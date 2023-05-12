الجمعة, مايو 12, 2023
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حياتنا

انفصال باسم ياخور ورنا الحريري وتهديد الممثل بالقتل ما القصة؟!

تم رصد إلغاء الكاتبة السورية رنا الحرير متابعة زوجها عبر حسابها في "إنستغرام"، كما حذفت رنا صوراً تجمعها بالممثل السوري، فيما يواصل الأخير متابعتها عبر حسابه، كما لم يحذف صورهما.

كتب أنس السالم
انباء عن انفصال رنا الحريري عن باسم ياخور watanserb.com
انباء عن انفصال رنا الحريري عن باسم ياخور
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وطن – يتصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور وزوجته الكاتبة رنا الحريري، في الساعات الماضية، منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد الحديث عن انفصال وقع بينهما، دون أن يتم تأكيد أو نفي الخبر من الثنائي حتى الآن .

انباء عن انفصال رنا الحريري عن باسم ياخور

جاء ذلك، في أعقاب رصد إلغاء الكاتبة السورية متابعة زوجها عبر حسابها في “إنستغرام“، كما حذفت رنا صوراً تجمعها بالممثل السوري، فيما يواصل الأخير متابعتها عبر حسابه، كما لم يحذف صورهما.

رنا الحريري زوجة باسم ياخور
رنا الحريري زوجة باسم ياخور

وزادت الكاتبة من شكوك المتابعين عندما نشرت رسالة عبر الستوري بحسبها في “إنستغرام” عقب حذف الصور وقالت: “الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى”.

رنا الحريري

وأضافت في رسالة أخرى: “الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بيدعمك ويحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهك”.

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وزعمت الأنباء المتداولة، بأن الانفصال بين باسم ورنا تمّ بهدوء وبعيداً عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن انفصالهما تم قبل مدة، وليس في الوقت الحالي كما هو متداول.وفق “فوشيا

انباء عن انفصال رنا الحريري عن باسم ياخور
رنا الحريري

باسم ياخور يتعرض للتهديد بالقتل!

في سياقٍ منفصل، كشف الممثل السوري باسم ياخور في منشور عبر حسابه في تويتر عن تعرضه لموجة انتقادات حادة من الجمهور بعد اعطاء رأيه بمسلسل “ابتسم ابها الجنرال” من بطولة الممثل السوري مكسيم خليل والذي هرض في السباق الرمضاني الفائت.

كما عمد بعض المغردين على تهديد باسم ياخور بالقتل وعلق باسم قائلاً “مجرد رأي فني لا يسيء لأحد، رداً على سؤال في برنامج مراحل، هل كان يستوجب كل هذه التهديدات وفيديوهات تحريف الكلام والفبركة”.

وكان باسم ياخور قد عبر عن رأيه في مكسيم خليل ومسلسل ابتسم أيها الجنرال.. رداً على سؤال توجه به علي العلياني في برنامج مراحل الذي عرض خلال شهر رمضان.وفق “الجديد

وقال باسم ياخور في وقتها، “أنا لم أشاهد العمل، وبكل تأكيد لا أقبل بتمثيل هذا الدور لأسباب كثيرة، لا أدخل إلى عمل يخلق حالة من الاستقطاب والجدل.. وأفضل العمل الذي يمتلك إجماع”.

وأضاف : “انا احب مكسيم خليل على الصعيد الشخصي جداً، واختلف معه جملاً وتفصيلاً وعلى كافة الأصعدة، وخاصة في العمل الأخير ابتسم أيها الجنرال.. وكل حالة العمل خارج المنطق الفني”.

المصدرفوشيا - الجديد - وطن - مواقع التواصل الاجتماعيّ
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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