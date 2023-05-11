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“عملية تكميم ومثلث الرعب”.. مي كساب تفتح صندوق أسرارها (فيديو)

مي كساب أكدت أن مسلسل جعفر العمدة أعاد اكتشافها ووصفت محمد رمضان بـ "نمبر وان"

كتب فهمي الورغمي
مي كساب جعفر العمدة watanserb.com
الممثلة المصرية مي كساب
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وطن – في حوار ممتع وشيق، استضاف الإعلامي مصطفى الأغا الممثلة المصرية مي كساب في برنامجه “صدى الملاعب” على قناة MBC.

تحدثت مي كساب عن تجربتها في مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في رمضان الماضي، والذي جسدت فيه دور زوجة العمدة الطموحة والمخادعة.

مي كساب تتحدث عن تجربتها في “جعفر العمدة”

قالت الممثلة المصرية مي كساب إنها استمتعت بالعمل مع فريق العمل المحترف والموهوب، وأنها تعلمت الكثير من المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان.

كما أشادت بكاتب السيناريو (هو نفسه المُخرج) والذي اختار لها هذا الدور المختلف عن أدوارها السابقة.

وأضافت أنها تلقت ردود فعل إيجابية من الجمهور على شخصية “ثُريا” التي لعبتها في المسلسل، وأنها سعيدة بنجاح العمل وبثقة القائمين عليه بها.

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وأوضحت مي كساب أن مسلسل “جعفر العمدة ” أعاد اكتشافها؛ لأن مساحة الدور والأحداث الدرامية في المسلسل جعلتها تنوع في الأداء ما بين التراجيدي والكوميدي.

وواصلت حديثها قائلة: “جمعتني صداقة مع هالة صدقي ومنة فضالي وإيمان العاصي، وكنا لما نجتمع في البلاتوه يشبهونا بمثلث الرعب”.

وأردفت أنه “بعد تجربة مسلسل جعفر العمدة كلنا مرعوشين ومتوترين وخايفين وبنحسب للخطوة الجاية.”

وعن رد الفعل الأول لنجاحها في مسلسل “جعفر العمدة “، قالت:” أول رد فعلي جالي من المونتاج نقلهولي المخرج محمد سامي ومحمد السعدي وعصام السقا وأحمد داش وعصام صفوت، وقالي محمد سامي لغاية الحلقة 19 مسفلتاهم وبعد كده منة فضالي وهي ممثلة خطيرة ثم إيمان العاصي في تحول الأحداث”.

جانب غير مسبوق من شخصية مي كساب

خلال لقاءها مع الإعلامي مصطفى الآغا، أعلنت مي كساب عن خضوعها إلى عملية تكميم منذ سبعة أشهر، من أجل فقدان الوزن.

وكشفت الممثلة المصرية عن السر وراء ابتعادها عن السينما مؤخرًا، وقالت: “ابتعدت عن السينما والتليفزيون في الخمس سنوات الأخيرة بسبب الإنجاب والرضاعة، وحاليًا متفرغة للفن، وليا عمل سينمائي هو فيلم هارلي، وقريبًا يعرض فيلمين آخرين”.

وفي نفس المقابلة التي تفاعل معها الكثيرون، طلب مصطفى الاغا من كساب أن تعطي لقب لكل نجم فقالت:”محمد رمضان نمبر 1، وأحمد حلمي أجمد كوميديان في العالم”.

ووصفت “محمد سامي بمخرج الشعب، وهالة صدقي بالملكة، وإيمان العاصي بـ “الحنونة”.

وتابعت الممثلة المصرية في وصفها حيث اعتبرت أن “أوكا هو أجمل راجل في الدنيا، ومحمد حماقي “مطرب شاطر وذكي”.

ولم تنس مي كساب التطرق إلى نجوم الفن المصريين وقالت “شيرين عبدالوهاب أكتر صوت حساس في العالم وتامر حسني نجم الجيل، وحسن شاكوش مطرب كويس محتاج يوظف نفسه كويس، رانيا يوسف القلب الطيب، منى زكي الأيقونة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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