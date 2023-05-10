الأربعاء, مايو 10, 2023
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الأمن المصري يقتحم منزل أميرة سعودية بالقاهرة ويشمع منزل جارتها السياسية المصرية (شاهد)

وزارة الداخلية زعمت أن المنزل الذي تم التحفظ عليه مملوكة لأحد العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين

كتب وطن
اغلاق منزل السياسية جميلة إسماعيل watanserb.com
السلطات المصرية تغلق منزل السياسية جميلة إسماعيل
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وطن – كشفت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل بأن قوات الامن تحفظت على شقة أبنائها وقام بتشميعها بالشمع الأحمر، بالإضافة لقيام الامن بكسر باب شقة جارتها (أميرة سعودية) واقتحامها وفصل كاميرات المراقبة وقطع الإنترنت عنها.

وقالت جميلة إسماعيل التي وجهت انتقادات حادة للنظام الحاكم في مصر خلال كلمتها في الحوار الوطني المننعقد حاليا، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مرفقة بها صورة توضح تشميع شقة أبنائها:”ده شمع أحمر و ليس اكلودور.. والسبب تحريات قام بها أمين شرطة (مرهق فيما يبدو بسبب ظروف الحياة) أدت بقوة كاملة قوامها ١٣ فرد ؛ حسب روايات حراس البناية، قامت بتشميع منزل أولادي على مايبدو بالخطأ”.

كسر باب شقة أميرة سعودية

وأوضحت السياسية المصرية أيضا، أن الفرقة الأمنة “عند وصولها كسرت باب جارتنا الشيخة فوزية (والتي تنتمي إلى العائلة المالكة السعودية) و قامت بفصل الكاميرات و قطع الانترنت “.

وأكدت على انها “اكتشفت بالصدفة تشميع باب المنزل و انا في مهمة سريعة لاستخراج الملابس الصيفية من بلاكار الخزين”.

وزارة الداخلية المصرية تعلق

وردا على ما أثارته جميلة إسماعيل، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً مقتضباً على صفحتها الرسمية على “تويتر“، نفت فيه التحفظ على منزل رئيسة حزب الدستور.

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وزعمت وزارة الدلخلية المصرية في بيانها “أن المنزل المشار إليه هو أحد المقرات الخاصة بأحد العناصر المناوئه الهاربة بالخارج والمرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية “.

وقالت أن إجراءات التحفظ على المنزل تمت تنفيذاً لأمر قضائي”.

يشار إلى أن رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، هي طليقة الرئيس الأسبق لحزب “الغد”، أيمن نور، الذي يعيش حالياً في تركيا.

أيمن نور يستنكر ويؤكد أن المنزل باسم أبنائه

من جهته، علق الدكتور أيمن نور في تغريدة له عبر “تويتر” على الواقعة، مستنكرا ما قامت به وزارة الداخلية المصرية.

وقال:”مؤسف جدا ان تتورط السلطات المصرية في هذا الخلط المشين بقيامها -بغير سند قانوني – بتشميع المنزل السكني الخاص بكل من أبني نور ايمن نور و أبني شادي ايمن نور بالزمالك”.

وأكد “نور” على أن بنائه “ليسوا قصرا و منزلهما هو سكنهم(الخاص) ومسجل رسميا بأسمهما منذ١٩٩٨”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
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