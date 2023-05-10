الأربعاء, مايو 10, 2023
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سيصدمكم سعر فستان شاكيرا القصير في حفل جوائز “بيلبرود”! (صور)

 لم تمش شاكيرا على السجادة الحمراء أو تقف أمام الكاميرات عند وصولها إلى الحدث، لكن كل الأنظار كانت عليها عندما صعدت إلى المسرح لتسلم الجائزة التي قدمها مواطنها "مالوما"

كتب أنس السالم
الفستان الذي ارتدته شاكيرا في حفل توزيع جوائز بيلبورد watanserb.com
شاكيرا في حفل توزيع جوائز بيلبورد
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وطن – أمضت شاكيرا ليلة رائعة في حدث Billboard Latin Women in Music 2023 (حفل توزيع جوائز بيلبورد المرأة اللاتينية في الموسيقى)، وأضفت مزيدًا من الانطباع بأنها تعيش حياتها بشكلٍ مريح بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه.

لهذه المناسبة، اختارت المغنية الكولومبية فستانًا أسود قصير بلا أكمام من تصميم مصمم الأزياء الجورجي ديفيد كوما، أحد معارف المغنية القدامى، كما استخدمته في مناسبات أخرى لأزياءها في مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض، وفقًا لـمجلة People.

 

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 لم تمش شاكيرا على السجادة الحمراء أو تقف أمام الكاميرات عند وصولها إلى الحدث، لكن كل الأنظار كانت عليها عندما صعدت إلى المسرح لتسلم الجائزة التي قدمها مواطنها “مالوما”.

تكلفة الفستان الذي ارتدته شاكيرا في حفل توزيع جوائز بيلبورد

الفستان الأسود القصير، مع خط رقبة بدون حمالات وأشرطة جلدية على خط العنق وحافة التنورة، يتماشى إلى حد كبير مع شخصية شاكيرا.

 

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وفقًا لـ People ، فإن السعر المقدر لفستان شاكيرا هو 960 دولارًا وهو جزء من مجموعة المصمم Resort 2023.

وأكملت شاكيرا إطلالتها بحذاء من Versace Salon Tempest، بقيمة تقريبية تبلغ 1735 دولارًا.

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على الرغم من أن المعجبين أشادوا باختيار شاكيرا ملابسها للحفل، إلا أن الفنانة الكولومبية تلقت أيضًا الكثير من الانتقادات لافتقارها إلى الأناقة في حضور الحدث.حسب رأي البعض

كان أحد الانتقادات لشاكيرا “يا إلهي ، متى سترتدي هذه المرأة ملابس جيدة؟. إنها جميلة جدًا وذات ملابس رديئة للغاية ومرتبة بشكل سيئ دائمًا”.

توم كروز “مهتم للغاية” بشاكيرا وهناك “كيمياء” بينهما

بعدما تم رصد شاكيرا وتوم كروز معًا في سباق Formula 1 Grand Prix في ميامي، قبل أيام، أخبر مصدر موقع “page six” أن النجم الأمريكي “مهتم للغاية” بشاكيرا، مضيفاً أنّ “هناك كيمياء” بينهما. حسب تعبيره

شاكيرا وتوم كروز watanserb.com
شاكيرا وتوم كروز

شاكيرا، التي انفصلت عن جيرارد بيكيه العام الماضي، يمكن أن تلجأ لـ”توم كروز” كي تملأ الفراغ العاطفي الذي تركه بيكيه، وفقًا لما ذكرته المصادر.

المصدرmarca - People - page six - وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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