الجمعة, مايو 12, 2023
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هبة عبوك وجدت أخيراً ما تأخذه من أشرف حكيمي بعد تسجيل أملاكه باسم والدته ما هو وكم ثمنه؟!

محامو هبة عبوك يلقون نظرة فاحصة على أشرف حكيمي الذي يسجل ثروته باسم والدته وسيتخذون الخطوات اللازمة

كتب سالم حنفي
هبة عبوك وجدت أخيراً ما تأخذه من أشرف حكيمي بعد تسجيل أملاكه باسم والدته.. ما هو وكم ثمنه؟! watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن- أفادت تقارير أن نجم باريس سان جيرمان،أشرف حكيمي، قد يخسر سيارته الفاخرة التي تبلغ قيمتها 300 ألف يورو أمام زوجته السابقة هبة أبوك.

ووفقا لما نقلته صحيفة ” sportskeeda “، فإن أشرف حكيمي يقود سيارة مرسيدس بنز AMG G36 ستأخذها زوجته السابقة الآن.

أشرف حكيمي يوقع على أوراق الطلاق

ووقع المدافع المغربي مؤخرا على أوراق طلاق من زوجته السابقة هبة عبوك، وفي حين تقدمت بدعوى للحصول على نصف ثروة أشرف الحكيمي، فإنها لن تحصل على أي شيء ، لأن نجم باريس سان جيرمان ليس لديه أي شيء باسمه.

وبدلا من ذلك ، فقد تم تسجيل جميع ممتلكات اللاعب باسم والدته، ومع ذلك ، ستأخذ هبة عبوك سيارة أشرف حكيمي ذات الدفع الرباعي ذات الثمانية مقاعد.

ويكسب نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ما يقرب من 10 ملايين يورو سنويًا مع ناديه الحالي، ومن ثم لا داعي لذكر أنه شخص ثري.

كما أن هبة أبو بوك هي أيضًا من المشاهير المعروفين ، حيث اكتسبت شهرة من خلال عملها كممثلة وعارضة أزياء.

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هبة عبوك تزعم أنه لا يوجد لديه ارتباط بالأشياء المادية

وفي حين كان رد هبة عبوك مؤخرًا هو عدم تلقيها أيًا من ثروة أشرفحكيمي، قالت إنها ليس لديها أي ارتباط بالأشياء المادية.

وقالت:”ليس لدي أي ارتباط بالأشياء المادية. غادرت المنزل بيد واحدة في الأمام والأخرى من الخلف ، بدون دعم من عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك ، لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أكون حر. كانت حياتي أو حياتهم ، وقررت القتال من أجل نفسي “.

هبة عبوك تعاير أشرف حكيمي

كما ردت هبة عبوك أيضًا على الانتقادات الموجهة لها بشأن رغبتها في نصف ثروة اللاعب ، حيث قالت للصحفية ماريا باتينو عبررسالة:”مرحبا ماريا. إنه العالم الذكوري وكراهية النساء الذي نعيش فيه. مع الأخذ في الاعتبار أنه عندما بدأنا العلاقة ، لم يكسب المال ، وكنت معروفًا أكثر منه “.

وأضافت:”الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي. أريد أن أكون متحفظة حتى لا يؤثر الغد على عائلتنا. لدي إيمان بالعدالة والفطرة السليمة ، وهذا إلى جانبي.”

وبحسب ما ورد ، فإن محامي هبة عبوك يلقون نظرة فاحصة على أشرف حكيمي الذي يسجل ثروته باسم والدته وسيتخذون الخطوات اللازمة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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