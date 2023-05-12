كيليان مبابي ينفجر غضباً على صحيفة زعمت توسيطه لمنع اللاعبين المسلمين من الصيام!

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وطن- انفجر لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في وجه صحيفة فرنسية بعد زعمها أنه كان وسيطا من قبل المسؤولين الرياضيين في بلاده للتدخل لمنع لاعبين مسلمين في منتخب بلاده تحت 21 سنة من الصيام خلال المباريات.

وذكرت صحيفة F rench L’Equipe عن إضراب محتمل كان مزمع أن يتم داخل منتخب فرنسا تحت 21 سنة بسبب مواقف مختلفة فيما يتعلق بالصيام خلال شهر رمضان الماضي، وإصرار بعض اللاعبين المسلمين على الصيام.

الاتحاد الفرنسي يطلب وساطة كيليان مبابي

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الفرنسي طلب من كيليان مبابي، التدخل ومنع اللاعبين الشباب للديوك من الاعتصام، خلال المعسكر الماضي بسبب منعهم من صيام شهر رمضان.

ووفقًا للصحيفة فقد هدد لاعبو المنتخب تحت سن 21 عاما بالإضراب في حال منعهم من الصيام بشهر رمضان، ليقرر الاتحاد الفرنسي طلب المساعدة من مبابي، الذي اجتمع مع اللاعبين وفي نهاية الاجتماع قرر بعض اللاعبين عدم الصيام وبعضهم قرر الصيام في أيام معينة.

وبحسب ما اوردته الصحيفة، فإن كيليان مبابي عبر عن تفهمه لوجهة نظر اللاعبين الشباب، وقما بثنيهم عن اتخاذ أي إجراء جماعي.

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اللاعبين قرروا الاحتجاج والإضراب

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة أن اللاعبين للاحتجاج في مكتب المدرب سيلفان ريبول ، في حين تم ذكر فكرة الإضراب من قبل المجموعة بأكملها (بما في ذلك غير المسلمين المتضامنين) في مجموعة WhatsApp الخاصة باللاعبين.

وفي مواجهة هذا الاحتمال الذي أخذ على محمل الجد ، طلب المسؤولين من كيليان مبابي التدخل لتخفيف التوترات ومنع تدهور الوضع، موضحة الصحيفة أن المسؤولين أرادوا الاستفادة من علاقة النجم الباريسي و قربه من ريان شرقي على وجه الخصوصز

كيليان مبابي يكذب الصحيفة

وعبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعرب مهاجم باريس سان جيرمان عن استيائه من نشر هذه المعلومات ورد على صحيفة ليكيب قائلاً: “تجنبوا وضع اسمي في قصصكم وتحققوا من مصادركم من فضلكم”.

Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp…

Bonne soirée 👍🏽 https://t.co/ltxDriB15L — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 11, 2023

الاتحاد الفرنسي يمنع الحكام من إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين

وفي واقعة تعكس تشدد الاتحاد الفرنسي مع اللاعبين المسلمين وإجبارهم على الإفطار في رمضان، رفض الاتحاد فكرة إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك، على عكس قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أعلنت السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح اللاعبين فرصة للإفطار خلال المباريات.

وأمر الاتحاد الفرنسي حكامه بعدم إيقاف المباريات حتى لا يتسنى للاعبين المسلمين الصائمين تناول الإفطار، بحجة أن “كرة القدم يجب أن تكون على الحياد من القضايا الأخرى”.