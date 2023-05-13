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بصوت عذب.. أردوغان ختم حملته بقراءة هذه الآيات في آيا صوفيا (فيديو)

قبل وصول أردوغان كان آلاف الأتراك يملؤون مسجد آيا صوفيا لاستقباله

كتب باسل النجار
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع مشهد مهيب لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من قبل آلاف الأتراك بالتكبيرات داخل مسجد “آيا صوفيا” حيث اختتم حملته الانتخابية.

أردوغان في مسجد آيا صوفيا

وتتجه الأنظار غدا نحو تركيا التي تشهد منافسة محتدمة على صعيد الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، التي يحق لأكثر من 60 مليون ناخب التصويت فيها، والتي سينتج عنها رئيسا جديدا للبلاد لمدة 5 سنوات واختيار أعضاء البرلمان بدورتها الثامنة والعشرين.

وأظهرت مقاطع متداولة آلاف الأتراك في محيط “آيا صوفيا” وداخله، وهم يستقبلون أردوغان الذي أنهى حملته الانتخابية هناك عقب صلاة المغرب.

وكان الرئيس التركي قد زار مسقط رأسه في حي قاسم باشا بإسطنبول، حيث أكد أن الحملة الانتخابية الخاصة به ستُختتم الليلة بالصلاة في مسجد آيا صوفيا.

وبحسب نشطاء فإن أردوغان يحاكي بهذا إحدى الطقوس التي كان يؤديها السلاطين العثمانيون قبل أن يقودوا رجالهم إلى الحرب، بينما يستعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية غدًا الأحد.

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أردوغان يقرأ القرآن بصوت عذب

كما وثق فيديو آخر قراءة الرئيس التركي أردوغا، للآيات الخمس الأولى من سورة البقرة قبل أداء صلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا.

وقبل وصول أردوغان كان آلاف الأتراك يملؤون مسجد آيا صوفيا لانتظاره، حيث ختم حملته الانتخابية بصلاة المغرب في المسجد.

يوم الحسم في تركيا

ومع اقتراب دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي مساء اليوم، تقف تركيا على أعتاب يوم حاسم للغاية ينتظر فيه المرشحون النتائج التي ستفرضها صناديق الاقتراع.

من المقرر أن يتجه الناخبون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

سيدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

وبحسب وكالة الأناضول“، اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

يحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

المصدرتويتر، وكالة الأناضول، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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