الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد "صدام أصوله هندية".. قيس الخزعلي يزعم: الموساد اغتال علي بن أبي...
الهدهد

بعد “صدام أصوله هندية” قيس الخزعلي يزعم الموساد اغتال علي بن أبي طالب ()

قيس الخزعلي زعم أن الموساد جند امرأة تدعى "قطام" وهي من جندت عبدالرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي بمسجد الكوفة الكبير

كتب سالم حنفي
قيس الخزعلي يزعم: الموساد اغتال علي بن أبي طالب (شاهد) watanserb.com
قيس الخزعلي
- Advertisement -

وطن- من جديد، عاد أمين عام “عصائب أهل الحق” العراقية الموالية لإيران، قيس الخزعلي، لإثارة الجدل والسخرية على مواقع التواصل بحديثه عن المسؤول عن مقتل الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب.

وخلال تقديمه إحدى الدروس لأتباعه ومريديه تحت عنوان: “أطروحة الدوافع الامنية”، زعم “الخزعلي” بأن الموساد الإسرائيلي مسؤول عن مقتل الإمام علي بن أبي طالب.

وبحسب مزاعم “الخزعلي” المفاجئة والصادمة، فإن الموساد الإسرائيلي في ذلك الوقت، جند امرأة تدعى “قطام” وهي من ذات الرايات الحمراء، لتقوم لاحقا بتجنيد عبدالرحمن بن ملجم الذي اغتال الغمام علي بجامع الكوفة الكبير في العراق.

استياء وسخرية مواقع التواصل من مزاعم قيس الخزعلي

تصريحات قيس الخزعلي الصادمة، أثارت موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها المغردون بالهرتلة الخارجة عن المنطق.
وفي هذا السياق، قال احد المغردين:” قيس الخزعلي… الموساد الاسرائيلي هو من اغتال علي بن ابي طالب رضي الله عنه …… يا مثبت العقل والدين”.

- Advertisement -

كما عبر الدكتور علي الغرباوي عن صدمته واستغرابة من حديث قيس الخزعلي الغير منطقي.

وقال آخر:” العراقي الكارثه عديم العقل قيس الخزعلي: “مقتل الخليفة علي بن أبي طالب كان يقف خلفه الموساد “الإسرائيلي””. لاااا .. وعاد باقي معه نعاج بيصدقوه حتى بعد هذه الخرطة الكبرى.! سبحانه ربي مايخلق من بهائم”.

أما الكاتب الأردني أحمد سليمان العمري فعلق على ما قاله “الخزعلي” بالقول:”في عنا في الأردن مثل يقول: «قلّة العقل بلشة»، ولكن «البلشة» الموجعة أكثر هي أن هذا السفيه له مُريدون وأتباع.”

صدام حسين أصوله هندية!!

وكان قيس الخزعلي، قد اثار جدلا كبيرا أيضا في أبريل/نيسان الفائت، بعد زعمه أن تحليل الحمض النووي (DNA) للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أظهر أنه ينحدر من أصول هندية.
وقال الخزعلي في خطبة عيد الفطر: “نحن شعب أصيل، وليس مجتمع لقيط مثل بعض المجتمعات التي صارت الآن دول عظمى، نحن شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الأرض منذ آلاف السنين”.

وأضاف “لم نأت استيرادًا كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاؤوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل DNA (الحمض النووي)، تبين أنه هو الذي جاء من الهند.. لا هذا الشعب أصيل وله جذوره الضاربة في عمق التاريخ”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

تقارير

الولايات المتحدة توظف السعودية والإمارات لتقويض نفوذ الصين نظرة على تفاصيل الخطة

الهدهد

قطر تغلق شركة هندية بعد تورط ضباط يعملون بها بالتجسس لصالح إسرائيلهذا مصيرهم!

حياتنا

لن تصدق من يتصدر القائمة أجمل 10 نساء في العالم لعام 2023

الهدهد

شديد العدوى تطور بشأن متحور كورونا الجديد ينذر بكارثة عالمية

فيديو

أثارت جنونه ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية صادم (فيديو)

تقارير

هكذا انفجر عدد سكان الهند متجاوزا الصين في تحول تاريخي ماذا يعني ذلك؟

الهدهد

هندوس ينتهكون حرمة عائلة مسلمة في الهند وتصرف صادم من الشرطة (فيديو)

الهدهد

حمض صدام حسين النووي “خطبة العيد” لقيس الخزعلي تثير جدلا في العراق

الهدهد

مسلم رفض تمجيد إله الهندوس اغتيال نائب هندي سابق وتفجير رأسه على الهواء

الهدهد

اعتداءات الهندوس مستمرة لحظة إحراق محال المسلمين وقذف مسجد بالحجارة

تقارير

استثمارات الإمارات في شطر كشمير الهندي خيانة كاملة وصناعة لفلسطين جديدة

الهدهد

راهب هندوسي متطرف يحرض على غزو مكة والاستيلاء على الكعبة وسط صمت سعودي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعدما دعا لتصفيته دميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني

كلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة رومانسية! ()

“سايكو وصِدامية” إيمان العاصي تكشف لأول مرة أسرار شخصيتها الغامضة ()

مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس ()

فورين بوليسي السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة

3 إعدادات في آيفون تساعدك على إطالة عمر البطارية

كيليان مبابي ينفجر غضباً على صحيفة زعمت توسيطه لمنع اللاعبين المسلمين من الصيام!

إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

مشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع “الأسد” تحذير للدول العربية على رأسها الإمارات!

تعرف معنا على أكثر العائلات غرابة في العالم (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC