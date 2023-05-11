الخميس, مايو 11, 2023
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رياضة

رياض محرز خارج الخدمة بدوري الأبطال لهذا السبب

الجزائري محرز لن يشارك في المباريات المتبقية مع السيتي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
رياض محرز watanserb.com
رياض محرز
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وطن- على ما يبدو بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قد استقر على تشكيلته الأساسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، للمباريات المتبقية والتي قد تحرم النجم الجزائري رياض محرز من المشاركة مع الفريق الأزرق السماوي في البطولة القارية الأوروبية.

ولا يقتصر الأمر وفق ما تحدثت به وسائل الإعلام الإنجليزية، على حرمان الجزائري محرز من المشاركة مع الفريق في التشكيلة الأساسية أو كبديل في منافسات دوري أبطال أوروبا. لهذا الموسم، بل سيحرم زميليه الإنجليزي فيل فودين والأرجنتيني ألفاريز فرصة للمشاركة في المباريات القادمة.

حرمان رياض محرز من المشاركة بدوري الأبطال

لكن تبقى فرصة النجم الجزائري الدولي رياض محرز، في المشاركة بالتشكيلة الأساسية وارد في المباراة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على عكس مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وعلى الرغم من نجاح خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة فريق ريال مدريد. أمام مانشستر سيتي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، من خلال عزل هالاند وخطورته على مرمى الفريق الملكي.

مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي). أمام ريال مدريد (الملكي)، الأربعاء، في مباراة الإياب الحاسمة بين كلا الفريقين، لعبور أحدهما إلى مباراة نهائي البطولة الأوروبية، في ال17 من شهر مايو/ أيار الجاري.

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كما سيواجه ريال مدريد منافسه خيتافي، من أجل استعادته المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. بعد ابتعاده عن المنافسة مع الغريم التقليدي برشلونة على لقب “الليغا” الإسبانية لهذا الموسم، السبت.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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