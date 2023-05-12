“ودّع متابعيه بالدموع” محمد أبوعبيد يغادر “العربية الحدث” ما علاقة غزة! (فيديو)

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وطن – أعلن المذيع الفلسطيني البارز في قناة العربية الحدث، محمد أبوعبيد، انهاء عمله في القناة بعد 20 عاماً من عمله فيها، فيما تحدّثت أنباء غير مؤكدة عن أنه استقال احتجاجاً بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال في غزة .

محمد أبوعبيد يترك العربية الحدث

وغرّد محمد أبوعبيد على حسابه في تويتر، معلناً إنهاء مهام عمله في العربية الحدث، وكتب: “اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية عشرون عاما بالتمام، هو عمري في هذا المكان، منذ مايو 2003 إلى مايو 2023 عشرون عاما ولي من أسباب الفخر ما يكفي لأكون جزءا من هذه المنظومة الإعلامية التي أسس لها، وأدارها سعادة الشيخ وليد ألبراهيم”.

وأضاف: “عشرون عاما، لكن قوة الظرف انتصرت على عاطفة الانتماء، ومع ذلك فإن ما يخفف من قسوة التنائي أننا في عصر الانفتاح الشبكي، إذ لم يعد للاغتراب عن الأوفياء معنى، فالاغتراب الآن هو عن المكان واسمه. شكرا لكل الزميلات والزملاء، وشكرا لكل محب وفيّ عرفني من الشاشة”.

اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية

عشرون عاما بالتمام، هو عمري في هذا المكان، منذ مايو 2003 إلى مايو 2023

عشرون عاما ولي من أسباب الفخر ما يكفي لأكون جزءا من هذه المنظومة الإعلامية التي أسس لها، وأدارها سعادة الشيخ وليد ألبراهيم.

عشرون عاما، لكن قوة… pic.twitter.com/wzxdnabVF3 — محمد أبوعبيد (@mobeid) May 10, 2023

وودّع محمد أبوعبيد في نهاية “برنامج ستوديو الحدث” الذي كان يقدمه عبر “العربية الحدث”، متابعيه، ذارفاً الدموع وهو يسدل الستار على مسيرةٍ عمرها عشرون عاماً في العمل التلفزيوني.

وقال: “كنت أظن أني سأظل متماسكا، لولا وجود الزميلات والزملاء في انتظاري وهم يصغون إلي وكلهم محبة ووفاء واحترام، فلما رفت عيني تجاههم شعرت لأول مرة بالضعف”.

كلمة وداع في نهاية برنامج ستوديو الحدث.

كنت أظن أني سأظل متماسكا، لولا وجود الزميلات والزملاء في انتظاري وهم يصغون إلي وكلهم محبة ووفاء واحترام، فلما رفت عيني تجاههم شعرت لأول مرة بالضعف. pic.twitter.com/PGC514FOwm — محمد أبوعبيد (@mobeid) May 10, 2023

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“أبوعبيد” لم يتحدث عن سبب ترك العربية الحدث

وبينما لم يُشر المذيع محمد أبوعبيد إلى سبب مغادرته “العربية الحدث”، انتشرت على موقع “تويتر” مزاعم بأنه استقال بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال الاسرائيل على غزة، وهو ما لم يعلّق عليه “أبوعبيد” حتّى الآن، بالنفي أو التأكيد.

وتحدثت تلك الأنباء عن أن استقالة “أبوعبيد” من قناة “العربية الحدث”، جاءت بسبب رفض القناة منح المساحة الكافية لمواكبة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وتغاضيها عن نقل ما يحدث هناك، في إشارة لعدم مهنية القناة في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

استقالة مذيع قناة “العربية” بسبب عدم تغطية مجازر الاحتلال في غزة #المخا_الان أعلن مذيع قناة “العربية” السعودية، محمد ابو عبيد، استقالته من العمل في القناة اليوم الاربعاء. وقال محمد ابو عبيد في تغريدة على حسابه في تويتر: “اليوم الاربعاء آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية”. وبحسب… pic.twitter.com/6YJjxjbLdY — محمود مرداوي@Mardawi (@Mardawi15) May 11, 2023

وأشاد مغرّدون بمهنية المذيع الفلسطيني محمد أبوعبيد، وتميّزه في حواراته مع ضيوفه على الشاشة، إضافةً إلى بصمته الإعلامية وثقافته وحرصه واهتمامه على اللغة العربية.