الأربعاء, مايو 10, 2023
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اقتصاد

خبير لدى “BNP Paribas”: سعر الدولار سيصل لهذا المستوى أمام الجنيه المصري

قال الخبير "محمد عبد المجيد" إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم في مصر بنحو تصاعدي.

كتب خالد الأحمد
خبير لدى
سعر الدولار سيصل لهذا المستوى أمام الجنيه المصري
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وطن- أعرب الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP” Paribas”، محمد عبد المجيد، عن اعتقاده بأن هناك عدة عوامل تبرر إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في 18 مايو الجاري، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.

التضخم في مصر وأزمة كارثية

وسجل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل 31.5% مقترباً من أعلى مستوياته التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.

وقدر أعضاء المركزي الأوروبي في نيسان الماضي، أن هناك مخاطر صعودية وهبوطية على حد سواء لتوقعات التضخم.

ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد، وفي ظل فشل الخطط والمشاريع الإقتصادية التي كان يؤمل فيها نظام السيسي المصريين.

وفي مقابلة مع قناة “العربية” السعودية لفت “عبد المجيد” إلى أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو –حسب قوله- عامل هام جدا بالنسبة للمركزي المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحو تصاعدي.

وأشار الخبير الاقتصادي البارز إلى أن اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو المقبل، سيكون مناسبا لزيادة الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة في الربع الثالث.

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وفيما يتعلق بالشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال عبدالمجيد، إنها ستصرف مع تقديم المركزي المصري التزاما بمرونة سعر الصرف، مضيفا :”لا نتحدث عن خفض كبير في سعر الصرف، نتوقع خفضا تدريجيا بنحو 5-10% بخلاف الـ 60% السابقة من مارس من العام الماضي.”

توقع سعر الدولار وموعد التعويم

وأكد أنه من الصعب التنبؤ بسعر الصرف في ظل الضبابية، وأن المركزي لا يُقدم على غلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كامل، معرباً عن اعتقاده بأن سعر الصرف سيصل إلى منتصف الثلاثينات في الأشهر المقبلة”.

وعزا عبد المجيد تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل إلى عوامل عدة أبرزها كما قال تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.

ومن بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي، بحسب عبدالمجيد.

وأردف أن “معدلات التضخم في مصر قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، حيث إن التباطؤ في أبريل يعد مؤقتا”.

وختم أن البنك المركزي المصري إذا أقدم على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملا آخر نحو تحرك معدلات التضخم باتجاه تصاعدي.

صندوق مصر وتكبيل مصر

وكان صندوق النقد الدولي اشترط على حكومة النظام المصري في نيسان الماضي، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال الصندوق بحسب وسائل إعلام مصرية، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.

ورجح مراقبون أن تكون مرحلة الضغط الأشد التي يمارسها الصندوق عادة قد بدأت على النظام المصري.

بيان للبنك المركزي المصري

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بياناً، اليوم الأربعاء، حول التضخم لشهر أبريل 2023، أشار فيه إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.

المصدررصد ومتابعة وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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