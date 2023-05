إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

- Advertisement -

وطن- بسبب العطل الفني الجديد الذي ضرب فيسبوك، بمجرد دخول الشخص إلى حساب شخص آخر، سيقوم فيسبوك بإرسال طلب صداقة بشكل تلقائي

تعرض موقع “فيسبوك” لعطل فني أثار قلق واستياء المستخدمين، حيث بدأ الموقع في إرسال طلبات صداقة تلقائية للأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدمون.

وقد أبدى العديد من مستخدمي الموقع الأمريكي تخوفهم من تسريب بياناتهم الشخصية أو اختراق حساباتهم من قبل جهات مجهولة.

خلال الساعات الماضية، واجه عدد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم عطلاً مفاجئً لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أنه بمجرد دخول الشخص إلى حساب شخص آخر، سيقوم فيسبوك بإرسال طلب صداقة بشكل تلقائي، بحسب موقع down detector المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 8:04 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown

— Downdetector (@downdetector) May 12, 2023