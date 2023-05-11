الخميس, مايو 11, 2023
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اكتشف معنا شخصيتك من فاكهتك المفضلة

نوع الفاكهة التي تحبها يمكن أن تكشف الكثير عن سماتك الشخصية

كتب ايمان الباجي
اكتشف معنا شخصيتك من فاكهتك المفضلة watanserb.com
التفاح
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وطن- كل شخص منا له فاكهة معينة يحب تناولها أكثر من أي شيء آخر. لكن هل تعلم أن الفاكهة يمكن أن تكشف الكثير عن سماتك الشخصية؟!

وفي اختبار الشخصية هذا الذي نشره موقع “timesofindia“، سنعرض لك الأسرار التي يمكن أن تكشفها لنا  فاكهتك المفضلة.

الموز

إذا كنت تحب الموز فهذا يعني أنك شخص إيجابي ومتفائل، ودافئ وطيب القلب.

كما أنك معروف بطبيعتك الجيدة ومنفتح بطبيعتك وتقدّر مشاعر الآخرين.

التفاح

الشخص الذين يحب فاكهة التفاح هو في الغالب شخص طموح ومصمم للغاية. كما أنه صارم جدًا بشأن روتينه وانضباطه.

التفاح

 المانجو

عادة ما يكون الأشخاص الذين يحبون المانجو شديدو الأناقة والثقة والجاذبية والتفاؤل. مثل ملك الفواكه، يحبون  الأشياء الرائعة في الحياة ولا يقبلون أبدًا بأي شيء أقل مما يستحقون.

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الأناناس

الأشخاص الذين يحبون الأناناس مفعمون بالحيوية والدفء. إنهم دائمًا متفائلون ولديهم نهج إيجابي تجاه الحياة ويمكن لشخصيتهم أن تجعل أي شخص يشعر بالراحة.

يميل هؤلاء الأشخاص إلى الاعتماد على الذات والصدق في تعاملهم مع الآخرين.

البرتقال

الأشخاص الذين يحبون الفواكه الحمضية مثل البرتقال يحبون الإبداع وعادة ما يكونون فنيين للغاية وفريدون.

إذا كنت تحب البرتقال، فهذا يعني أنك شخص تحب الإبداع
المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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