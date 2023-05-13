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البابا يحث الإيطاليين على المزيد من ممارسة الجنس بدلاً من شراء الحيوانات الأليفة.. لماذا؟!

البابا انتقد في خطابه ما وصفه الخيارات "الأنانية جدا" التي أدت إلى معدل مواليد منخفض قياسي يهدد مستقبل إيطاليا الاقتصادي

كتب سالم حنفي
البابا يحث الإيطاليين على المزيد من ممارسة الجنس بدلاً من شراء الحيوانات الأليفة.. لماذا؟! watanserb.com
البابا فرانسيس
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وطن- حث البابا فرانسيس والزعيم الروحي للمسيحيين الكوثوليك، الإيطاليين على ممارسة المزيد من الجنس بدلاً من شراء الحيوانات الأليفة.

وانتقد البابا فرانسيس ما وصفه الخيارات “الأنانية جدا” التي أدت إلى معدل مواليد منخفض قياسي يهدد مستقبل إيطاليا الاقتصادي.

وصرح البابا فرنسيسي بهذه التصريحات وهو برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في خطاب ألقاه في روما خلال مؤتمر حول معدل المواليد في البلاد.

دعوة لمساعدة الازواج على تنمية عائلاتهم

وفي خطابه، دعا البابا فرانسيس إلى تخصيص الموارد لمساعدة الأزواج على تنمية عائلاتهم ، قائلاً إنه من الضروري “غرس المستقبل” بأمل، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

وحث الناس على التوقف عن شراء حيوانات أليفة محبوبة للأمهات ، بدلاً من ممارسة الجنس بكثرة لخلق أطفال حقيقيين لأبوين.

وقال أمام التجمع السنوي للمنظمات المؤيدة للأسرة: “دعونا لا نستسلم للفتور والتشاؤم العقيمين”.

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وأضاف: “دعونا لا نصدق أن التاريخ قد تم تمييزه بالفعل ، وأنه لا يمكن فعل أي شيء لعكس هذا الاتجاه.”

البابا يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة

وحث زعيم الكنسة الكواثوليكية الناس على اتخاذ إجراءات سياسية ملموسة لعكس “الشتاء الديموغرافي” الذي يشهد اختفاء مدينة بحجم باري في جنوب إيطاليا.

وسجلت إيطاليا انخفاضًا قياسيًا في عدد المواليد الأحياء في العام الماضي ، 392.598 ، وعددًا مرتفعًا للوفيات ، 713499.

جورجيا ميلوني تدعم الانجاب

وتدعم رئيسة الوزراء لمحافظة جورجيا ميلوني حملة لتشجيع ما لا يقل عن 500 ألف ولادة سنويًا بحلول عام 2033.

ويقول علماء الديموغرافيا إن هذا هو المعدل الضروري لمنع الاقتصاد من الانهيار من خلال زيادة السكان الذين يكسبون أجورًا حيث يعتمد المتقاعدون على معاشاتهم التقاعدية.

وتولت “ميلوني” السلطة العام الماضي في حملة مؤيدة للأسرة بعنوان “الله ، الأسرة ، الوطن”.

واقترحت حكومتها مجموعة من الإجراءات لمحاولة تشجيع العائلات على إنجاب المزيد من الأطفال ، بما في ذلك التخفيضات الضريبية لزيادة القدرة الشرائية.

من جانبها، اعترفت إيلي شلاين ، رئيسة الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط ، بالمشكلة الديموغرافية لكنه أشار إلى إجراءات لإصلاحها.

وقالت إن ذلك يشمل تقليل العقود غير المستقرة بدوام جزئي ، ومساعدة الأزواج الشباب في الحصول على قروض عقارية وزيادة الوصول إلى مراكز الرعاية النهارية المدعومة.

وحذرت من أن النساء “ما زلن يتعرضن للسحق” من قبل “الهيكل الأبوي العميق” للمجتمع الإيطالي.

وقالت: “هذا يقلل من إمكاناتهم ليس فقط من حيث التوظيف ولكن أيضًا من حيث الأسرة”.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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