شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة عمّن تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟!

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وطن- بعد نجاح أغانيها الفردية الأخيرة وانتقالها إلى أحد أكثر أحياء ميامي تميزًا ، تعيش المغنية الكولومبية “شاكيرا” بلا شك واحدة من أفضل لحظاتها الاحترافية.

ولم تتوقف الفنانة الكولومبية عن إطلاق الأغاني التي كسرت جميع أنواع التسجيلات، مثل أغنيتها مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب أو آخر أغنية أطلقتها مع كارول جي.

الآن، أعلنت شاكيرا أنها بصدد إطلاق أغنية جديدة تحت اسم “Acrostic” وقد أعطت “شاكيرا” بالفعل بعض الأدلة حول ما ستتحدث عنه في أغنيتها.

وبحسب موقع “فانيتاتيس” الإسباني، فإنه منذ عام 2017 توقفت “شاكيرا” عن إطلاق ألبومات كاملة جديدة ويبدو أن هذه الأغنية الجديدة ستكون أغنية منفردة أيضا دون أي تعاون، بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن الأسلوب سيكون أغنية ، ولكن ليس لشريكها السابق جيرارد بيكيه ، ولكن لأشخاص آخرين مهمين جدًا في حياتها، وهم أطفالها ، ساشا وميلانو.

صورة غلاق البوستر الدعائي تكشف مضمون الاغنية

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات حتى الآن ، فإن أحد أكبر الدلائل هو النشر نفسه للترويج للأغنية الذي قدمته المغنية على حسابها على “انستغرام“.

وفي صورة غلاف الأغنية الجديدة ، يمكنك أن ترى فرختين تخرجان من عش وأم منتبهة لها عيون مشرقة من العشق والحنان تجاههما.

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الأغنية بعيدة عن مشاعر الحسرة

وقاال الموقع الإسباني أنه بهذه الطريقة ، يبدو أن “شاكيرا” تبتعد عن مشاعر الحسرة التي أدتها في الأغاني الأخرى التي كانت تطلقها خلال العام الماضي ، مثل “Te felicito” مع الفنان البورتوريكي راواليخاندرو، أو ” مونوتونيا ، مع أوزونا ، من نفس الجنسية.

ويتضح من كل شيء أن الأغنية ستكون منفردة ، مما يعزز فكرة دورها الجديد كأم عزباء.