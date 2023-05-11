الخميس, مايو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدماجد عبد الهادي يثير أشجان محبي شيرين أبو عاقلة في ذكرى وفاتها...
الهدهد

ماجد عبد الهادي يثير أشجان محبي شيرين أبو عاقلة في ذكرى وفاتها (فيديو)

تقرير مؤثر لقناة "الجزيرة" بصوت ماجد عبد الهادي في ذكرى وفاة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الغاشم

كتب خالد الأحمد
ذكرى وفاة شيرين أبو عاقلة watanserb.com
مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
- Advertisement -

وطن – تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة مراسلة قناة “الجزيرة” الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قضت صباح، الأربعاء 11 مايو/ أيار من العام الماضي، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

تقرير ماجد عبد الهادي عن شيرين أبو عاقلة

وبهذه المناسبة بثت قناة الجزيرة، اليوم الخميس، تقريراً مؤثراً أعده وقدمه الصحفي الفلسطيني البارز ماجد عبد الهادي، رابطاً فيه بين اغتيال الصحفية التي تحولت إلى أيقونة فلسطينية واستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة من أسماهم بـ “جدعون” و”عزرا” و”بنيامين”، الغزاة الغرباء لجرائم القتل، وتبرير سادة العالم لهم أن ما يفعلونه بحجة الدفاع عن النفس.

وكانت شيرين قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مخيم جنين، وتحديدا صباح يوم 11 مايو 2022، برصاصة غادرة خرجت من بندقية قناص إسرائيلي مجرم، لتكتب نهاية مسيرة ربع قرن من النضال والكفاح لأجل فلسطين وقضيتها.

وقال ماجد عبد الهادي في تقريره الصوتي المؤثر الذي بثته “الجزيرة” عبر حساباتها بمواقع التواصل متحدثاً عن الشهيدة “شيرين أبو عاقلة”: “لو لم يقتلوها في مثل هذا اليوم من العام الماضي، لكانت تمنحنا اليوم عينيها لنرى ما ترى وهي ترقب من مشارف قطاع غزة شلال دم يستأنفون إراقته جرياً على ما ضلوا يفعلون منذ 75 سنة.”

ولفت “عبد الهادي” فيما عرضت لقطات من تقرير إخباري مصور لها، إلى أصولها المتجذرة في فلسطين حيث تمتد جذور ارتباطها بمسقط رأسها القدس، كما بمنبت أسلافها ببيت لحم، إلى زمن مولد السيد المسيح “عيسى بن مريم” عليه السلام في هذه المدينة نفسها قبل أكثر من ألفي عام.”

- Advertisement -

واستطرد إعلامي الجزيرة: “وهم جدعون وعزرا وبنيامين وبن كفير اليهود الأوروبيون والأمريكيون والأفارقة الذين جاء آباؤهم وأجدادهم من وراء المحيطات غزاة في النصف الأول من القرن الماضي، ليطردوا أصحاب البلاد الأصليين ويعلنوا قيام دولتهم عليها تماماً في مثل هذه الأيام أيضاً من عام 1948.”

عقدة الذنب الغربية

وأكمل ماجد عبد الهادي في تقريره فيما كان يعرض جزء من تقرير للصحفية الراحلة عن تهجير الفلسطينيين، أنها لم تملك سوى قلمها وصوتها أسلحة دفاع عن الحقيقة، بينما الغزاة جند مدججون بفائض قوة عسكرية، طالما راهنوا عليها لفرض الأسطورة الغابرة عن مرورهم القديم في هذه الأرض بديلاً من الواقع الراهن لتجذر أصحابها في تربتها.

ومضى التقرير أن شيرين هي الضحية النموذج التي فتح اغتيالها أعين الضمير العالمي على الظلم الذي لحق بشعب فلسطين وهم –أي الغزاة- كان يمكن أن يساقوا إلى المحاكم المختصة بالجرائم ضد الإنسانية لو لا أنهم وداعميهم في المجتمع الدولي، مازالوا يستثمرون عقدة الذنب الغربية –في إشارة إلى مزاعم الهولوكست- نحو ضحايا الفاشية الأوروبية من اليهود ليفرضوا تسامح العالم مع ارتكاب أبنائهم وأحفادهم جريمة مماثلة بحق شعب آخر.

مهنة أبو عاقلة لم تحصنها من القتل غيلة

وأردف أن مهنة شيرين لم تحصنها من القتل غيلة، ولا فضيحة قتلها التي هزت العالم غيرت من بعد شيء في سلوكهم، بل واصلوا على ما درجوا على فعله وكأن شيئاً لم يكن وكأنهم يمسكون ما يسمى المجتمع الدولي من أذنه.

