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وطن- من جديد، عاد أمين عام “عصائب أهل الحق” العراقية الموالية لإيران، قيس الخزعلي، لإثارة الجدل والسخرية على مواقع التواصل بحديثه عن المسؤول عن مقتل الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب.

وخلال تقديمه إحدى الدروس لأتباعه ومريديه تحت عنوان: “أطروحة الدوافع الامنية”، زعم “الخزعلي” بأن الموساد الإسرائيلي مسؤول عن مقتل الإمام علي بن أبي طالب.

وبحسب مزاعم “الخزعلي” المفاجئة والصادمة، فإن الموساد الإسرائيلي في ذلك الوقت، جند امرأة تدعى “قطام” وهي من ذات الرايات الحمراء، لتقوم لاحقا بتجنيد عبدالرحمن بن ملجم الذي اغتال الغمام علي بجامع الكوفة الكبير في العراق.

استياء وسخرية مواقع التواصل من مزاعم قيس الخزعلي

تصريحات قيس الخزعلي الصادمة، أثارت موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها المغردون بالهرتلة الخارجة عن المنطق.

وفي هذا السياق، قال احد المغردين:” قيس الخزعلي… الموساد الاسرائيلي هو من اغتال علي بن ابي طالب رضي الله عنه …… يا مثبت العقل والدين”.

#قيس_الخزعلي : الموساد الاسرائيلي هو من اغتال علي بن ابي طالب رضي الله عنه

……

يا مثبت العقل والدين #جمعة_مباركة pic.twitter.com/mxzz92dAHX — الشايب (@Alshaieb10) May 12, 2023

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كما عبر الدكتور علي الغرباوي عن صدمته واستغرابة من حديث قيس الخزعلي الغير منطقي.

إغتيال الإمام علي , آنذاك .. يقف خلفه #الموساد الاسرائيلي !!!

قيس الخزعلي

😮😮😮 — علي الغرباوي (@allowan1) May 12, 2023

وقال آخر:” العراقي الكارثه عديم العقل قيس الخزعلي: “مقتل الخليفة علي بن أبي طالب كان يقف خلفه الموساد “الإسرائيلي””. لاااا .. وعاد باقي معه نعاج بيصدقوه حتى بعد هذه الخرطة الكبرى.! سبحانه ربي مايخلق من بهائم”.

الش، yعي العراقي الكارثه عديم العقل #قيس_الخزعلي:

"مقتل الخليفة علي بن أبي طالب كان يقف خلفه الموساد "الإسرائيلي"". لاااا .. وعاد باقي معه نعاج بيصدقوه حتى بعد هذه الخرطة الكبرى.!

سبحانه ربي مايخلق من بhائم سؤال محير لي👇

أي صنف بيتعاطوه قيادات #شyعة_الشوارع !؟

رب أقم الساعه https://t.co/Ksp0xlpawc pic.twitter.com/15EGQnqYyY — شمريهرعش الحميري (@shamaralhimyary) May 12, 2023

أما الكاتب الأردني أحمد سليمان العمري فعلق على ما قاله “الخزعلي” بالقول:”في عنا في الأردن مثل يقول: «قلّة العقل بلشة»، ولكن «البلشة» الموجعة أكثر هي أن هذا السفيه له مُريدون وأتباع.”

قيس #الخزعلي يقول: «مقتل #الخليفة #علي_بن_أبي_طالب كان يقف خلفه #الموساد الإسرائيلي».

في عنا في #الأردن مثل يقول: «قلّة العقل بلشة»، ولكن «البلشة» الموجعة أكثر هي أن هذا السفيه له مُريدون وأتباع. pic.twitter.com/Tg6BX5F8xa — أحمد سليمان العمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) May 11, 2023

صدام حسين أصوله هندية!!

وكان قيس الخزعلي، قد اثار جدلا كبيرا أيضا في أبريل/نيسان الفائت، بعد زعمه أن تحليل الحمض النووي (DNA) للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أظهر أنه ينحدر من أصول هندية.

وقال الخزعلي في خطبة عيد الفطر: “نحن شعب أصيل، وليس مجتمع لقيط مثل بعض المجتمعات التي صارت الآن دول عظمى، نحن شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الأرض منذ آلاف السنين”.

وأضاف “لم نأت استيرادًا كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاؤوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل DNA (الحمض النووي)، تبين أنه هو الذي جاء من الهند.. لا هذا الشعب أصيل وله جذوره الضاربة في عمق التاريخ”.