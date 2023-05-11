الإباحية مادي جيو تلحق فيلمها السحاقي في دبي بمقطع آخر برفقة ابنة عمها (شاهد)

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وطن- بعد أن صوّرت فيلماً جنسياً سحاقياً في دبي الشهر الماضي، أعلنت نجمة منصة “onlyfans” الإيطالية مادلينا لونا فيليب، عن صناعة مقطع جنسي جديد مع ابنة عمها.

وكانت مادلينا لونا فيليب، والمعروفة باسم مادي جيو، والبالغة من العمر 28 عامًا، تصدّرت عناوين الصحف سابقًا بعد انتقالها من إيطاليا إلى سويسرا في محاولة لدفع ضرائب أقل على محتواها الجنسي.

مادي جيو صورت فيلماً سحاقياً في الإمارات

وفي الشهر الماضي بدت وكأنها تتباهى بمخالفة قوانين الإباحية الصارمة في الإمارات العربية المتحدة بقولها إنها أنشأت مقاطع جنسية على المنصة إلى جانب عارضة أزياء أخرى في أثناء وجودها هناك.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار“، فإنها بعد رحلة دبي، عادت إلى موطنها إيطاليا وقضت إجازتها مؤخرًا في تينيريفي.

مادي جيو تنشر فيديو سحاقياً مع ابنة عمها

والآن، انتقلت مادي جيو إلى صفحتها على “تليغرام” وشاركت صورة مع زميلهتا “كيسمار”، وهي منشئة محتوى على منصة OnlyFans، وهما ترتديان البكيني بالأبيض والأسود.

ومن الغريب، وربما المثير للقلق -بحسب الصحيفة- أن التسمية التوضيحية تقول: “ابنة عمي”، كما تضمنت رابطًا إلى صفحة “تليغرام” الخاصة بـ كيسمار.

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من جانبها، شاركت “كيسمار” صورة مختلفة لامرأتين ترتديان نفس البيكينيات بالأبيض والأسود، وكشفت أنهما قد صوّرتا بعض المحتوى الجنسي معاً.

وجاء في التسمية التوضيحية: “فيديو لي مع مادي.. لقد ارتفع الفيديو الخاص بنا”، كما تضمنت التسمية رابطًا إلى موقع OnlyFans الخاص بها.

مادي جيو ظهرت في روما برفقة أليكس موشي

يشار إلى أنّ مادي جيو ليست غريبة على المشاهد الجريئة، وقد شوهدت مؤخرًا وهي تتجول في شوارع إيطاليا مع ثديها في عرض كامل.

كما نشرت سلسلة من الصور المنشورة على إنستغرام جنبًا إلى جنب مع نجمة OnlyFans أليكس موشي.

وكان الزوجان في روما، وعلى الرغم من أن الهندسة المعمارية القديمة في خلفية اللقطات كانت مثيرة للإعجاب، فقد لاحظ المشجعون شيئًا آخر يبرز.

وظهرت الاثنتان وهما ترتديان قمصانًا ضيقة كانت شبه شفافة تمامًا، مما يضيف بُعدًا جديدًا بالكامل لمشاهدة المعالم السياحية في المنطقة السياحية الشهيرة.

جاء في أحد التعليقات على المنشور: “من الذي يدير ماراثونًا آخر للوصول إلى روما في أسرع وقت ممكن”.

وقال شخص آخر مازحاً: “يمكننا أن نلاحظ أحد أهم المعالم الأثرية في روما، وخلفه قلعة سانت أنجيلو”.