سيصدمكم سعر فستان شاكيرا القصير في حفل جوائز “بيلبرود”! (صور)

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وطن – أمضت شاكيرا ليلة رائعة في حدث Billboard Latin Women in Music 2023 (حفل توزيع جوائز بيلبورد المرأة اللاتينية في الموسيقى)، وأضفت مزيدًا من الانطباع بأنها تعيش حياتها بشكلٍ مريح بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

لهذه المناسبة، اختارت المغنية الكولومبية فستانًا أسود قصير بلا أكمام من تصميم مصمم الأزياء الجورجي ديفيد كوما، أحد معارف المغنية القدامى، كما استخدمته في مناسبات أخرى لأزياءها في مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض، وفقًا لـمجلة People.

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لم تمش شاكيرا على السجادة الحمراء أو تقف أمام الكاميرات عند وصولها إلى الحدث، لكن كل الأنظار كانت عليها عندما صعدت إلى المسرح لتسلم الجائزة التي قدمها مواطنها “مالوما”.

تكلفة الفستان الذي ارتدته شاكيرا في حفل توزيع جوائز بيلبورد

الفستان الأسود القصير، مع خط رقبة بدون حمالات وأشرطة جلدية على خط العنق وحافة التنورة، يتماشى إلى حد كبير مع شخصية شاكيرا.

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وفقًا لـ People ، فإن السعر المقدر لفستان شاكيرا هو 960 دولارًا وهو جزء من مجموعة المصمم Resort 2023.

وأكملت شاكيرا إطلالتها بحذاء من Versace Salon Tempest، بقيمة تقريبية تبلغ 1735 دولارًا.

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على الرغم من أن المعجبين أشادوا باختيار شاكيرا ملابسها للحفل، إلا أن الفنانة الكولومبية تلقت أيضًا الكثير من الانتقادات لافتقارها إلى الأناقة في حضور الحدث.حسب رأي البعض

كان أحد الانتقادات لشاكيرا “يا إلهي ، متى سترتدي هذه المرأة ملابس جيدة؟. إنها جميلة جدًا وذات ملابس رديئة للغاية ومرتبة بشكل سيئ دائمًا”.

توم كروز “مهتم للغاية” بشاكيرا وهناك “كيمياء” بينهما

بعدما تم رصد شاكيرا وتوم كروز معًا في سباق Formula 1 Grand Prix في ميامي، قبل أيام، أخبر مصدر موقع “page six” أن النجم الأمريكي “مهتم للغاية” بشاكيرا، مضيفاً أنّ “هناك كيمياء” بينهما. حسب تعبيره

شاكيرا، التي انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي، يمكن أن تلجأ لـ”توم كروز” كي تملأ الفراغ العاطفي الذي تركه بيكيه، وفقًا لما ذكرته المصادر.