(شاهد).. هدف أسينسيو الصاروخي في مرمى خيتافي بالدوري الإسباني الممتاز

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وطن- أحرز النجم الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد هدفاً صاروخياً في مرمى شباك منافسه خيتافي، السبت، في منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) لكرة القدم.

ونجح الإسباني أسينسيو في تسجيل هدف انتصار ريال مدريد الوحيد في المباراة داخل شباك منافسه الضيف خيتافي، من مسافة بعيدة خارج منطقة الجزاء، ليسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرمى الحارس.

هدف أسينسيو في الدوري الإسباني الممتاز

وحقّق فريق ريال مدريد الفوز الشاق على ميدانه، أمام نظيره خيتافي، بهدف نظيف دون مقابل في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

كما جاء هدف ريال مدريد (الملكي) الوحيد في المباراة، عند الدقيقة الـ70، عن طريق اللاعب ماركو أسينسيو.

وتفوّق صاحب الأرض ريال مدريد على منافسه خيتافي على مستوى التسديدات والاستحواذ، فقد وصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 77%.

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كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس خيتافي في المباراة إلى 9 تسديدات، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 23% في المباراة.

عودة ريال مدريد إلى الوصافة

وتمكّن الفريق الملكي من استعادة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد، وبفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، الذي يستعد للمباراة المرتقبة، أمام إلتشي، في منافسات الجولة الحالية.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، خلف غريمه برشلونة القريب من التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم في حال فوزه على إسبانيول، الأحد.

وتجمّد رصيد خيتافي الفريق المنافس بتلك الخسارة، عند 34 نقطة في المركز الـ18 من ترتيب الجدول للموسم الحالي.