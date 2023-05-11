“بفلوسي وبكيفي”.. عماني مثلي الجنس يفجر غضب مواطنيه في فيديو صادم!

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وطن – أثار شاب من أقلية المثليين جنسيا في سلطنة عمان جدلا واسعا، بعد حقنه شفتيه بالفيلر والظهور في مقطع فيديو مُتبجحاً بصنيعه، والتأكيد على أن ما قام به “ليس حراماً” ولا “ممنوعا بالقانون”.

عماني مثلي الجنس يتفاخر بحقن شفتيه بالفيلر

وأوضح الشاب المذكور، الذي لم يتسنّ لـ “وطن” التأكد من جنسيته بشكل منفصل، أن حقنه لشفتيه بالفيلر”ليس بالفعل الحرام ولا هو ممنوع بالقانون”.

وادعى أنه “لو كان الفيلر مُحرماً كما يقولون، لماذا إذن قامت وزارة الصحة في سلطنة عمان بترخيصه؟”.

اللي ممكن يوصل لهذا الشاب القدير …

أقدم له هدية من القلب ٤ جلسات استشارية تربوية مجانية مع حضور دورة TOT مجانا …

لعل الله يُحدث بعد ذلك امرا pic.twitter.com/ZRiBSHMjJd — د.طلال الرواحي (@alrawahitalal) May 11, 2023

وفي سياق حديثه، حاول الشاب المعني، الذي ظهر في مقطع فيديو تفاعل رواد السوشيال ميديا معه بشكل واسع في السلطنة، تبرير حقنه للفيلر على شفتيه.

حيث أجاب على القائلين بأن الفيلر ضرب من ضروب التشبه بالنساء عبر قوله “مادخل الفيلر بالتشبه؟.. التشبه معناه مظهر النساء وليس الفيلر”.

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وختم الشاب، المثير للجدل، حديثه عبر تأكيده بأنه ليس الأول ولا الأخير الذي حَقَن أو سيقوم لاحقا بحقن شفتيه بالفيلر. مشيراً إلى عدم اهتمامه بآراء الناس من حوله وأن مايقوم به “من ماله وعلى ذوقه الخاص”.

جدير بالذكر أن حقن الفيلر على الشفاه هو إجراء تجميلي يتم خلاله حقن مواد تملأ الأنسجة في الشفاه لتحسين مظهرها وزيادة حجمها. يعتبر حمض الهيالورونيك أحد المواد الأكثر شيوعًا المستخدمة في حقن الفيلر على الشفاه. يعمل الفيلر على تعبئة الخطوط الدقيقة والتجاعيد ومنح الشفاه حجمًا وامتلاءً إضافيًا.

إجراء حقن الفيلر على الشفاه غالبًا ما يتم في عيادة طبيب التجميل أو الجراح التجميلي، وقد يستغرق الجلسة بضع دقائق حتى نصف ساعة، حسب حجم الفيلر المطلوب وعدد الشفاه التي تحتاج إلى حقنها. يتم إجراء الإجراء بواسطة طبيب متخصص باستخدام إبرة رفيعة أو قنية دقيقة.

غضب في سلطنة عمان من “شاب يحقن شفتيه بالفيلر”

استرعى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أحد المثليين جنسيا وهو يتباهى بمظهره الجديد بعد حقنه للفيلر في شفته، انتباه الكثيرين وأثار موجة واسعة من ردود الأفعال الغاضبة.

حيث شارك الدكتور طلال الرواحي مقطع الفيديو، وهو الاستشاري تربوي و الخبير في التطوير الفردي والمؤسسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وعلق عليه قائلا “اللي ممكن يوصل لهذا الشاب القدير.. أقدم له هدية من القلب 4 جلسات استشارية تربوية مجانية مع حضور دورة اليوم أو غدا مجانا.. لعل الله يُحدث بعد ذلك امرا”.

اللي ممكن يوصل لهذا الشاب القدير …

أقدم له هدية من القلب ٤ جلسات استشارية تربوية مجانية مع حضور دورة TOT مجانا …

لعل الله يُحدث بعد ذلك امرا pic.twitter.com/ZRiBSHMjJd — د.طلال الرواحي (@alrawahitalal) May 11, 2023

ليرد عليه الناشط المُجتمعي “خالد بن عامر” متسائلا بقوله “دكتورنا العزيز..السؤال الأهم .. أين الأهل أين الأسرة !؟”.

وأضاف بن عامر حديثه قائلا: “عموما أؤكد لك هذه النوعية لن تنضبط في أي جلسات وبأي دعوةٍ نصوح ؛ بل عكساً يزدادون رعونةً وحدةً وعنادٍ حينما تتسلط عليهم الأضواء بالنصح والتوجية.”

وتابع:”المثير في آخر المقطع يقول : ماحد طلب رايكم بسوي اللي أريده بفلوسي وبكيفي.. هذه اللغة المضادة تنم على أن هؤلاء يعيشون حالة تمرد مجتمعي وأنهم كسروا حاجز ( العيب ) معتقدين أنهم على حق دام أن المتاح مباح”.

دكتورنا العزيز …

السؤال الأهم .. أين الأهل إين الأسرة !؟

عموما أؤكد لك هذه النوعية لن تنضبط في أي جلسات وبأي دعوةٍ نصوح ؛ بل عكساً يزدادون رعونةً وحدةً وعنادٍ حينما تتسلط عليهم الأضواء بالنصح والتوجية ..

المثير في آخر المقطع يقول : ماحد طلب رايكم بسوي اللي أريده بفلوسي وبكيفي… — خالد بن عامر 🇴🇲 (@khalidbinamermo) May 11, 2023

وفي السياق، كتب المُستشار الأسُري “فهد بن عبد العزيز الأحمدي” عبر تويتر “اتركوا الناس قبْل أنْ يتركوكم.. على قدر النوايا..تكون العطايا.. في شتى مجالات الحياة.. يبقى دور الوالدين مهم جدا ولا اعتقد ينفع معه دورات لانه مقتنع بمظهره نسال الله له الهداي”.

اتركوا الناس قبْل أنْ يتركوكم على قدر النوايا.. تكون العطايا .. في شتى مجالات الحياة.. يبقى دور الوالدين مهم جدا ولا اعتقد ينفع معه دورات لانه مقتنع بمظهره نسال الله له الهدايه — د.فهدعبدالعزيز الأحمدي (@fahadalahmdy) May 11, 2023

بدوره، قال مُغرد آخر تفاعلا مع المقطع المتداول: “الأهل ينقهروا لما يشوفوا تعبهم وتربيتهم تروح لأي سبب كان ولكن بعض الاهل هدانا الله واياهم يزرعوا بذور هم يفتكروا مالها أي تأثير ولكن للأسف هي تساهم في انحراف الاطفال.. مثل تكبير شعر الولد ويوصل لنص ظهره ويتم تظفيره ويلبسوه اساتك شعر وهو عمره ست سنوات ما تميزه بنت والا ولد وغيرها”.