعلقت مريم حسين على الصور: ” أعظم مجد لنا ليس في السقوط أبدًا بل في الارتفاع في كل مرة نسقط فيها”.

وعبر خاصية الستوري، نشرت مريم قصاصة مكتوب عليها ” من عاد إلى الله عادت إليه نفسه”.

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تناقض مريم

وهو ما سخر منه متابعوها الذين وصفوا الفنانة المغربية بالمتناقضة ما بين كلماتها وتصرفاتها وملابسها الجريئة.

سبق أن تجلى تناقض مريم حسين حين قامت بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي، برفقة ابنتها الأميرة، ثم نشرت صوراً جريئة في نفس اليوم.

ونشرت مريم حينها مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف.. مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

فيديو مثير

ولم تمض ساعات قليلة على إعلانها أداء العمرة، حتى نشرت مريم حسين مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام“.

وظهرت مريم حسين في الفيديو القصير محتفلة بقدوم عيد الفطر عبر اتدائها زيا عاري الكتف، وهوت شورت تجاوز الركبة بكثير.

كما نشرت مريم حسين صورا لها أثناء استجمامها على أحد حمامات السباحة، دون ان تظهر نفسها وتوضح إن كانت قد قامت ارتدت مايوها أم لا!

وقامت الفنانة المغربية أيضاً بتغيير صورتها الشخصية على حسابها عبر “انستجرام”، إلى صورة أكثر جرأة بعد انتهاء شهر رمضان.

وظهرت مريم حسين في صورة الحساب الجديدة، بشعرٍ مبلل وأكتاف عارية، وتركت القليل لخيال المشاهد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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