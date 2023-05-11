رياض محرز خارج الخدمة بدوري الأبطال لهذا السبب

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وطن- على ما يبدو بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، قد استقر على تشكيلته الأساسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، للمباريات المتبقية والتي قد تحرم النجم الجزائري رياض محرز من المشاركة مع الفريق الأزرق السماوي في البطولة القارية الأوروبية.

ولا يقتصر الأمر وفق ما تحدثت به وسائل الإعلام الإنجليزية، على حرمان الجزائري محرز من المشاركة مع الفريق في التشكيلة الأساسية أو كبديل في منافسات دوري أبطال أوروبا. لهذا الموسم، بل سيحرم زميليه الإنجليزي فيل فودين والأرجنتيني ألفاريز فرصة للمشاركة في المباريات القادمة.

حرمان رياض محرز من المشاركة بدوري الأبطال

لكن تبقى فرصة النجم الجزائري الدولي رياض محرز، في المشاركة بالتشكيلة الأساسية وارد في المباراة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على عكس مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

📊 رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم: ⚽️ 🔸15 هدفا

🎯 🔸12 تمريرات

27 G / A ⚽️🔸🎯 هداف السيتي الثاني خلف هالاند✅

ثاني افضل ممرر حاسم في الفريق بعد ديبروين ✅ تستاهل اكثر والله 🇩🇿💚 pic.twitter.com/pPpraAFYm8 — حٓـمْزٓة ©️ (@11Ha09_) May 6, 2023

وعلى الرغم من نجاح خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مباراة فريق ريال مدريد. أمام مانشستر سيتي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، من خلال عزل هالاند وخطورته على مرمى الفريق الملكي.

مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي). أمام ريال مدريد (الملكي)، الأربعاء، في مباراة الإياب الحاسمة بين كلا الفريقين، لعبور أحدهما إلى مباراة نهائي البطولة الأوروبية، في ال17 من شهر مايو/ أيار الجاري.

مانشستر سيتي في حاجة إلى هدف 👀 إذا رياض محرز في الخدمة ✨🇩🇿 أرسل التمريرة الحاسمة، وضعها آكي في المرمى 🤩pic.twitter.com/YlUwqILnxN — GOAL Arabia (@GoalAR) May 3, 2023

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كما سيواجه ريال مدريد منافسه خيتافي، من أجل استعادته المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. بعد ابتعاده عن المنافسة مع الغريم التقليدي برشلونة على لقب “الليغا” الإسبانية لهذا الموسم، السبت.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 82 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة حتى يومنا هذا.