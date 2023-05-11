الخميس, مايو 11, 2023
الرئيسيةحياتناالإباحية مادي جيو تلحق فيلمها السحاقي في دبي بمقطع آخر برفقة ابنة...
حياتنا

الإباحية مادي جيو تلحق فيلمها السحاقي في دبي بمقطع آخر برفقة ابنة عمها (شاهد)

مادي جيو أكدت الشهر الماضي قيامها بتصوير مشاهد جنسية في دبي

كتب فهمي الورغمي
مادي جيو watanserb.com
مادي جيو
- Advertisement -

وطن- بعد أن صوّرت فيلماً جنسياً سحاقياً في دبي الشهر الماضي، أعلنت نجمة منصة “onlyfans” الإيطالية مادلينا لونا فيليب، عن صناعة مقطع جنسي جديد مع ابنة عمها.

وكانت مادلينا لونا فيليب، والمعروفة باسم مادي جيو، والبالغة من العمر 28 عامًا، تصدّرت عناوين الصحف سابقًا بعد انتقالها من إيطاليا إلى سويسرا في محاولة لدفع ضرائب أقل على محتواها الجنسي.

مادي جيو صورت فيلماً سحاقياً في الإمارات

وفي الشهر الماضي بدت وكأنها تتباهى بمخالفة قوانين الإباحية الصارمة في الإمارات العربية المتحدة بقولها إنها أنشأت مقاطع جنسية على المنصة إلى جانب عارضة أزياء أخرى في أثناء وجودها هناك.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار“، فإنها بعد رحلة دبي، عادت إلى موطنها إيطاليا وقضت إجازتها مؤخرًا في تينيريفي.

مادي جيو صورت فيلما سحاقيا في الإمارات
مادي جيو صورت فيلماً سحاقياً في الإمارات

مادي جيو تنشر فيديو سحاقياً مع ابنة عمها

والآن، انتقلت مادي جيو إلى صفحتها على “تليغرام” وشاركت صورة مع زميلهتا “كيسمار”، وهي منشئة محتوى على منصة OnlyFans، وهما ترتديان البكيني بالأبيض والأسود.

مادي جيو تنشر فيديو سحاقي مع ابنة عمها
مادي جيو تنشر فيديو سحاقياً مع ابنة عمها

ومن الغريب، وربما المثير للقلق -بحسب الصحيفة- أن التسمية التوضيحية تقول: “ابنة عمي”، كما تضمنت رابطًا إلى صفحة “تليغرام” الخاصة بـ كيسمار.

- Advertisement -

من جانبها، شاركت “كيسمار” صورة مختلفة لامرأتين ترتديان نفس البيكينيات بالأبيض والأسود، وكشفت أنهما قد صوّرتا بعض المحتوى الجنسي معاً.

مادي جيو تنشر فيديو سحاقي مع ابنة عمها
مادي جيو تنشر فيديو سحاقياً مع ابنة عمها

وجاء في التسمية التوضيحية: “فيديو لي مع مادي.. لقد ارتفع الفيديو الخاص بنا”، كما تضمنت التسمية رابطًا إلى موقع OnlyFans الخاص بها.

مادي جيو ظهرت في روما برفقة أليكس موشي

يشار إلى أنّ مادي جيو ليست غريبة على المشاهد الجريئة، وقد شوهدت مؤخرًا وهي تتجول في شوارع إيطاليا مع ثديها في عرض كامل.

كما نشرت سلسلة من الصور المنشورة على إنستغرام جنبًا إلى جنب مع نجمة OnlyFans أليكس موشي.

مادي جيو ظهرت في روما برفقة أليكس موشي
مادي جيو ظهرت في روما برفقة أليكس موشي

وكان الزوجان في روما، وعلى الرغم من أن الهندسة المعمارية القديمة في خلفية اللقطات كانت مثيرة للإعجاب، فقد لاحظ المشجعون شيئًا آخر يبرز.

وظهرت الاثنتان وهما ترتديان قمصانًا ضيقة كانت شبه شفافة تمامًا، مما يضيف بُعدًا جديدًا بالكامل لمشاهدة المعالم السياحية في المنطقة السياحية الشهيرة.

جاء في أحد التعليقات على المنشور: “من الذي يدير ماراثونًا آخر للوصول إلى روما في أسرع وقت ممكن”.

وقال شخص آخر مازحاً: “يمكننا أن نلاحظ أحد أهم المعالم الأثرية في روما، وخلفه قلعة سانت أنجيلو”.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

أكسيوس: لماذا صدم محمد بن زايد من طلب قدمته الولايات المتحدة إلى الإمارات العام الماضي؟!

الهدهد

جمال المغرب من الفضاء يُبهر سلطان النيادي ويبعث بهدية للمغاربة (شاهد)

الهدهد

سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة ماجد الفلاسي.. صوت “أم سعيد” في كرتون “فريج” انقطع للأبد

الهدهد

الانسحاب السعودي من اليمن.. كيف يمهد الأرض لظهور أفغانستان جديدة؟ (تحليل)

تقارير

ابن سلمان وابن زايد والسيسي.. تقرير يفضح دور مستبدي الشرق الأوسط في قمع الإيغور

الهدهد

تحذير من مخطط إماراتي لزعزعة أمن السعودية بسلاح يمني.. ما علاقة الدعم السريع؟

الهدهد

“كتيبة يمنية تقاتل مع قوات الدعم السريع بتوجيهات إماراتية”.. صورة فجرت زلزالا

الهدهد

أكاديمي سوداني يكشف “السر الأكبر” وراء دعم الإمارات لـ حميدتي.. ما علاقة السعودية؟

تقارير

فيلم هوليوودي..نيويركر ينشر تفاصيل تروى لأول مرة عن قصة هروب الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

تقارير

“بلومبيرغ”: هل ستكون الإمارات أول دولة خليجية تقنن القمار؟!

الهدهد

صفعة دبلوماسية للإمارات.. سودانيون يحاصرون سفيرها ويلقنونه درسا قاسيا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفاجأة مدوية عن زوجة حسن شاكوش قبل زواجهما ووالدها أخفى السرّ!

شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

موعد مباراة الأهلي والترجي والتشكيلة في دوري أبطال أفريقيا 2023

رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف و”الزناة”! (فيديو)

تضامنا مع غزة.. أنونيموس السودان يعطلون القبة الحديدية مرتين ويتوعدون الاحتلال (شاهد)

واتساب يتيح لمستخدميه تعديل الرسائل المرسلة

وهم بصري يكشف شخصيتك في العلاقات.. هل رأيت المرأة أم الرجل أولا؟

رياض محرز خارج الخدمة بدوري الأبطال لهذا السبب

من هو علي غالي الذي اغتالته إسرائيل في ثالث أيام عدوانها على غزة وما مصير التهدئة!؟

نادين الراسي في حضن شاب وسيم أمام حمام سباحة.. هل تخطت مجد عبدول؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC