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“ودّع متابعيه بالدموع” محمد أبوعبيد يغادر “العربية الحدث” ما علاقة غزة! (فيديو)

بعد 20 عاماً من العمل في القناة أنهى محمد أبوعبيد مهامه وتحدث عن أن "قوة الظرف انتصرت على عاطفة الانتماء"

كتب أنس السالم
محمد أبوعبيد يترك العربية الحدث watanserb.com
محمد أبوعبيد يترك العربية الحدث
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وطن – أعلن المذيع الفلسطيني البارز في قناة العربية الحدث، محمد أبوعبيد، انهاء عمله في القناة بعد 20 عاماً من عمله فيها، فيما تحدّثت أنباء غير مؤكدة عن أنه استقال احتجاجاً بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال  في غزة .

محمد أبوعبيد يترك العربية الحدث

وغرّد محمد أبوعبيد على حسابه في تويتر، معلناً إنهاء مهام عمله في العربية الحدث، وكتب: “اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية عشرون عاما بالتمام، هو عمري في هذا المكان، منذ مايو 2003 إلى مايو 2023 عشرون عاما ولي من أسباب الفخر ما يكفي لأكون جزءا من هذه المنظومة الإعلامية التي أسس لها، وأدارها سعادة الشيخ وليد ألبراهيم”.

وأضاف: “عشرون عاما، لكن قوة الظرف انتصرت على عاطفة الانتماء، ومع ذلك فإن ما يخفف من قسوة التنائي أننا في عصر الانفتاح الشبكي، إذ لم يعد للاغتراب عن الأوفياء معنى، فالاغتراب الآن هو عن المكان واسمه. شكرا لكل الزميلات والزملاء، وشكرا لكل محب وفيّ عرفني من الشاشة”.

وودّع محمد أبوعبيد في نهاية “برنامج ستوديو الحدث” الذي كان يقدمه عبر “العربية الحدث”، متابعيه، ذارفاً الدموع وهو يسدل الستار على مسيرةٍ عمرها عشرون عاماً في العمل التلفزيوني.

محمد أبوعبيد العربية الحدث
محمد أبوعبيد

وقال: “كنت أظن أني سأظل متماسكا، لولا وجود الزميلات والزملاء في انتظاري وهم يصغون إلي وكلهم محبة ووفاء واحترام، فلما رفت عيني تجاههم شعرت لأول مرة بالضعف”.

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“أبوعبيد” لم يتحدث عن سبب ترك العربية الحدث

وبينما لم يُشر المذيع محمد أبوعبيد إلى سبب مغادرته “العربية الحدث”، انتشرت على موقع “تويتر” مزاعم بأنه استقال بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال الاسرائيل على غزة، وهو ما لم يعلّق عليه “أبوعبيد” حتّى الآن، بالنفي أو التأكيد.

وتحدثت تلك الأنباء عن أن استقالة “أبوعبيد” من قناة “العربية الحدث”، جاءت بسبب رفض القناة منح المساحة الكافية لمواكبة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وتغاضيها عن نقل ما يحدث هناك، في إشارة لعدم مهنية القناة في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

وأشاد مغرّدون بمهنية المذيع الفلسطيني محمد أبوعبيد، وتميّزه في حواراته مع ضيوفه على الشاشة، إضافةً إلى بصمته الإعلامية وثقافته وحرصه واهتمامه على اللغة العربية.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعيّ
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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