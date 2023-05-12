الجمعة, مايو 12, 2023
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إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

بسبب العطل الفني الجديد الذي ضرب فيسبوك، بمجرد دخول الشخص إلى حساب شخص آخر، سيقوم فيسبوك بإرسال طلب صداقة بشكل تلقائي

كتب فهمي الورغمي
إرسال طلبات الصداقة تلقائياً.. عطل جديد في
عطل فني في الفيسبوك
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وطن- بسبب العطل الفني الجديد الذي ضرب فيسبوك، بمجرد دخول الشخص إلى حساب شخص آخر، سيقوم فيسبوك بإرسال طلب صداقة بشكل تلقائي

تعرض موقع “فيسبوك” لعطل فني أثار قلق واستياء المستخدمين، حيث بدأ الموقع في إرسال طلبات صداقة تلقائية للأشخاص الذين لا يعرفهم المستخدمون.

وقد أبدى العديد من مستخدمي الموقع الأمريكي تخوفهم من تسريب بياناتهم الشخصية أو اختراق حساباتهم من قبل جهات مجهولة.

خلل فني في فيسبوك يُربك مستخدميه حول العالم

خلال الساعات الماضية، واجه عدد من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم عطلاً مفاجئً لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أنه بمجرد دخول الشخص إلى حساب شخص آخر، سيقوم فيسبوك بإرسال طلب صداقة بشكل تلقائي، بحسب موقع down detector المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية.

وكشف موقع down detector المتخصص في متابعة المواقع والتطبيقات وأعطالها، إن فيس بوك يشهد عطلا حول العالم منذ الساعة 7 مساءً أمس الخميس، حيث اشتكى عدة أشخاص من عدم قدرتهم على الدخول إلى فيس بوك، خاصة النسخة الخاصة بالمحمول.

وقبل هذا العطل، منذ أيام، أصاب عطل فني تطبيق المحمول لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول العالم، وفقًا للموقع down detector المتخصص في متابعة أعطال المواقع وتخصصاتها.

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وأوضح down detector أن عددًا من المستخدمين أفادوا بوجود مشكلات في الدخول على فيس بوك، موضحًا أن 50% منهم اشتكوا من مشكلات على تطبيق المحمول الخاص بـ فيس بوك، و35% واجهوا مشكلات على موقع الويب، فيما أبلغ 15% عن مشكلات تتعلق بالدخول إلى فيس بوك في العموم.

ويشار أنه، إلى الآن لم تردَّ شركة “ميتا”، المالكة لموقع فيسبوك” على البلاغات الصادرة عن المستخدمين حول العطل الفني المذكور أعلاه، كما أنها لم تُحدّد موعد إنهائه أو أسباب حدوثه أساساً.

الأعطال الفنية تؤرق مستخدمي فيسبوك ودعوات لمقاطعته

في عام 2023، تعرضت شركة فيسبوك لعطل فني كبير أثر على ملايين المستخدمين حول العالم. ووفقا للتقارير، كان العطل يسبب ظهور بيانات شخصية للمستخدمين، مثل روابط حساباتهم على إنستجرام وتويتر وأرقام هواتفهم، في حسابات أخرى على فيسبوك.

وأثار هذا الخطأ الفني قلقا بين المستخدمين، الذين خشوا من سرقة معلوماتهم أو استغلالها بطرق غير قانونية. وحذر بعض الخبراء من ضرورة إغلاق الحسابات الشخصية على فيسبوك حتى يتم حل المشكلة.

ولم تصدر شركة فيسبوك أي بيان رسمي حول سبب العطل أو مدى تأثيره على خصوصية المستخدمين. واعتبر بعض المحللين أن هذا العطل يمثل ضربة قوية لسمعة الشركة، التي تواجه انتقادات حادة بسبب سياساتها وأدائها المالي.
وتراجعت ثروة مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، بشكل كبير خلال العام الماضي، بعد أن أظهرت نتائج الشركة تراجعا في الإيرادات والأرباح.

ويُعدّ هذا العطل واحدا من عدة أعطال فنية شهدتها منصات فيسبوك في الآونة الأخيرة، مثل توقف خدمات المراسلة والنشر على فيسبوك وإنستجرام وواتساب لعدة ساعات في أكتوبر 2022.

وأثارت هذه الأعطال انزعاج المستخدمين والمعلنين، الذين يعتمدون على منصات فيسبوك للتواصل والترويج لأعمالهم، وقد انطلقت بالفعل مطالبات وحملات إعلامية في دول كثيرة لمقاطته والتوجه نحو تطبيقات منافسة “أكثر أماناً وموثوقية”.

كيف يمكن إلغاء طلبات الصداقة في فيسبوك؟

إذا كنت ترغب في إلغاء طلب الصداقة الذي أرسلته إلى شخص ما في فيسبوك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الذكي أو قم بزيارة موقع فيسبوك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

– انقر على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.
– انتقل إلى قسم “الأصدقاء” وانقر عليه.

– ابحث عن اسم الشخص الذي تريد إلغاء طلب الصداقة معه وانقر على اسمه.

– ستظهر لك صفحة ملفه الشخصي

المصدررصد ومتابعة وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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