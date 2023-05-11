قائد الدعم السريع “حميدتي” يصارع الموت في المستشفى.. صورة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بتداول صورة مزعومة لقائد قوت الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” وهو يصارع الموت في المستشفى بعد تعرضه للإصابة.

وفي تحقيق أجرته منصة “إيكاد” المتخصصة في تفنيد الأخبار الملفقة والمزيفة، اكدت المنصة من خلاله بأن الصورة المتداولة لـ”حميدتي” غير صحيحة.

ولفت التحقيق إلى أن الناشط السوداني أحمد كسلا، المؤيد لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان أول من نشر الصورة وعلق عليها.

الناشط أحمد كسلا زعم أنه تأكد بأن الصورة تعود لحميدتي

وزعم “كسلا” بأنه حلل الصورة وتأكد بأنها لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وظهر في الصورة رجل مستلقي على سرير داخل المستشفى وفي حالة سيئة جدا، حيث ظهر رأسه ملفوفا مع أظهزة تنفس متصلة بأنفه وأنبوب آخر متصل بمدعدته، ما يؤكد بأن الشخص قد تعرض لإصابة بليغة.

وقال الناشط أحمد كسلا في تعليقه على الصورة “حميدتي” أنه “مضروب برأسه ضربة من حديد لو ضرب بها جمل لزار التراب”، أي مات.

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وظهر “كسلا” وهو يخاطب متابعيه ويعلق على الصورة، قائلا:” دا حميدتي يا جماعة..نتمنى له الموت عاجلا ام آجلا”.

صاحب الصورة الأصلية

وبحسب المنصة، فقد أكدت على أن فريقها تمكن من الوصول لصاحب الصورة الأصلية التي يتم تداولها على انها لحميدتي!

وأكدت المنصة على أن لشخص الذي ظهر في الصورة المزعومة هي لشاب امركي يدعى إيلا ماكلين.

وأوضحت أن الشاب الأمريكي كان قد فارق الحياة في إحدى مستشفيات منطقة “اوروا” التابعة لولاية كولورادو بعد عراك مع الشرطة في أغسطس/آب 2019.

يشار إلى أنه في 1سبتمبر/أيلول عام 2012 ، وجه المدعي العام لولاية كولوراد، إلى ثلاثة من ضباط شرطة ولاية كولورادو واثنين من المسعفين اتهامات جنائية في مقتل الشاب إيليا ماكلين.

تفاصيل القبض على إيليا ماكلين ومقتله

وبحسب التقارير، فقد تم مواجهة ماكلين، 23 عامًا، من قبل الشرطة في ضاحية أورورا في دنفر أثناء عودته إلى منزله من متجر صغير زعما بانه كان يتصرف بشكل مريب، على الرغم من أنه لم يكن مشتبهًا بارتكاب جريمة.

وقام أفراد الشرطة بالسيطرة عليه عن طريق القبض على عنق الشريان السباتي وحقنه لاحقًا المسعفون بالكيتامين، وهو مهدئ قوي، أصيب على إثره بسكتة قلبية وتوفي بعد أيام في المستشفى.

وقال المدعي العام فيل وايزر في مؤتمر صحفي إن هيئة محلفين كبرى بالولاية سلمت 32 لائحة اتهام ، بما في ذلك تهم القتل العمد والاعتداء.

مقتل جورج فلويد أثار القضية مرة أخرى

يشار الي ان القضية قد ظهرت مرة اخري علي السطح بعد وفاة الأمريكي ذو البشرة السمراء، جورج فلويد في مايو 2020، عندما ركع ضابط شرطة مينيابوليس على رقبته، حيث أثارت القضية ، التي أسفرت عن إدانة بالقتل وحكم بالسجن لمدة 22 سنة على الضابط ديريك شوفين .