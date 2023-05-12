معاقة وعمرها 43 عاماً لن تصدق ما فعلته لفض عذريتها وكم دفعت مقابل ذلك!

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وطن- كشفت امرأة معاقة مقيدة بالكرسي المتحرك أنها استأجرت متخصصًا لأخذ عذريتها وهي تبلغ من العمر 43 عامًا.

,تستخدم المرأة الأسترالية ، التي تدعى ميلاني ، كرسيًا متحركًا منذ أن كانت في الثالثة من عمرها بعد أن تم تشخيص إصابتها بالتهاب في النخاع الشوكي.

وخلال فترة الإغلاق ، قررت أنها تريد أن يتم لمسها لأول مرة بطريقة غير طبية، بعد محادثة مع موظف الدعم التي كشف أنه يعمل في مجال الجنس.

ووفقا لـ”ميلاني” فقد وجدت مرافقا يدعى”تشايس” عبر الإنترنت وسافرت إلى شقته لتفقد عذريتها.

وقالت لبي بي سي: “عندما خرجت من مقعدي القوي وغادر موظف الدعم الخاص بي ، كنا نحن الاثنين فقط. لم يكن لدي أي فكرة عن سبب وجودي”.

المرة الاولة لـ ميلاني عارية أمام رجل خارج المستشفى

وأضافت:”كانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها عارية أمام رجل ، خارج المستشفى”.

وتحدثت “ميلاني” عن موقفها من الحب والعلاقة الحميمة قبل لقاء تشايس ، وقالت “لقد فكرت للتو إذا حدث ذلك ، فسيحدث”.

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وقالت: “كنت أعلم أنني كنت خارج أعماقي مع المعرفة الجنسية وشعرت بالارتباك التام مع الخبير الذي كان يقف أمامي”.

وأضافت: “أنا خبيرة في الإعاقة ولم يكن لدى تشايس أي فكرة. انتهى بنا الأمر بالضحك على جهل بعضنا البعض وسذاجته. بعد ساعتين كنا أفضل الأصدقاء.”

من جانبه، قال تشايس لبي بي سي: “عليك أن تعرف ما الذي سينجح”.

وقال تشايس إن أولويته كانت “خلق مساحة ترحيب آمنة حيث تكون هي المسيطرة”.

أجر تشايس في الساعة 211 جنيها إسترلينيا

واعترف أن سعر 48 ساعة الخاص به هو “بالآلاف” وأن أجره بالساعة هو 211 جنيهاً استرلينياً.

واعترفت “ميلاني” أنه “من الصعب ألا تقع في حب تشايس”. “لكن علي أن أذكر نفسي أنها علاقة مهنية”.

وتلتقي ميلاني وتشايس ببعضهما البعض منذ يناير. ومع ذلك ، فهي تبحث عن الشيء الحقيقي في تطبيقات المواعدة.

وفقًا لمسح الإعاقة في المملكة المتحدة ، الذي نشرته الحكومة في عام 2021 ، قال 56٪ فقط من عامة السكان إنهم سيشعرون بالراحة في إقامة علاقة حميمة مع شخص معاق ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.