وكانت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة، قد قتلت رمياً بالرصاص على يد جنود الإحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها لاقتحام هذه القوات لمخيم جنين.

وكانت ترتدي سترة واقية من الرصاص، كُتب عليها “صحافة”، واتهمت السلطة الفلسطينية وعائلتُها الجيشَ الإسرائيلي حينها بتعمّد استهدافها.

ونقلاً عن الشهود، بالإضافة إلى الأدلة المرئية والمسموعة، وجدت تحقيقات مستقلة أجرتْها العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك واشنطن بوست، وأسوشييتد برس، ونيويورك تايمز، أنّ جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاصة القاتلة. كما توصّل تحقيق أجرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى نتيجة مماثلة.

من هي شيرين أبو عاقلة؟

وولدت شيرين أبو عاقلة في يناير/ كانون الثاني عام 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في مدينة القدس، وتحمل الجنسية الأمريكية.

درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الدراسة الصحفية، حيث حصلت على بكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك الأردنية، وكان تخصصها في الصحافة المكتوبة.

وكان لها دور كبير بتغطية الكثير من فصول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مدى ربع قرن.

من هو ماجد عبد الهادي؟

وماجد عبد الهادي، صحفي وكاتب سياسي ومراسل تلفزيوني فلسطيني يعمل مشرفاً على البرامج السياسية في قناة الجزيرة، ومدرباً للصحافة في مركز الجزيرة للتدريب، كما عمل مشرفاً على نشرات الأخبار ورئيساً لقسم ضبط الجودة والمعايير التحريرية.

وهو يحمل درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودبلوم من معهد الصحافة الدولي، ويعمل مدرباً للصحافة في مركز الجزيرة للتدريب والتطوير الإعلامي، إضافة إلى عمله بوظيفة مراسل وصحفي أول على مدى سنوات عديدة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

أسرة مراسل “الجزيرة” هشام عبد العزيز تؤكد إطلاق سراحه في مصر

الهدهد

مدير مكتب “الجزيرة” بتونس صُدم مما حدث لنصب شيرين أبو عاقلة التذكاري هناك

الهدهد

مسؤول بتلفزيون دبي يتطاول على خديجة بن قنة.. ما علاقة المغرب؟

الهدهد

فيديو الطفل السوري الذي أبكى مذيعة الجزيرة والمراسل والمشاهدين

تقارير

رسميا.. مكتب التحقيقات الفدرالي يفتح تحقيقا في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

الهدهد

صحفي مغربي يهاجم خديجة بن قنة والجزيرة بسبب تغريدة “قمة التصهين”

الهدهد

قناة الجزيرة تُغضب البحرين بسبب هجوم المرقد الديني في إيران.. ومطالب باعتذار

الهدهد

السيسي يطلق سراح صحفيي “الجزيرة” بعد لقاء أمير قطر.. ما المقابل؟

الهدهد

صحفيو “الجزيرة” غاضبون من عدم اعتراف الاحتلال “صراحة” بقتل شيرين أبو عاقلة

تقارير

إسرائيل تُقر باغتيال شيرين أبو عاقلة وتتبجح: قتلناها بالخطأ ولن نحقق مع قاتلها

الهدهد

ذكّرهُ بقتل شيرين أبو عاقلة..هكذا رد “ابن سلمان” على “بايدن” عند إثارته قضية “خاشقجي”

تقارير

كيف حاولت أمريكا دفن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خلطة الفياجرا.. مصرية تقتل زوجها بطريقة بشعة لا تخطر على بال إبليس نفسه!

شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

“بيكيني في بلاد الحرمين”.. “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

محمد رمضان في أزمة بسبب “هارلي” رغم تصدره شباك التذاكر.. ما القصة؟

فيديو مروع.. “الإحباط” يدفع جنديا روسيا لإنهاء حياته بطريقة بشعة

عبد الفتاح البرهان يصلي المغرب وسط الدبابات.. فيديو حقيقي ولكن..

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”.. مفاجأة صادمة بشأن أغرب زيجة في مصر

مفتي سلطنة عمان: الملائكة تجاهد مع المقاومين الفلسطينيين وتدعمهم

“المقاومة تثأر” .. قتيل وإصابات ودمار جنوب تل أبيب بضربة صاروخية كبيرة (شاهد)

“بفلوسي وبكيفي”.. عماني مثلي الجنس يفجر غضب مواطنيه في فيديو صادم!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC