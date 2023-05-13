السبت, مايو 13, 2023
الرئيسيةحياتناحسام حبيب يراقص شيرين .. والأخيرة تكشف مفاجأة عنهما (فيديو)
حياتنا

حسام حبيب يراقص شيرين .. والأخيرة تكشف مفاجأة عنهما (فيديو)

ظهر "حسام" مُمسكاً بيدها ويراقصها ويغني معها ويرشدها حول طريق الغناء

كتب أنس السالم
شيرين في حضن حسام حبيب watanserb.com
شيرين وحسام حبيب
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الملحن حسام حبيب وهو يراقصها في أحد الأعراس، حيث ظهر “حسام” مُمسكاً بيدها ويراقصها ويغني معها ويرشدها حول طريق الغناء.

جاء هذا، عقب حديث شيرين عن حسام خلال المشاركة في حفل “روائع الموجي” بالسعودية قائلة:”حسام زي القمر عماله أعاكسه من الصبح، حسام بيتكسف، لكن يدعمني دائمًا وبقوله ربنا يخليك لي وتفضل بجانبي طوال الوقت”.

وأردفت شيرين:” حسام سندي وحبيبي وكل الناس ليا هو أهلي كلهم”.

وأشارت الفنانة المصرية، إلى عمل فني قريب سيجمعهما سويًا.

شيرين وحسام وعودة المياه لمجاريها 

ويعتبر هذا الظهور الأحدث لشيرين وحسام، بعد دعمه لها في حفلها الذي أحيته في دبي مؤخراً، ولاحقاً في السعودية بحفل “روائع الموجي”.

- Advertisement -

وظهرت شيرين وحسام حبيب في صورة وقد بدت على وجهيهما الابتسامة، بعد الحفل الذي أحيته في كوكا كولا أرينا بدبي.

شيرين وحسام حبيب في دبي
شيرين وحسام حبيب في دبي

كما انتشرت صورة تظهر طبع حسام حبيب قبلة على خدّ زوجته شيرين عبد الوهاب بعد نجاح حفل روائع الموجي الذي أقيم في العاصمة الرياض .

قُبلة حسام حبيب لزوجته شيرين بعد نجاح حفل روائع الموجي
قُبلة حسام حبيب لزوجته شيرين بعد نجاح حفل روائع الموجي

وكانت شيرين أحيت حفلاً ساهراً في كوكا كولا أرينا بدبي، قبل أسبوع من حفلها في الرياض.

وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

وواجهت شيرين مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية، من بينها خلافات مع زوجها حسام حبيب، أدت حينها إلى طلاق ثم عودة، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تلجأ لطبيب رونالدو لعلاجها من هذا الأمر (شاهد)

حياتنا

بعد سقوطها في دبي .. شيرين بموقف محرج في الرياض وحسام حبيب يقبّلها (شاهد)

حياتنا

شيرين في حضن حسام حبيب بعد سقوطها على المسرح في دبي (شاهد)

حياتنا

“قلة ذوق” .. شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير (شاهد)

حياتنا

شيرين في دبي .. سقوط مروّع على المسرح وتتهم هؤلاء! (شاهد)

حياتنا

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. القصة الكاملة لانفصالهما مجدداً! (شاهد)

حياتنا

من غرفة النوم بصدر مكشوف.. ابنة شيرين عبدالوهاب المراهقة وإطلالة فاضحة

حياتنا

وزن شيرين ليس عائقاً أمام حسام حبيب.. شاهد ماذا فعل معها بعد حفلها بالكويت!(فيديو)

حياتنا

فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تضع نفسها في موقف محرج خلال حفلها بالكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)

حياتنا

شيرين تظهر بفيديو جديد في ملهى ليلي والسيجارة والشيشة في يدها (شاهد)

حياتنا

معجبة لبنانية تلتقي شيرين عبدالوهاب وحسام في متجر وما حدث بينهما أثار الجدل! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وفاء نادر.. عماني لا يفارق قبر والده ويعيش بجواره منذ سنوات (فيديو)

ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

محمد اسطنبولي.. طفل لبناني توقف قلبه ومات من الرعب بسبب “مقلب”

إذا فاز بالانتخابات .. هذا أول شيء سيفعله أردوغان

مفاجأة بشأن سبب وفاة شادن محمد حسين وهذه آخر كلماتها

كابوس لـ إسرائيل.. الصاروخ الواحد من المقاومة يكلف الاحتلال رقما فاحشا لصده

تظاهرات في المغرب ومحمد السادس في ورطة.. ما علاقة صواريخ غزة؟

لاميتا فرنجية تستحم أمام الكاميرا في أجرأ فيديوهاتها على الإطلاق (شاهد )

ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها الطاغية وتعلق: “هو الحظ او هو يلي كتير محظوظ”!

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC