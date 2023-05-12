الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةحياتناشاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة.. عمّن تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟!
حياتنا

شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة عمّن تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟!

البوستر الدعائي كشف أن الاغنية موجهة لأطفالها ساشا وميلانو!

كتب سالم حنفي
شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة.. عن من تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟! watanserb.com
شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة
- Advertisement -

وطن- بعد نجاح أغانيها الفردية الأخيرة وانتقالها إلى أحد أكثر أحياء ميامي تميزًا ، تعيش المغنية الكولومبية “شاكيرا” بلا شك واحدة من أفضل لحظاتها الاحترافية.

ولم تتوقف الفنانة الكولومبية عن إطلاق الأغاني التي كسرت جميع أنواع التسجيلات، مثل أغنيتها مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب أو آخر أغنية أطلقتها مع كارول جي.

الآن، أعلنت شاكيرا أنها بصدد إطلاق أغنية جديدة تحت اسم “Acrostic” وقد أعطت “شاكيرا” بالفعل بعض الأدلة حول ما ستتحدث عنه في أغنيتها.

وبحسب موقع “فانيتاتيس” الإسباني، فإنه منذ عام 2017 توقفت “شاكيرا” عن إطلاق ألبومات كاملة جديدة ويبدو أن هذه الأغنية الجديدة ستكون أغنية منفردة أيضا دون أي تعاون، بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن الأسلوب سيكون أغنية ، ولكن ليس لشريكها السابق جيرارد بيكيه ، ولكن لأشخاص آخرين مهمين جدًا في حياتها، وهم أطفالها ، ساشا وميلانو.

صورة غلاق البوستر الدعائي تكشف مضمون الاغنية

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات حتى الآن ، فإن أحد أكبر الدلائل هو النشر نفسه للترويج للأغنية الذي قدمته المغنية على حسابها على “انستغرام“.

وفي صورة غلاف الأغنية الجديدة ، يمكنك أن ترى فرختين تخرجان من عش وأم منتبهة لها عيون مشرقة من العشق والحنان تجاههما.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shakira (@shakira)

- Advertisement -

صورة غلاف الأغنية الجديدة لشاكيرا
صورة غلاف الأغنية الجديدة لشاكيرا

الأغنية بعيدة عن مشاعر الحسرة

وقاال الموقع الإسباني أنه بهذه الطريقة ، يبدو أن “شاكيرا” تبتعد عن مشاعر الحسرة التي أدتها في الأغاني الأخرى التي كانت تطلقها خلال العام الماضي ، مثل “Te felicito” مع الفنان البورتوريكي راواليخاندرو، أو ” مونوتونيا ، مع أوزونا ، من نفس الجنسية.

ويتضح من كل شيء أن الأغنية ستكون منفردة ، مما يعزز فكرة دورها الجديد كأم عزباء.

المصدرموقع فانيتاتيس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

حياتنا

سيصدمكم سعر فستان شاكيرا القصير في حفل جوائز “بيلبرود”! (صور)

حياتنا

هل وقع توم كروز في غرام شاكيرا من أول لقاء!؟ تفاصيل مثيرة عن قصة حب تتبلور

حياتنا

رسالة شاكيرا لـ بيكيه عن الخيانة تثير غضب عشيقها السابق فضحها وذكرها بخيانتها له

حياتنا

فيديو مسرب لوالدة بيكيه يعرضها لانتقادات حادة لن تتخيل ماذا فعلت مع والدي شاكيرا!

حياتنا

شاكيرا تظهر مع النجم الوسيم توم كروز وتوجه رسالة قوية لـِ”الخائن” بيكيه (صور)

حياتنا

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

حياتنا

مقربون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي هذا ما حدث بالضبط!

حياتنا

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق ماذا تفعل!

حياتنا

شاكيرا تدخل في مشادة عنيفة مع بيكيه وشقيقها يتدخل لحمايتها حقيقة ما حدث في ميامي ()

حياتنا

لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

حياتنا

كانت تعيش في دبي نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” ()

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد دعوته لتحرير الحرم المكي طارق سويدان يهاجم “شيطان العرب” ماعلاقة محمد بن زايد؟

بن أفليك يعامل جينيفر لوبيز بحقارة من وراء ظهرها فيديو يكشف عن استيائه منها بشكل كبير ()

خطة سرية جيروزاليم بوست تشير لتورط إسرائيل بالهجوم على الكنيس اليهودي بجربة التونسية

كاتب قطري بارز صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل أكثر من صواريخ أنظمة عربية (تغريدة)

بعد 3 عقود من الفُراق لقاء مؤثر بين شاب سعودي وأمه المصرية في القاهرة ()

هبة عبوك وجدت أخيراً ما تأخذه من أشرف حكيمي بعد تسجيل أملاكه باسم والدته ما هو وكم ثمنه؟!

بعدما دعا لتصفيته دميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني

بعد “صدام أصوله هندية” قيس الخزعلي يزعم الموساد اغتال علي بن أبي طالب ()

كلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة رومانسية! ()

“سايكو وصِدامية” إيمان العاصي تكشف لأول مرة أسرار شخصيتها الغامضة ()

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC