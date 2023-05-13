حسام حبيب يراقص شيرين .. والأخيرة تكشف مفاجأة عنهما (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الملحن حسام حبيب وهو يراقصها في أحد الأعراس، حيث ظهر “حسام” مُمسكاً بيدها ويراقصها ويغني معها ويرشدها حول طريق الغناء.

لأول مرة بعد عودتهما 💕 شيرين وحسام حبيب يغنيان معًا في احدى الأفراح وكانت شيرين بتصريحات جديدة كشفت عن تحضير مدروس لديو غنائي بينهما متحمسين للديو بين حسام وشيرين؟#شيرين #شيرين_عبد_الوهاب pic.twitter.com/tp7Y0LInXd — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 13, 2023

جاء هذا، عقب حديث شيرين عن حسام خلال المشاركة في حفل “روائع الموجي” بالسعودية قائلة:”حسام زي القمر عماله أعاكسه من الصبح، حسام بيتكسف، لكن يدعمني دائمًا وبقوله ربنا يخليك لي وتفضل بجانبي طوال الوقت”.

وأردفت شيرين:” حسام سندي وحبيبي وكل الناس ليا هو أهلي كلهم”.

وأشارت الفنانة المصرية، إلى عمل فني قريب سيجمعهما سويًا.

شيرين وحسام وعودة المياه لمجاريها

ويعتبر هذا الظهور الأحدث لشيرين وحسام، بعد دعمه لها في حفلها الذي أحيته في دبي مؤخراً، ولاحقاً في السعودية بحفل “روائع الموجي”.

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وظهرت شيرين وحسام حبيب في صورة وقد بدت على وجهيهما الابتسامة، بعد الحفل الذي أحيته في كوكا كولا أرينا بدبي.

كما انتشرت صورة تظهر طبع حسام حبيب قبلة على خدّ زوجته شيرين عبد الوهاب بعد نجاح حفل روائع الموجي الذي أقيم في العاصمة الرياض .

وكانت شيرين أحيت حفلاً ساهراً في كوكا كولا أرينا بدبي، قبل أسبوع من حفلها في الرياض.

وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

وواجهت شيرين مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية، من بينها خلافات مع زوجها حسام حبيب، أدت حينها إلى طلاق ثم عودة، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.