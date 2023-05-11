“عملية تكميم ومثلث الرعب”.. مي كساب تفتح صندوق أسرارها (فيديو)

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وطن – في حوار ممتع وشيق، استضاف الإعلامي مصطفى الأغا الممثلة المصرية مي كساب في برنامجه “صدى الملاعب” على قناة MBC.

تحدثت مي كساب عن تجربتها في مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في رمضان الماضي، والذي جسدت فيه دور زوجة العمدة الطموحة والمخادعة.

مي كساب تتحدث عن تجربتها في “جعفر العمدة”

قالت الممثلة المصرية مي كساب إنها استمتعت بالعمل مع فريق العمل المحترف والموهوب، وأنها تعلمت الكثير من المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان.

كما أشادت بكاتب السيناريو (هو نفسه المُخرج) والذي اختار لها هذا الدور المختلف عن أدوارها السابقة.

وأضافت أنها تلقت ردود فعل إيجابية من الجمهور على شخصية “ثُريا” التي لعبتها في المسلسل، وأنها سعيدة بنجاح العمل وبثقة القائمين عليه بها.

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وأوضحت مي كساب أن مسلسل “جعفر العمدة ” أعاد اكتشافها؛ لأن مساحة الدور والأحداث الدرامية في المسلسل جعلتها تنوع في الأداء ما بين التراجيدي والكوميدي.

وواصلت حديثها قائلة: “جمعتني صداقة مع هالة صدقي ومنة فضالي وإيمان العاصي، وكنا لما نجتمع في البلاتوه يشبهونا بمثلث الرعب”.

وأردفت أنه “بعد تجربة مسلسل جعفر العمدة كلنا مرعوشين ومتوترين وخايفين وبنحسب للخطوة الجاية.”

وعن رد الفعل الأول لنجاحها في مسلسل “جعفر العمدة “، قالت:” أول رد فعلي جالي من المونتاج نقلهولي المخرج محمد سامي ومحمد السعدي وعصام السقا وأحمد داش وعصام صفوت، وقالي محمد سامي لغاية الحلقة 19 مسفلتاهم وبعد كده منة فضالي وهي ممثلة خطيرة ثم إيمان العاصي في تحول الأحداث”.

جانب غير مسبوق من شخصية مي كساب

خلال لقاءها مع الإعلامي مصطفى الآغا، أعلنت مي كساب عن خضوعها إلى عملية تكميم منذ سبعة أشهر، من أجل فقدان الوزن.

وكشفت الممثلة المصرية عن السر وراء ابتعادها عن السينما مؤخرًا، وقالت: “ابتعدت عن السينما والتليفزيون في الخمس سنوات الأخيرة بسبب الإنجاب والرضاعة، وحاليًا متفرغة للفن، وليا عمل سينمائي هو فيلم هارلي، وقريبًا يعرض فيلمين آخرين”.

وفي نفس المقابلة التي تفاعل معها الكثيرون، طلب مصطفى الاغا من كساب أن تعطي لقب لكل نجم فقالت:”محمد رمضان نمبر 1، وأحمد حلمي أجمد كوميديان في العالم”.

مي كساب: محمد رمضان نمبر 1.. وأحمد حلمي أجمد كوميديان في العالم.. ومحمد سامي مخرج الشعب.. وهالة صدقي الملكة.. وحماقي ذكي وشاطر.. وتامر حسني نجم الجيل.. ورانيا يوسف القلب الطيب.. ومنى زكي أيقونة#صدى_الملاعب#Shahidhttps://t.co/zSfw637lpl @mustafa_agha@maikassab@MennaFadali pic.twitter.com/zMt4tpwnxa — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) May 10, 2023

ووصفت “محمد سامي بمخرج الشعب، وهالة صدقي بالملكة، وإيمان العاصي بـ “الحنونة”.

مي كساب: شيرين اكتر صوت حساس في العالم 👌

منة فضالي: شيرين احلى صوت في مصر ❤️ pic.twitter.com/3U258qCn3k — Ultras Sherine 🇪🇬 (@Ultras_Sherine1) May 10, 2023

وتابعت الممثلة المصرية في وصفها حيث اعتبرت أن “أوكا هو أجمل راجل في الدنيا، ومحمد حماقي “مطرب شاطر وذكي”.

ولم تنس مي كساب التطرق إلى نجوم الفن المصريين وقالت “شيرين عبدالوهاب أكتر صوت حساس في العالم وتامر حسني نجم الجيل، وحسن شاكوش مطرب كويس محتاج يوظف نفسه كويس، رانيا يوسف القلب الطيب، منى زكي الأيقونة”.