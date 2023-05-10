الأربعاء, مايو 10, 2023
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رياضة

هدف دي بروين صحيح أم لا ؟! .. الخبير التحكيمي جمال الشريف يُجيب على ذلك

الخبير التحكيمي الشريف يتحدث عن الحالة الجدلية بشأن احتساب هدف دي بروين في مباراة الريال والسيتي

كتب فارس أبو شيحة
هدف دي بروين watanserb.com
هدف دي بروين
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وطن- أجاب الخبير التحكيمي الدولي جمال الشريف، على الحالة الجدلية في احتساب هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي من توقيع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، في ذهاب منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الخبير التحكيمي السوري الشريف، في تصريح صحفي نشره صحفية “العربي الجديد“، بشأن الحالة الجدلية في احتساب هدف كيفين دي بروين. في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ” من الصعب الحكم على الحالة تلك، وأن من يستطيع حسم الموقف هو الحكم المساعد”.

الشريف يجيب على هدف دي بروين المثير للجدل
الشريف يجيب على هدف دي بروين المثير للجدل

جمال الشريف واحتساب هدف دي بروين

وتابع الشريف، ” الحكم المساعد هو من يمكنه التدخل في مثل هذا الموقف، باعتباره الوحيد والمتمركز في المكان المناسب من أجل اتخاذ القرار المناسب”.

كما وأضاف، ” اعتمدت القنوات التلفزيونية على تقنية “virtual reply”، من أجل  معرفة ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت الخط أم لا؟!. عبر الاستعانة بالصورة الحقيقة، والتي من الممكن أن تفضي إلى نتائج صحيحة، ولكن نتائجها ربما تكون غير مؤكدة”.

مراجعة تقنية الفار

واستكمل الخبير الدولي حديثه، ” هذه التقنية غير موجودة لدى تقنية الفيديو (الفار). كما أنها غير معتمدة من قبلهم، فهم يعتمدون على الكاميرا المتواجدة في زاوية مناسبة، ولكن على خط التماس لا يوجد كاميرا دقيقة تكون قادرة على تغطية كل ما يحصل على خط التماس ..”.

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الحالة التحكيمة في احتساب هدف دي بروين
الحالة التحكيمة في احتساب هدف دي بروين

وختم الشريف، ” سبق أن تكررت هذه الحالة في مباراة ريال مدريد. مع أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا، حيث أنها أعطت بالعودة إلى الفار وأثبت بأن الكرة تجاوزت خط التماس. والكاميرا أثبت غير ذلك، وفي النهاية حسم الأمر الحكم المساعدة لتلك الحالة”.

دوري أبطال أوروبا 2023

وعلق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على هدف تعادل مانشستر سيتي في المباراة، قائلاً: ” الكرة تجاوزت خط التماس في بداية الهجمة، التي أحرز من خلالها السيتي هدف التعادل. لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب ثم تم تسجيل الهدف”.

ريال مدريد والسيتي
ريال مدريد والسيتي

وكان فريق ريال مدريد قد تعادل إيجابياً مع مانشستر سيتي. بهدف لكليهما، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ومن الجدير بالذكر، فإن مانشستر سيتي يستضيف مباراة العودة الحاسمة لدور النصف النهائي من البطولة الأوروبية على أرضه. لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب، في ال17 من شهر مايو/ أيار الجاري.

المصدروطن + صحيفة العربي الجديد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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