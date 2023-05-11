“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. مفاجأة صادمة بشأن أغرب زيجة في مصر

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وطن – منذ عامين، أثارت قصة زواج مريم ومحمد في محافظة الدقهلية المصرية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كتب والد العروس على قائمة المنقولات الزوجية: “من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا”.

وكان هذا التصرف مستوحى من قصة سمعها والد العروس عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأراد به تسهيل الزواج على الشباب والابتعاد عن التقاليد والعادات التي تزيد من المصاريف والأعباء.

تطورات لافتة في قصة “عروسي الدقهلية مريم ومحمد”

قبل عامين، بدأت قصة “مريم ومحمد”، عندما اكتفى المهندس ناصر مخلوف والد العروس مريم بمقولة: “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا” في قائمة المنقولات الزوجية التي أحدثت بعدها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض على الفكرة.

لكن وفي مفاجأة صادمة غير متوقعة تكشفت مؤخرا فقد تبين، أن العريس كان متزوجا من فتاة أخرى قبل سنوات وأنجب منها طفلين وطلقها ثم رفض الإنفاق على طفليه.

وذكرت سيدة تدعى وردة في تصريحات مصورة لموقع “القاهرة 24” أنها طليقة العريس الذي رفضت أسرة عروس في محافظة الإسكندرية شمال مصر، توقيع عريس ابنتهم على قائمة المنقولات الزوجية، ونشرت القائمة خالية من أي توقيع لكنها كتبت فيها عبارة “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.

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مضيفة أن تلك الواقعة التي تصدرت مواقع التواصل ووسائل الإعلام كان لها جانب آخر لا يعلمه سوى القليل.

وذكرت أنها تزوجت من هذا الشاب في العام 2014 وأنجبت منه طفلين وتفاقمت الخلافات بينهما بسبب سوء معاملته لها ولأسرتها، حتى تم الانفصال بعدما أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب فيه ذلك واستجابت لها المحكمة.

طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: "زوجي طلقني ورماني في الشارع ومابيدفعش نفقة كل دا علشان مكتبتش قايمة " pic.twitter.com/m5j6icYBCC — Screen Mix (@ScreenMix) May 11, 2023

لم ينفق على أبنائه

كما أضافت أنها بالفعل انفصلت عن زوجها، وحصلت على حقوقها من منقولات كما صدر لها حكم بمبلغ مالي قدره 1000 جنيه نفقة للطفلين، ولكن الزوج لم يلتزم بالنفقة حتى الآن، فيما يطلب رؤية طفليه ويقيم دعاوى قضائية لذلك دون أن يلتزم بحق الأبوة وحق القانون ويسدد النفقة لطفليه.

وأوضحت أنها علمت بعد ذلك بزواجه من أخرى وتقديمه لها هدايا قيمة وثمينة وهو ما يعني أنه ميسور الحال، مضيفة أن حق طفليه في رقبته وستواصل جهودها لانتزاع حقهما منه.

من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال ده لما تبقى هتتجوزى عمر بن الخطاب يابت ، لكن دول تمضيهم على عدم تعرض ياختى😂😂💔 pic.twitter.com/yv8aBZoMiZ — Bella (@Bella33512345) May 11, 2023

“اتق الله في كريمتنا”

وكانت “قائمة المنقولات الزوجية” التي تخص عريسا من محافظة الإسكندرية وزينت بجملة كتبها والد العروس في تلك “القائمة وهي من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا” قد أثارت ضجة واسعة.

وتطرق والد العروس وقتها إلى تفاصيل علاقة الحب التي تجمع ابنته، مريم، بجارها السابق وزوجها الحالي، محمد، وأشار إلى أن مريم وزوجها متقاربان في السن ولم يكونا جيران وحسب بل كانا زملاء في الدراسة أيضا وكان محافظا عليها لأبعد الحدود.

وأكد أنه “بعدما التحقت ابنتي بكلية الزراعة ومحمد التحق بكلية الهندسة، وعندما أنهيا دراستهما تمت الخطوبة وتزوجا بعدها، ويعيشان معاً بنفس المدينة حياة أسرية أكثر من رائعة يضرب بها المثل”.

وأوضح أن “سعادتهما زادت عندما أنجبا أول طفلة لهما وهي فريدة التي ساهمت في تعميق العلاقة بينهما أكثر، وإدخال الحب والمودة والدفء الأسري في البيت”.

وشدد والد العروس في ذات السياق على أنه سعيد بما فعله، وهو حرية شخصية وأن كل هذا تحصيل حاصل وأن الخلافات في قائمة المنقولات هي التي تخلق الأزمات بين الأزواج. وقال “ابنتي لا تقدر بالمال، والحمد لله ربنا أكرمنا وندعو الله أن يجمع بينهما في خير دائما”.