هدف دي بروين صحيح أم لا ؟! .. الخبير التحكيمي جمال الشريف يُجيب على ذلك

- Advertisement -

وطن- أجاب الخبير التحكيمي الدولي جمال الشريف، على الحالة الجدلية في احتساب هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي من توقيع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، في ذهاب منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الخبير التحكيمي السوري الشريف، في تصريح صحفي نشره صحفية “العربي الجديد“، بشأن الحالة الجدلية في احتساب هدف كيفين دي بروين. في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ” من الصعب الحكم على الحالة تلك، وأن من يستطيع حسم الموقف هو الحكم المساعد”.

وتابع الشريف، ” الحكم المساعد هو من يمكنه التدخل في مثل هذا الموقف، باعتباره الوحيد والمتمركز في المكان المناسب من أجل اتخاذ القرار المناسب”.

كما وأضاف، ” اعتمدت القنوات التلفزيونية على تقنية “virtual reply”، من أجل معرفة ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط أم لا؟!. عبر الاستعانة بالصورة الحقيقة، والتي من الممكن أن تفضي إلى نتائج صحيحة، ولكن نتائجها ربما تكون غير مؤكدة”.

GOAL!@KevinDeBruyne 🚀@ManCity are level at the Bernabeu courtesy of a moment of magic from the Belgian 🪄#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/Z0YiF1aKbf

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023